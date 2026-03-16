Sensei rojinegro

Nada para nadie, Puebla y Necaxa empatan a 0 goles, tan malo el pinto como el colorado. Bravos 2 Monterrey 2, por fin Durdevic anota con rayados, pero terminan empatados. San Luis y Pachuca empatan a 1 gol, los tuzos lo rescataron en el último minuto gracias a Salomón Rondón. Chivas no tuvo problemas y le gana 3 – 0 a Santos, con doblete de la Hormiga González. León cayó en su casa contra Xolos 3 – 0, y Nacho Ambriz renuncia a la fiera. Atlas se mete a la casa de los Diablos y le saca el empate a 1 gol, en un juego de ida y vuelta. Cruz Azul ganaba 2 -0 y parecía que así quedaba, pero Pumas reaccionó y les sacó el empate a 2 goles. Tigres no pudo con uno de los coleros, y Querétaro les saca en empate a 0 goles en su casa. América sin problemas derrota a Mazatlán por 2 – 0, sus nuevos brasileños se hacen presentes. Philadelphia 0 América 1, ganan la Águilas en la visita con golazo de Veiga y la lamentable lesión de Malagón, en tierras del norte, Cruz Azul le gana a domicilio al Monterrey 3 – 2 y cerrara en casa la serie. San Diego 3 Toluca 2 tendrá que jugar a tope el equipo toluqueño para rescatar su pase. Tigres fue e hizo el ridículo en Cincinnati y pierde 3 – 0, Nahuel hizo una de las suyas. Martes 17 de Marzo Cruz Azul vs Monterrey 9.00 pmMiércoles 18 de Marzo América vs Philadelphia 7.00 pm, Toluca vs San Diego 9.00 pmJueves 19 de Marzo Tigres vs Cincinnati 7.00 pm Viernes 20 de Marzo Necaxa vs Xolos 7.00 pm, Mazatlán vs Cruz Azul 9.00 pmSábado 21 de Marzo Atlas vs Querétaro 5.00 pm, San Luis vs León 7.00 pm, Monterrey vs Chivas 7.00 pm, Pumas vs América 9.00 pmDomingo 22 de Marzo Santos vs Puebla 5.00 pm, Pachuca vs Toluca 5.00 pm, Bravos vs Tigres 7.00 pm BrasilEl campeonato de futbol en Brasil, se llama Serie “A”, pero popularmente conocido como “Brasileirao”, es la máxima categoría del sistema de ligas del fútbol brasileño y la principal competición a nivel de clubes del país. Organizado desde 1959 sin interrupciones.Se disputa un formato de ida y vuelta, El equipo que obtenga más puntos al final del campeonato es declarado campeón. Compiten un total de veinte equipos y el torneo se juega de abril a diciembre.Hay que tener en cuenta que: Cada equipo juega treinta y ocho partidos. Al campeón y a los cinco equipos siguientes se les otorga una plaza en la Copa Libertadores de América; y del séptimo al duodécimo puesto se les otorga una plaza en la Copa Sudamericana. Los cuatro últimos descienden a la Serie B.Los equipos participantes son: En el estado de Sao Pablo; El Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos y Sao Pablo. En Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco de Gama, En Bahia: Bahia y Vitoria. En Minas Gerais: Atletico Mineiro y Cruzeiro. En Parana: Paranaense y Coritiba. En Rio Grande do Sul: Gremio e Internacional. En Para: Remo y en Santa Catarina el Chapecoense.El equipo que ha logrado más campeonatos es el Palmeiras con 12, le sigue el Santos y Flamengo con 8 y el Corinthias con 7 y el Sao Pablo con 6. Selección de BrasilMejor conocida como: Scratch do Ouro, la Verdeamarela o la Canarinha. Brasil es la selección más exitosa en la historia de la Copa Mundial de Fútbol; la conquistó en cinco oportunidades :1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 y fue subcampeón en dos ocasiones: 1950 y 1998. Es la única selección en haber participado en todas las copas del mundo.Al ser una selección que ha tenido participación en toda la historia de los mundiales, tiene estos récords: en 114 partidos jugados, 76 victoria. 129 goles de diferencia, 247 puntos obtenidos, 19 derrotas.El Mundial del 2026, va ser una gran prueba de Brasil.