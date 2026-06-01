Sensei rojinegro

Final Copa de Campeones de la CONCACAF

Toluca le ganó a Tigres, después de 90 minutos más los tiempos extras que terminaron empatados a 1 gol, se fueron a tandas de penales y los Diablos Rojos lo ganaron por 6 – 5.

El Ganador va directo a la Copa Intercontinental y al Próximo Mundial de Clubes.

Últimos Campeones de Concachampions

Toluca - 2026

Cruz Azul - 2025

Pachuca – 2024

León – 2023

Seattle S. – 2022

Monterrey - 2021

Tigres – 2020

Monterrey – 2019

Chivas- 2018

Pachuca – 2017

América -2016 y 2015

Resultado del México – Australia

México le gana 1 – 0 a los Australianos, la verdad no entiendo al Vasco Aguirre, era un juego para ya ir parando al equipo titular con el que va abrir la Copa del Mundo, y volvió hacer experimentos y demasiados cambios y lo peor de todo indica que no tiene aun un once definido. Sigue poniendo jugadores en donde no es su posición, como en el caso de Quiñones. Es muy difícil analizar a fondo al seleccionado, cuando se cambia un equipo completo, demasiado manoseo de jugadores y no te deja claro absolutamente nada.

Viene el último juego y ahí ya debería tener un cuadro titular, con el equipo ya completo, pero con Aguirre todo puede pasar.

Próximo y último juego de la Selección antes del Mundial

Jueves 4 de junio - Estadio Nemesio Diez, Toluca - 8.00 pm

México vs Serbia

La selección mexicana, solo tiene un enfrentamiento con Serbia y fue el 11 de noviembre del 2011 en el Estadio Corregidora de Querétaro. Los anotadores del partido fueron: Aldo de Nigris y el Chicharito Hernández.

Serbia era parte de Yugoslavia, y contra ellos obtuvo estos resultados:

Yugoslavia 3 – 1 México, el 13 de febrero del 2002. Amistoso Intl.

México 0 – 0 Yugoslavia, el 23 de mayo de 1996, Amistoso Intl.

Yugoslavia 3 – 1 México, el 15 de Noviembre 1995, Amistoso Intl.

Yugoslavia 1 – 0 México, 8 de Febrero de 1977, Amistoso Intl.

Hoy se definirá la lista definitiva de la Selección, para el Mundial ojalá sean elegidos los mejores, que sea una sabia decisión del entrenador nacional.

Liga MX

Los 10 Jugadores más valiosos al terminar en el Clausura 2026

Valor en el Mercado

1.- Armando Gonzalez – Chivas – 13 Millones de Euros

2.- Erik Lira – Cruz Azul – 12 Millones de Euros

3.- Gilberto Mora – Xolos – 10 Millones de Euros

4.- Marcel Ruiz – Toluca – 10 Millones de Euros

5.- Alejandro Zendejas – América – 10 Millones de Euros.

6.- J. Brunetta – Tigres – 9 Millones de Euros

7.- J. Paradela – Cruz Azul – 9 Millones de Euros

8.- Jordán Carrillo – Pumas – 8 Millones de Euros

9.- B. Gutiérrez – Chivas – 8 Millones de Euros

10.- B. Rodríguez – América – 8 Millones de Euros

Los 10 jugadores que bajaron su valor en el Clausura 2026

Valor en el Mercado

1.- Angel Correa – Tigres – 8 Millones de Euros

2.- Alexis Vega – Toluca – 8 Millones de Euros

3.- R. Veiga – América -7 Millones de Euros

4.- L. Malagón – América – 5.5 Millones de Euros

5.- Monchu – Bravos de Juárez -5 Millones de Euros

6.- A. Martial – Monterrey – 3.5 Millones de Euros

7.- Sergio Canales – Monterrey – 3 Millones de Euros

8.- Victor Dávila – América – 3 Millones de Euros

9.- A. Almendra – Necaxa – 2.5 Millones de Euros

10.- Gerardo Arteaga – Monterrey – 2 Millones de Euros

El 11 Ideal del Clausura 2026 – Fase Regular – Liguilla

Portero

Keylor Navas – Pumas

Defensas

M Capasso – Atlas, F. Pereira -Toluca, C. Sanchez -Pachuca, B. García – Pachuca.

Medios

Rodríguez – Cruz Azul, A. Palavecino – Cruz Azul, K. Castañeda – Xolos.

