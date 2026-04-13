Sensei rojinegro

Resultados Jornada 14 Liga MX

León se mete a la pelea de la Liguilla al ganarle 1 – 0 al Puebla. En duelo de equipos fronterizos, Xolos le gana a los Bravos de Juárez 2-1. Querétaro le ganó 3 – 1 al Necaxa, los Rayos están fuera de la Liguilla. Tigres le da una repasada a las Chivas y las golea 4 – 1, un buen frenón a los rojiblancos. Atlas empata a 0 goles contra el Monterrey, de milagro sigue en zona de calificación. Pachuca golea 4 – 2 al Santos, con un triplete de Victor Guzmán. América y Cruz Azul no se hacen daño y empatan con un marcador de 1-1. Pumas 3 – 1 al Mazatlán y se afianzan en el cuarto lugar. Toluca fue empatado en tiempo de compensación por el San Luis y se fue hasta el quinto lugar, el marcador fue 1 – 1.

Resultados Concachampions Cuartos de Final – Juegos de Ida

Los Ángeles FC golea 3 – 0 al Cruz Azul y lo deja medio muerto para el de ida, América les saca un empate a 0 goles al Nashville SC., no metió gol de visitante. Tigres le gana 2 – 0 al Seattle S y Toluca derrota 4 – 2 a Los Ángeles Galaxy, las series siguen abierta para los juegos de vuelta.

Concachampios Cuartos de Final – Juegos de Vuelta

Martes 14 de Abril

Cruz Azul vs Los Ángeles – 7.00 pm, América vs Nashville – 9.30 pm

Miércoles 15 de Abril

LA Galaxy vs Toluca – 7.00 pm, Seattle Sounders vs Tigres 9.30 pm

Resultados Champions League Cuartos de Final

Real Madrid cae 2 – 1 contra el Bayern Múnich en su casa, ahora remontar de visita. Arsenal le gana 1 – 0 en su casa al Sporting de Lisboa. Barcelona cae en casa contra el Atlético de Madrid 2 – 0, PSG gana también 2 – 0 al Liverpool, ahora esperar los juegos de vuelta, se vienen muy buenos juegos.

Champions League Cuartos de Final juegos de vuelta

Martes 14 de Abril

Atlético de Madrid vs Barcelona – 1.00 pm, Liverpool vs PSG – 1.00 pm

Miércoles 15 de Abril

Bayern M vs Real Madrid - 1.00 pm, Arsenal vs Sporting Lisboa – 1.00 pm

Juegos Jornada 15 Liga MX

Viernes 17 de Abril

San Luis vs Pumas 7.00 pm, Mazatlán vs Querétaro 7.00 pm, Necaxa vs Tigres 9.00 pm

Sábado 18 de Abril

Cruz Azul vs Xolos 5.00 pm, Monterrey vs Pachuca 7.00 pm, Chivas vs Puebla 7.07 pm, León vs Bravos 9.00 pm, América vs Toluca 9.00 pm

Domingo 19 de Abril

Santos vs Atlas 5.00 pm

Casos y cosas del futbol mundial

Los 10 máximos goleadores de las selecciones

Cristiano Ronaldo – Portugal – 143 Goles

Lionel Messi – Argentino – 115 Goles

Neymar Jr. – Brasil – 79 Goles

Harry Kane – Ingles – 78 Goles

Miroslav Klose – Alemán – 71 Goles

David Villa – Español – 59 Goles

Oliver Giroud – Frances – 57 Goles

Memphis Depay – Países Bajos – 55 Goles

Javier “Chicharito” Hernández – Mexicano – 52 Goles

Radamel Falcao – Colombiano – 36 Goles

Jóvenes futbolistas en el mundo

“Las 20 Mejores Promesas”

1.- Lamne Yamal – 18 años – Español.

2.- Estevao William – 18 años – Brasileño.

3.- Pau Cubarsi – 19 años – Español.

4.- Franco Mastantuono – 18 años – Argentino.

5.- Lennart Karl – 18 años – Aleman.

6.- Max Dowman – 16 años – Ingles.

7.- Luka Vuskovic – 19 años – Croata.

8.- Ayyoub Bouaddi – 18 años – Frances.

9.- Geovany Quenda – 18 años – Portugués.

10.- Ethan Nwaneri – 19 años – Ingles.

11.- Rodrigo Mora – 18 años – Portugués.

12.- Honest Ahanor – 18 años – Italiano.

13.- Ibrahim Mbaye – 18 años – Frances.

14.- Konstasntino Karetsas – 18 años – Griego.

15.- Rio Ngumoha – 17 años – Ingles.

16.- Gilberto Mora -17 años – Mexicano.

17.- Marc Bernal – 18 años – Español.

18.- Dro Fernández – 18 años – Español.

19.- Kader Meite – 18 años – Marfileño.

20.- Kendry Páez – 18 años – Ecuatoriano.

Datos locos del futbol

Cesare y Paolo Maldini, padre e hijo, ganaron 6 Champions League. Cesare la obtuvo en 1963 y su hijo 5 veces. Los dos con el Milán F.C.

