Sensei rojinegro

Toluca le ganó a Tigres, después de 90 minutos más los tiempos extras que terminaron empatados a 1 gol, se fueron a tandas de penales y los Diablos Rojos lo ganaron por 6 – 5.El Ganador va directo a la Copa Intercontinental y al Próximo Mundial de Clubes. México le gana 1 – 0 a los Australianos, la verdad no entiendo al Vasco Aguirre, era un juego para ya ir parando al equipo titular con el que va abrir la Copa del Mundo, y volvió hacer experimentos y demasiados cambios y lo peor de todo indica que no tiene aun un once definido. Sigue poniendo jugadores en donde no es su posición, como en el caso de Quiñones. Es muy difícil analizar a fondo al seleccionado, cuando se cambia un equipo completo, demasiado manoseo de jugadores y no te deja claro absolutamente nada.Viene el último juego y ahí ya debería tener un cuadro titular, con el equipo ya completo, pero con Aguirre todo puede pasar. La selección mexicana, solo tiene un enfrentamiento con Serbia y fue el 11 de noviembre del 2011 en el Estadio Corregidora de Querétaro. Los anotadores del partido fueron: Aldo de Nigris y el Chicharito Hernández.Serbia era parte de Yugoslavia, y contra ellos obtuvo estos resultados:Hoy se definirá la lista definitiva de la Selección, para el Mundial ojalá sean elegidos los mejores, que sea una sabia decisión del entrenador nacional. Liga MXValor en el Mercado1.- Armando Gonzalez – Chivas – 13 Millones de Euros 2.- Erik Lira – Cruz Azul – 12 Millones de Euros 3.- Gilberto Mora – Xolos – 10 Millones de Euros 4.- Marcel Ruiz – Toluca – 10 Millones de Euros 5.- Alejandro Zendejas – América – 10 Millones de Euros. 6.- J. Brunetta – Tigres – 9 Millones de Euros 7.- J. Paradela – Cruz Azul – 9 Millones de Euros 8.- Jordán Carrillo – Pumas – 8 Millones de Euros 9.- B. Gutiérrez – Chivas – 8 Millones de Euros 10.- B. Rodríguez – América – 8 Millones de Euros Valor en el Mercado1.- Angel Correa – Tigres – 8 Millones de Euros 2.- Alexis Vega – Toluca – 8 Millones de Euros 3.- R. Veiga – América -7 Millones de Euros 4.- L. Malagón – América – 5.5 Millones de Euros 5.- Monchu – Bravos de Juárez -5 Millones de Euros 6.- A. Martial – Monterrey – 3.5 Millones de Euros 7.- Sergio Canales – Monterrey – 3 Millones de Euros 8.- Victor Dávila – América – 3 Millones de Euros 9.- A. Almendra – Necaxa – 2.5 Millones de Euros 10.- Gerardo Arteaga – Monterrey – 2 Millones de Euros Portero Keylor Navas – PumasDefensas M Capasso – Atlas, F. Pereira -Toluca, C. Sanchez -Pachuca, B. García – Pachuca.Medios Rodríguez – Cruz Azul, A. Palavecino – Cruz Azul, K. Castañeda – Xolos.Delanteros Rodríguez – América, Joao Pedro – San Luis, Alejandro Zendejas – América. Jugadores de La Liga MX, que irán al Mundial con sus SeleccionesColombia Camilo Vargas (Atlas), Willer Ditta (Cruz Azul)Panamá Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Ismael Diaz (León)Estados Unidos Alejandro Zendejas (América)Canadá Marcelo Flores (Tigres) Ecuador Enner Valencia (Pachuca), Pedro Vite (Pumas), Jackson Porozo (Xolos)Paraguay Diego Gonzalez (Santos), Robert Morales (Pumas)Uruguay Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (América), Santiago Melé (Monterrey) TriondaEl balón Trionda, balón oficial de la Copa del Mundo 2026, destaca por su diseño aerodinámico de cuatro paneles y su tecnología de punta. Ofrece una estabilidad de vuelo inigualable, un agarre superior en condiciones húmedas y un sensor interno que envía datos al VAR 500 veces por segundo.Sensor de movimiento: Lleva un diminuto sensor (IMU) en su interior que captura datos a 500 Hz (500 veces por segundo) para medir velocidad, efecto y el punto exacto del contacto.Tecnología para el VAR: Envía información en tiempo real a las salas de video arbitraje para detectar fueras de juego, identificar toques con la mano o verificar si el balón cruzó la línea.Geometría de 4 paneles: Su estructura presenta un diseño fluido de ondas que distribuye el aire de manera uniforme y disminuye la resistencia.Estabilidad y agarre: Las costuras profundas y las líneas en relieve mejoran la trayectoria en el aire y garantizan que el jugador mantenga el control y agarre del esférico incluso bajo lluvia.Homenaje tricolor: Su diseño base incluye siluetas que representan a los países anfitriones (el águila por México, la hoja de maple por Canadá y la estrella por Estados Unidos) en colores verde, rojo y azul.Y que siga rodando, ahora el balón Mundialista.