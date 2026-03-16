Sensei rojinegro

Resultados Jornada 11

Nada para nadie, Puebla y Necaxa empatan a 0 goles, tan malo el pinto como el colorado. Bravos 2 Monterrey 2, por fin Durdevic anota con rayados, pero terminan empatados. San Luis y Pachuca empatan a 1 gol, los tuzos lo rescataron en el último minuto gracias a Salomón Rondón. Chivas no tuvo problemas y le gana 3 – 0 a Santos, con doblete de la Hormiga González. León cayó en su casa contra Xolos 3 – 0, y Nacho Ambriz renuncia a la fiera. Atlas se mete a la casa de los Diablos y le saca el empate a 1 gol, en un juego de ida y vuelta. Cruz Azul ganaba 2 -0 y parecía que así quedaba, pero Pumas reaccionó y les sacó el empate a 2 goles. Tigres no pudo con uno de los coleros, y Querétaro les saca en empate a 0 goles en su casa. América sin problemas derrota a Mazatlán por 2 – 0, sus nuevos brasileños se hacen presentes.

Resultados de los juegos de Ida Copa de Campeones de la Concacaf

Philadelphia 0 América 1, ganan la Águilas en la visita con golazo de Veiga y la lamentable lesión de Malagón, en tierras del norte, Cruz Azul le gana a domicilio al Monterrey 3 – 2 y cerrara en casa la serie. San Diego 3 Toluca 2 tendrá que jugar a tope el equipo toluqueño para rescatar su pase. Tigres fue e hizo el ridículo en Cincinnati y pierde 3 – 0, Nahuel hizo una de las suyas.

Juegos de vuelta Copa de Campeones de la Concacaf

Martes 17 de Marzo

Cruz Azul vs Monterrey 9.00 pm

Miércoles 18 de Marzo

América vs Philadelphia 7.00 pm, Toluca vs San Diego 9.00 pm

Jueves 19 de Marzo

Tigres vs Cincinnati 7.00 pm

Jornada 12 Liga MX

Viernes 20 de Marzo

Necaxa vs Xolos 7.00 pm, Mazatlán vs Cruz Azul 9.00 pm

Sábado 21 de Marzo

Atlas vs Querétaro 5.00 pm, San Luis vs León 7.00 pm, Monterrey vs Chivas 7.00 pm, Pumas vs América 9.00 pm

Domingo 22 de Marzo

Santos vs Puebla 5.00 pm, Pachuca vs Toluca 5.00 pm, Bravos vs Tigres 7.00 pm

Invitados al Mundial

Brasil

El campeonato de futbol en Brasil, se llama Serie “A”, pero popularmente conocido como “Brasileirao”, es la máxima categoría del sistema de ligas del fútbol brasileño y la principal competición a nivel de clubes del país. Organizado desde 1959 sin interrupciones.

Se disputa un formato de ida y vuelta, El equipo que obtenga más puntos al final del campeonato es declarado campeón. Compiten un total de veinte equipos y el torneo se juega de abril a diciembre.

Hay que tener en cuenta que: Cada equipo juega treinta y ocho partidos. Al campeón y a los cinco equipos siguientes se les otorga una plaza en la Copa Libertadores de América; y del séptimo al duodécimo puesto se les otorga una plaza en la Copa Sudamericana. Los cuatro últimos descienden a la Serie B.

Los equipos participantes son: En el estado de Sao Pablo; El Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos y Sao Pablo. En Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco de Gama, En Bahia: Bahia y Vitoria. En Minas Gerais: Atletico Mineiro y Cruzeiro. En Parana: Paranaense y Coritiba. En Rio Grande do Sul: Gremio e Internacional. En Para: Remo y en Santa Catarina el Chapecoense.

El equipo que ha logrado más campeonatos es el Palmeiras con 12, le sigue el Santos y Flamengo con 8 y el Corinthias con 7 y el Sao Pablo con 6.

Selección de Brasil

Mejor conocida como: Scratch do Ouro, la Verdeamarela o la Canarinha. Brasil es la selección más exitosa en la historia de la Copa Mundial de Fútbol; la conquistó en cinco oportunidades :1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 y fue subcampeón en dos ocasiones: 1950 y 1998. Es la única selección en haber participado en todas las copas del mundo.

Al ser una selección que ha tenido participación en toda la historia de los mundiales, tiene estos récords: en 114 partidos jugados, 76 victoria. 129 goles de diferencia, 247 puntos obtenidos, 19 derrotas.