El brasileño Ronaldo Nazario le pagaron 2.7 millones de dólares en un reality televisivo para que bajara 20 kilos, ¡cualquiera se sacrificaría!

En el año de 1947 jugaba en el equipo Central de argentina: Melchor Gaspar Baltasar Escalona, nunca se supo si iba a entrenar en auto o en camello.

En el mundial de 1934 el jugador suizo: Leopold Kielholz utilizo anteojos durante los partidos.

Hay 25 equipos de futbol en el mundo que llevan en su escudo a San Jorge, y 44 equipos que llevan la imagen del Diablo.

Equipos de futbol en el mundo que llevan una Tortuga en su escudo

Deportivo Sahuayo - México

Bargara FC - Australia

Daylan Spor Kulubu – Turquía

CD Estancia de Baixo – Cabo Verde

Ridabu IL 1965 – Noruega

MIC Matura Reunited – Trinidad & Tobago

Libertatea Salcioara – Rumania*

345 FC – Islas Cayman

Cd Espol - Ecuador

Los últimos invitados al Mundial

Irak

El futbol profesional en Irak, se le conoce como: “La Liga de las Estrellas”. En forma profesional inicio en 1974, restringida solo para clubes de la capital del país.

Son un total de 20 equipos la que conforman la liga y su torneo empieza en octubre y finaliza en el mes de junio del año siguiente, y funciona con sistema de ascensos y descensos con la segunda categoría llamada Iraquí Premier Division League.

Los equipos son: Al-Hudood SC en la ciudad de Bagdad, Al-Kahraba en Bagdad, Al-Karkh Sport Club en Bagdad. Al-Kharma SC en Anbar, Al-Minaa en Basora, Al - Naft Sport Club en Bagdad. Al-Najaf FC en Najaf, Al-Qasim SC en Babil, Al Quwa Al Jawiya en Bagdad, Al Shorta Football Club en Bagdad, Al-Talaba SC en Bagdad, Al-Zawraa SC en Bagdad, Diyala SC en Diyala, Duhok SC en Duhok, Erbil SC en Erbil, Karbala FC en Karbala, Naft Al-Basra SC en Basra, Naft Maysan SC en Maysan, Newroz SC en Suleimaniya y el Sakho SC en Zaxo.

Los equipos con más títulos de liga son: Al – Zawraa SC con 15 Campeonatos, le siguen Al-Shorta con 8, Al Quwa Al Jawiya con 7 y el Al-Talaba con 5.

Selección de Irak

El equipo iraquí es conocido comúnmente como Usood al-Rafidayn (árabe: أُسُودُ الرَّافِدَيْن ), que significa "Leones de Mesopotamia ".

Su única experiencia mundialista había sido en el Mexico 1986, hasta ahora que califico en repechaje a la justa del 2026.

México 1986. Fue al Grupo “B”, con el anfitrión y con Paraguay y Bélgica, pierden contra Paraguay 1 – 0 en Toluca, contra los Diablos Rojos de Bélgica 2 – 1 también en Toluca y van al Estadio Azteca y pierden contra México 1 – 0 con el gol del Sheriff Fernando Quirarte, meten un solo gol, reciben 4 y no hacen ningún punto.

República Democrática del Congo

La Primera División del Congo también conocida como Championnat National MTN Ligue 1 por razones de patrocinio, es la máxima categoría del fútbol de la República del Congo. Pertenece a la Confederación Africana de Fútbol.

Actualmente la liga consta de 14 equipos, que juegan un total de 26 partidos en juegos de ida y regreso en una temporada que se extiende desde marzo a noviembre.

El equipo campeón y el subcampeón acceden a la Liga de Campeones de la CAF, el tercero clasifica a la Copa Confederación de la CAF.

La ciudad de Brazaville alberga un total de 9 de los catorce equipos que son: Diables Noirs, Etoile du Congo, Cara Brazaville , Patronage Saint-Anne, AS Bana Nouvelle Génération, JS Talangal, AS Vegas, Inter Club y el FC Kondzo, los demás equipos son: AC Leopards en Dolisie, AS Cheminots en Pointe-Noire , al igual que el Club Vita Club Mokanda en la misma ciudad. AS Jeunesse Unie de Kintélé, y el AS Otoho en Oyo.

Los equipos que más títulos han ganado son: Con 11 el Etoile du Congo, CSM Diables Noirs con 7, Cara Brazaville y AS Otoho con 6 y el AC Leopards con 5.

Selección de la República Democrática del Congo

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Es el sucesor de la selección de fútbol del Zaire. Conocidos como: “Los Leopardos o La Celeste”.

Alemania 1974 (como Zaire): Fue su única participación en un mundial, antes de 2026. Perdieron 2-0 ante Escocia, 9-0 contra Yugoslavia y 3-0 frente a Brasil.

Van a participar como R.D. del Congo en su primer mundial en el 2026.

Y que siga rodando el balón.