Cobrar como chofer de transporte público

Encontré un anuncio en Facebook. La Alianza de Camioneros de Jalisco solicita choferes de transporte público. Hablé para pedir informes.

La vacante en la Alianza de Camioneros ofrece prácticamente el salario mínimo: 320 pesos diarios, lo que resulta en un sueldo mensual de 9 mil 760 pesos.

Ofrecen tres incentivos adicionales además de las prestaciones de ley: convenios con empresas para obtener descuentos y beneficios; “dobletes”, y 18% de comisión por la venta de boletaje.

Pregunté por los “dobletes”. Básicamente se trata de la posibilidad de doblar turnos, lo que genera un ingreso extra a costa, claro, de la fatiga (conducir un autobús en tiempo de calor es extenuante). Eso sí, te asignan una ruta “cerca de tu domicilio”.

Hace un mes escribí sobre el déficit de choferes en la entidad. Según Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco (Setran), faltaban 500 conductores (el 10% del total).

Pedí vía transparencia el total de vacantes por ruta, pero la Setran respondió que eso “no le toca” porque se trata de un servicio que brindan privados. ¿De dónde sacó Monraz la cifra? Misterio.

Lo que sí reconoció el secretario, más allá de una cifra, es que este déficit genera un boquete en el servicio de transporte público que obliga a los usuarios a esperar el camión más de la cuenta.

Esto lo compartí en mi columna “¿Cuántos choferes del transporte público faltan?”. Con esas condiciones laborales, no dudo que sea difícil contratar y retener perfiles.

Por otra parte, ofrecer el 18% sobre la venta total del boletaje me parece que es un incentivo engañoso, más asociado al anterior modelo. Esto promueve la prestación del servicio bajo criterios exclusivamente de rentabilidad, pues el chofer hará todo lo posible por ganar más pasaje.

Por ejemplo, si un conductor sabe que a las ocho de la mañana recogerá más pasajeros que a las 7 y media, puede demorar el trayecto o salir más tarde de su central, lo que afecta a otros usuarios. En ese mismo sentido puede apresurar o correr para ganarle pasaje a otra unidad.

Esta práctica se aleja del esquema de ruta empresa que tanto nos han presumido. Otras ciudades usan incentivos de otro tipo para choferes como recibir menos quejas de usuarios.

Justamente entre las principales quejas de los pasajeros del transporte, según datos de transparencia proporcionados por la Setran, se encuentran el exceso de velocidad y la poca frecuencia de paso de las unidades.

Monraz dirá que “no le toca”, pero el modelo laboral precarizado de los choferes de transporte público, a la vieja usanza, al menos en la Alianza de Camioneros, una de las empresas más grandes del estado, explica en parte el mal servicio.

Modernizar el transporte no consiste sólo en comprar camiones nuevos. También pasa por dignificar el trabajo del chofer.

Y eso a Monraz sí le toca.