Delanteros

Rodríguez – América, Joao Pedro – San Luis, Alejandro Zendejas – América.

Datos Mundialistas

Jugadores de La Liga MX, que irán al Mundial con sus Selecciones

Colombia

Camilo Vargas (Atlas), Willer Ditta (Cruz Azul)

Panamá

Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Ismael Diaz (León)

Estados Unidos

Alejandro Zendejas (América)

Canadá

Marcelo Flores (Tigres)

Jugadores que todavía están con la posibilidad de asistir al Mundial están en la Pre-Lista, hoy se definen

Ecuador

Enner Valencia (Pachuca), Pedro Vite (Pumas), Jackson Porozo (Xolos)

Paraguay

Diego Gonzalez (Santos), Robert Morales (Pumas)

Uruguay

Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (América), Santiago Melé (Monterrey)

Los 10 partidos más vistos por televisión en la historia de los Mundiales

Argentina vs Francia – Final Qatar 2022 – 1.500 Millones

Francia vs Brasil – Final Francia 1998 – 1.300 Millones

Francia vs Croacia – Final Rusia 2018 – 1.120 Millones

Brasil vs Alemania – Final Corea / Japón 2002 – 1.100 Millones

Alemania vs Argentina – Final Brasil 2014 – 1,013 Millones

Países Bajos vs España – Final Sudáfrica 2010 - 909 Millones

Italia vs Francia – Final Alemania 2006 – 715 Millones

Brasil vs Alemania – Semi Final Brasil 2014 – 695 Millones

Brasil vs Italia – Final Estados Unidos 1994 – 600 Millones

Argentina vs Croacia – Semifinal Qatar 2022 – 556 Millones

¿Sabías Que? Mundialista

Lionel Messi (Argentina) es el jugador con más partidos jugados en Mundiales con 26.

El Gol más os de un Mundial fue a los 11 segundos en el Mundial de Qatar 2022, lo anoto Hakan Sukur de Turquía.

Edson Arantes do N (Pele), es el único jugador Tricampeón, ganando en 1958, 1962 y 1970.

Miroslav Klose (Alemán), es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, anoto 16 goles, ninguno de ellos de penal.

Países Bajos nunca estuvo perdiendo durante el Mundial 1974 en Alemania, hasta la final ante el anfitrión.

Diego Armando Maradona (Argentino), tiene estos récords en el Mundial de México 1986, Mas regates completos en un Mundial y las mas faltas recibidas en un Mundial.

La tarjeta roja más rápida fue en México 1986, al uruguayo José Batista la recibió a los 56 segundos de juego a cometer una dura entrada al escoces Gordon Strachan.

Cuando Pelé disputó su primera copa Mundial en 1958 en Suecia un jugador corría en cada partido 4 kilómetros, para el Mundial de 1998 en Francia, un jugador debía correr un promedio de 12 kilómetros.

Mario Zagallo (Brasil), Franz Beckenbauer (Alemania), Didier Deschamps (Francia), son los únicos en haber ganado la Copa del Mundo, como jugadores y como entrenadores.

Just Fontaine (Frances), es el jugador que más goles ha anotado en una misma copa del mundo con 13 goles, en Suecia 1958.

Un dato interesante del Mundial

Trionda

El balón Trionda, balón oficial de la Copa del Mundo 2026, destaca por su diseño aerodinámico de cuatro paneles y su tecnología de punta. Ofrece una estabilidad de vuelo inigualable, un agarre superior en condiciones húmedas y un sensor interno que envía datos al VAR 500 veces por segundo.

Sensor de movimiento: Lleva un diminuto sensor (IMU) en su interior que captura datos a 500 Hz (500 veces por segundo) para medir velocidad, efecto y el punto exacto del contacto.

Tecnología para el VAR: Envía información en tiempo real a las salas de video arbitraje para detectar fueras de juego, identificar toques con la mano o verificar si el balón cruzó la línea.

Geometría de 4 paneles: Su estructura presenta un diseño fluido de ondas que distribuye el aire de manera uniforme y disminuye la resistencia.

Estabilidad y agarre: Las costuras profundas y las líneas en relieve mejoran la trayectoria en el aire y garantizan que el jugador mantenga el control y agarre del esférico incluso bajo lluvia.

Homenaje tricolor: Su diseño base incluye siluetas que representan a los países anfitriones (el águila por México, la hoja de maple por Canadá y la estrella por Estados Unidos) en colores verde, rojo y azul.

Y que siga rodando, ahora el balón Mundialista.