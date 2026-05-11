Sensei rojinegro

Guadalajara derrota 2 – 0 a los “gatitos”, digo a los Tigres, estos quisieron preservar la ventaja que traían y no les resulto, Chivas sigue con vida en la liguilla, Tigres como siempre un equipo soberbio se queda fuera. Atlas fue al Azteca y pierde con Cruz Azul 1 – 0, un penal no marcado al Rojinegro pudo ser la diferencia al principio del partido. Pachuca se impone de local al Toluca y lo echa fuera con un marcador de 2 – 0, en un muy buen juego lleno de goles y emociones, Pumas por posición en la tabla deja fuera al América, pienso yo que es el adiós de Jardine. Pumas vs Pachuca, Chivas vs Cruz AzulLos partidos serán decretados hoy, y se jugarán la ida entre miércoles y jueves y la vuelta sábado y domingo. Tigres le gana al Nashville por marcador global de 2 – 0 y va a la final, Toluca no tuvo problemas y también le gana al LAFC por 4 – 0 y el global fue un contundente 5 – 2, una final de equipos mexicanos, programada para el 30 de mayo, en casa de los Choriceros por mejor lugar en la tabla. En torneos a visita reciproca la Liga MX demuestra ser mejor que la MLS. Ya lo veremos en la próxima edición de la Leagues Cup, que ahora tendrá partidos en México. Los Reyes del tiro LibreMáximos Seleccionados anotadores en Tiro Libre1.- Marcelinho Carioca – Brasileño – 78 Goles 2.- Roberto Dinamita – Brasileño – 75 Goles 3.- Juninho Pernambucano – Brasileño – 72 Goles 4.- Lionel Messi – Argentino – 71 Goles 5.- Marcos Assuncao – Brasileño – 68 Goles 6.- Sinisa Mihajlovic - - 67 Goles 7.- Cristiano Ronaldo – Portugués – 63 GolesAnotados en Juegos Amistosos, eliminatorias Mundialistas y Mundiales*Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos jugadores en activo Los 10 equipos que sumaron más puntos en los Mundiales(3 Puntos por victoria del Mundial 1930 al 2022)1.- Brasil – 247 Puntos. 2.- Alemania – 225 Puntos. 3.- Argentina – 158 Puntos. 4.- Italia – 156 Puntos. 5.- Francia – 131 Puntos. 6.- Inglaterra – 118 Puntos. 7.- España – 110 Puntos. 8.- Países Bajos – 104 Puntos. 9.- Uruguay – 88 Puntos. 10.- Bélgica – 73 Puntos.*México ha sumado un total de 66 Puntos. Los 5 debuts mas jóvenes en un Mundial1.- Norman Whiteside – Ingles – 17 años, 41 días. 2.- Samuel Eto’o – Camerunés – 17 años, 98 días. 3.- Femi Opabunmi – Nigeriano – 17 años, 100 días. 4.- Salomón O lembé – Camerunés – 17 años, 184 días. 5.- Edson Arantes “Pele” – Brasileño – 17 años, 234 días. Los números de las leyendas vivientes y todavía en activoLeonel Messi (Argentino) Cristiano Ronaldo (Portugués) Récords Únicos A reserva de últimos cambios esta sería la lista de convocados al Mundial Selecciones "Top"Selección de ArgentinaPorteros Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.Defensas Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi.Mediocampistas Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Nicolás Gonzalez, Exequiel Palacios.Delanteros Leonel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José Manuel Lopez, Franco Mastantuono. Selección de UruguayConvocados por Marcelo BielsaPorteros Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Melé.Defensas José María Giménez, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Guillermo Valera, Nahitan Nandez, Matías Viña, Santiago Bueno, Santiago Marichal, Kevin Amaro.Mediocampistas Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Betancur, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Nicolás Fonseca, Rodrigo Salazar, Giorgian de Arrascaeta.Delanteros Federico Viñas, Bryan Rodríguez, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Cristian Olivera, Facundo Torres, Luciano Rodríguez. Selección de BrasilPorteros Alisson, Bento, Ederson.Defensa Wesley, Danilo, Alex Sandro, Leo Pereira, Roger Ibáñez, Bremer, Douglas Santos, Vanderson, Fabricio Bruno, Carlo Henrique.Mediocampistas Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Fabinho, Lucas Paqueta, Joao Gomes, André, Joelinton.Delanteros Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Estevao, Igor Jesus, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Thiago, Neymar, Endrik, Rayan. Y que siga rodando, el balón.