Uruguay 1930. Les toco en el Grupo “B” con solo tres equipos: Yugoslavia y Bolivia lo compartieron. Pierden en su primer juego 2 – 1 contra Yugoslavia, luego golean 4 – 0 a Bolivia, no logran continuar al quedar en 2do lugar.

Les toco en el Grupo “B” con solo tres equipos: Yugoslavia y Bolivia lo compartieron. Pierden en su primer juego 2 – 1 contra Yugoslavia, luego golean 4 – 0 a Bolivia, no logran continuar al quedar en 2do lugar. Italia 1934. Solo disputo 1 partido y lo perdió 3 – 1 contra España.

Solo disputo 1 partido y lo perdió 3 – 1 contra España. Francia 1938. En la primera ronda derrota 6 a 5 a Polonia en tanda de penales, en cuartos de final empata a dos goles contra Checoslovaquia y en el segundo juego contra ellos mismos les ganan a los checos 2 – 1. En Semi finales pierden 2 – 1 contra Italia y por el tercer puesto le ganan 4 – 2 a Suecia. Sucedieron dos cosas curiosas en este mundial, la primera la escuadra brasileña no jugo con su uniforme tradicional verde amarelo, y lo jugo con una casaca blanca y short azul. Y el otro caso chusco fue el gol que anoto Leonidas contra Polonia, jugando descalzo, sin que el árbitro se diera cuenta.

En la primera ronda derrota 6 a 5 a Polonia en tanda de penales, en cuartos de final empata a dos goles contra Checoslovaquia y en el segundo juego contra ellos mismos les ganan a los checos 2 – 1. En Semi finales pierden 2 – 1 contra Italia y por el tercer puesto le ganan 4 – 2 a Suecia. Sucedieron dos cosas curiosas en este mundial, la primera la escuadra brasileña no jugo con su uniforme tradicional verde amarelo, y lo jugo con una casaca blanca y short azul. Y el otro caso chusco fue el gol que anoto Leonidas contra Polonia, jugando descalzo, sin que el árbitro se diera cuenta. Brasil 1950. En fase de Grupos, Yugoslavia, México y Suiza lo acompañaron. A México lo golean 4 – 0. Con Suiza empatan a 2 goles y contra Yugoslavia ganan 2 – 0. El Grupo de la fase final fue con: Uruguay, Suecia y España. A Suecia la golean 7 -1. A España también la golean por 6 – 1. Contra Uruguay solo necesitaban el empate para ser campeones, pero pierden 2 – 1 dando el famosos Maracanazo.

En fase de Grupos, Yugoslavia, México y Suiza lo acompañaron. A México lo golean 4 – 0. Con Suiza empatan a 2 goles y contra Yugoslavia ganan 2 – 0. El Grupo de la fase final fue con: Uruguay, Suecia y España. A Suecia la golean 7 -1. A España también la golean por 6 – 1. Contra Uruguay solo necesitaban el empate para ser campeones, pero pierden 2 – 1 dando el famosos Maracanazo. Suiza 1954. Grupo No 1. Con México, y Yugoslavia, le dan la bienvenida a México goleándolo 5 – 0, empatan a 1 gol contra Yugoslavia. En cuartos de Final pierden 4 – 2 contra Hungría.

Grupo No 1. Con México, y Yugoslavia, le dan la bienvenida a México goleándolo 5 – 0, empatan a 1 gol contra Yugoslavia. En cuartos de Final pierden 4 – 2 contra Hungría. Suecia 1958. Grupo No 4. Austria, Inglaterra y Unión Soviética fueron sus primeros adversarios. Derrotan 3 – 0 alos Austriacos, empatan a 0 goles contra Inglaterra y le ganan 2 – 0 a Unión Sovieticen la segunda fase le ganan por 1 – 0 a Gales, en la semi final golean 5 – 2 a Francia y por el mismo marcador derrotan a Suecia logrando su primer campeonato del mundo.

Grupo No 4. Austria, Inglaterra y Unión Soviética fueron sus primeros adversarios. Derrotan 3 – 0 alos Austriacos, empatan a 0 goles contra Inglaterra y le ganan 2 – 0 a Unión Sovieticen la segunda fase le ganan por 1 – 0 a Gales, en la semi final golean 5 – 2 a Francia y por el mismo marcador derrotan a Suecia logrando su primer campeonato del mundo. Chile 1962. Grupo No 3. México, Checoslovaquia y España. A México le ganan 2 – 0, a Checoslovaquia les empatan a 0 goles y con España ganan 2 – 1. Inglaterra les toca en cuartos de final y le ganan 3 – 1, en semifinal también le ganan al anfitrión Chile por 4 – 2 y se vuelven a encontrar en la final a los Checos y les ganan ahora si, por 3 – 1. Y obtienen su segundo título mundial.

