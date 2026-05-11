Sensei rojinegro

Cuartos de Final Liga MX

Guadalajara derrota 2 – 0 a los “gatitos”, digo a los Tigres, estos quisieron preservar la ventaja que traían y no les resulto, Chivas sigue con vida en la liguilla, Tigres como siempre un equipo soberbio se queda fuera. Atlas fue al Azteca y pierde con Cruz Azul 1 – 0, un penal no marcado al Rojinegro pudo ser la diferencia al principio del partido. Pachuca se impone de local al Toluca y lo echa fuera con un marcador de 2 – 0, en un muy buen juego lleno de goles y emociones, Pumas por posición en la tabla deja fuera al América, pienso yo que es el adiós de Jardine.

Semifinal Liga MX

Pumas vs Pachuca, Chivas vs Cruz Azul

Los partidos serán decretados hoy, y se jugarán la ida entre miércoles y jueves y la vuelta sábado y domingo.

Concachampions

Tigres le gana al Nashville por marcador global de 2 – 0 y va a la final, Toluca no tuvo problemas y también le gana al LAFC por 4 – 0 y el global fue un contundente 5 – 2, una final de equipos mexicanos, programada para el 30 de mayo, en casa de los Choriceros por mejor lugar en la tabla. En torneos a visita reciproca la Liga MX demuestra ser mejor que la MLS. Ya lo veremos en la próxima edición de la Leagues Cup, que ahora tendrá partidos en México.

Datos Mundialistas

Los Reyes del tiro Libre

Máximos Seleccionados anotadores en Tiro Libre

1.- Marcelinho Carioca – Brasileño – 78 Goles

2.- Roberto Dinamita – Brasileño – 75 Goles

3.- Juninho Pernambucano – Brasileño – 72 Goles

4.- Lionel Messi – Argentino – 71 Goles

5.- Marcos Assuncao – Brasileño – 68 Goles

6.- Sinisa Mihajlovic - - 67 Goles

7.- Cristiano Ronaldo – Portugués – 63 Goles

Anotados en Juegos Amistosos, eliminatorias Mundialistas y Mundiales

*Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos jugadores en activo

Los 10 equipos que sumaron más puntos en los Mundiales

(3 Puntos por victoria del Mundial 1930 al 2022)

1.- Brasil – 247 Puntos.

2.- Alemania – 225 Puntos.

3.- Argentina – 158 Puntos.

4.- Italia – 156 Puntos.

5.- Francia – 131 Puntos.

6.- Inglaterra – 118 Puntos.

7.- España – 110 Puntos.

8.- Países Bajos – 104 Puntos.

9.- Uruguay – 88 Puntos.

10.- Bélgica – 73 Puntos.

*México ha sumado un total de 66 Puntos.

Los 5 debuts mas jóvenes en un Mundial

1.- Norman Whiteside – Ingles – 17 años, 41 días.

2.- Samuel Eto’o – Camerunés – 17 años, 98 días.

3.- Femi Opabunmi – Nigeriano – 17 años, 100 días.

4.- Salomón O lembé – Camerunés – 17 años, 184 días.

5.- Edson Arantes “Pele” – Brasileño – 17 años, 234 días.

Casos y cosas del futbol

Los números de las leyendas vivientes y todavía en activo

Leonel Messi (Argentino)

Total de Goles Anotados……………….. 906 Goles

Total de Partidos Jugados…………….. 1,152 Partidos

Con la Selección Argentina………….. 166 Goles en 198 Partidos

Barcelona ………………………… 672 Goles en 778 Partidos

PSG…………………………………… 32 Goles en 75 Partidos

Inter de Miami………………….. 86 Goles en 100 Partidos

Cristiano Ronaldo (Portugués)

Total de Goles Anotados…………………. 971 Goles

Total de Partidos Jugados……………… 1,350 Partidos

Selección Portugal…………………………. 143 Goles en 226 Partidos

Real Madrid…………………………………… 451 Goles en 438 Partidos

Manchester United……………………….. 145 Goles en 292 Partidos

Juventus FC …………………………………… 101 Goles en 134 Partidos

Sporting CP…………………………………….. 5 Goles en 31 Partidos

Al-Nassr………………………………………….. 126 Goles en 144 Partidos

Total de goles anotados…………………. 971 Gol

Récords Únicos

El Futbolista más alto en la historia, Pavel Podkolzin -Rusia. 2.26 Mts.

El jugador más longevo en actividad, Kazuyoshi Miura – Japón. 59 Años

El portero que recibió más goles. Rogerio Ceni – Brasil. 132 Goles.

Lionel Messi – Argentino, es el futbolista con más títulos Guinness Mundiales 41 récord.

Sebastián “Loco” Abreu – Uruguay, es el jugador que jugo con más equipos, con un total de 32 Clubes.

El Paraguayo, José Luis Chilavert es el único portero que marcó un Hat-Trick.

Jone Samuelsen de Noruega, es el jugador que marcó un gol de cabeza desde mayor distancia oficial, 58.13 metros.

El Brasileño Ederson Moraes, es el jugador que tiene el récord del saque de meta más largo, con 75.37 metros.

Marcin Oleksy de Polonia, ganó el premio Puskas, fue el primer jugador amputado.

El jugador Boliviano, Mauricio Baldivieso fue el debutante más joven en un juego profesional, con 12 años.

Datos Mundialistas

A reserva de últimos cambios esta sería la lista de convocados al Mundial

Selecciones "Top"

Selección de Argentina

Porteros

Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Defensas

Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi.

Mediocampistas

Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Nicolás Gonzalez, Exequiel Palacios.

Delanteros

Leonel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José Manuel Lopez, Franco Mastantuono.

Selección de Uruguay

Convocados por Marcelo Bielsa

Porteros

Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Melé.

Defensas

José María Giménez, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Guillermo Valera, Nahitan Nandez, Matías Viña, Santiago Bueno, Santiago Marichal, Kevin Amaro.

Mediocampistas

Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Betancur, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Nicolás Fonseca, Rodrigo Salazar, Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros

Federico Viñas, Bryan Rodríguez, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Cristian Olivera, Facundo Torres, Luciano Rodríguez.

Selección de Brasil

Porteros

Alisson, Bento, Ederson.

Defensa

Wesley, Danilo, Alex Sandro, Leo Pereira, Roger Ibáñez, Bremer, Douglas Santos, Vanderson, Fabricio Bruno, Carlo Henrique.

Mediocampistas

Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Fabinho, Lucas Paqueta, Joao Gomes, André, Joelinton.

Delanteros

Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Estevao, Igor Jesus, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Thiago, Neymar, Endrik, Rayan.

Y que siga rodando, el balón.