Grupo No 3. México, Checoslovaquia y España. A México le ganan 2 – 0, a Checoslovaquia les empatan a 0 goles y con España ganan 2 – 1. Inglaterra les toca en cuartos de final y le ganan 3 – 1, en semifinal también le ganan al anfitrión Chile por 4 – 2 y se vuelven a encontrar en la final a los Checos y les ganan ahora si, por 3 – 1. Y obtienen su segundo título mundial. Inglaterra 1966. Llegaban ostentando el Bi Campeonato, van al Grupo 3 con Portugal, Hungría y Bulgaria, puros equipos europeos. Derrotan a Bulgaria 2 -0, pero luego pierden contra Hungría 3 – 1 y con Portugal también pierden 3 – 1.

Llegaban ostentando el Bi Campeonato, van al Grupo 3 con Portugal, Hungría y Bulgaria, puros equipos europeos. Derrotan a Bulgaria 2 -0, pero luego pierden contra Hungría 3 – 1 y con Portugal también pierden 3 – 1. México 1970. Primer mundial en nuestro país, que afortunadamente nos toco vivir a muchos de nosotros y en nuestra ciudad cobijamos a la escuadra brasileña, haciéndoles sentir como si fuera su casa. El Grupo 3. Con Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. 4 – 1 le ganan a Checoslovaquia. A Inglaterra le ganan 1 – 0, con Rumania también ganan, pero 3 – 2. En cuartos de final les toca jugar contra Perú y en un buen juego lo ganan 4 – 2, en semi final les toca otro sudamericano: Uruguay y lo derrotan 3 – 1. Y acceden a la final para jugar en la Ciudad de México contra Italia, a la cual derrotan 4 – 1 y obtienen su tercer titulo y la copa Jules Rimet para siempre.

Primer mundial en nuestro país, que afortunadamente nos toco vivir a muchos de nosotros y en nuestra ciudad cobijamos a la escuadra brasileña, haciéndoles sentir como si fuera su casa. El Grupo 3. Con Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. 4 – 1 le ganan a Checoslovaquia. A Inglaterra le ganan 1 – 0, con Rumania también ganan, pero 3 – 2. En cuartos de final les toca jugar contra Perú y en un buen juego lo ganan 4 – 2, en semi final les toca otro sudamericano: Uruguay y lo derrotan 3 – 1. Y acceden a la final para jugar en la Ciudad de México contra Italia, a la cual derrotan 4 – 1 y obtienen su tercer titulo y la copa Jules Rimet para siempre. Alemania 1974. Grupo No 2. Con Yugoslavia, Zaire y Escocia. Con Yugoslavia empatan a 0 goles, con Escocia también terminan a 0 goles, a Zaire lo golean 3 – 0. Para la segunda fase van al Grupo “A”. Países Bajos, Alemania Democrática y Argentina. 1 a 0 le ganan a los Alemanes, a los Argentinos les ganan 2 – 1 y con Países Bajos pierden 1 – 0.

Grupo No 2. Con Yugoslavia, Zaire y Escocia. Con Yugoslavia empatan a 0 goles, con Escocia también terminan a 0 goles, a Zaire lo golean 3 – 0. Para la segunda fase van al Grupo “A”. Países Bajos, Alemania Democrática y Argentina. 1 a 0 le ganan a los Alemanes, a los Argentinos les ganan 2 – 1 y con Países Bajos pierden 1 – 0. Argentina 1978. En la primera ronda fue al Grupo No 3. Austria, España y Suecia. Con Suecia empata a 1 gol, vuelve empatar a 0 goles contra España, a Austria le gano 1 – 0. En la segunda ronda en el Grupo “B” con Argentina, Polonia y Perú. Golean a Perú 3 – 0, con Argentina empatan a 0 y también golean 3 – 1 a Polonia y van por el tercer lugar contra Italia y le ganan 2 – 1.

En la primera ronda fue al Grupo No 3. Austria, España y Suecia. Con Suecia empata a 1 gol, vuelve empatar a 0 goles contra España, a Austria le gano 1 – 0. En la segunda ronda en el Grupo “B” con Argentina, Polonia y Perú. Golean a Perú 3 – 0, con Argentina empatan a 0 y también golean 3 – 1 a Polonia y van por el tercer lugar contra Italia y le ganan 2 – 1. España 1982. Grupo “F” en la primera fase: Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda. Gana sus tres encuentros: 2 – 1 a la Unión Soviética, 4 – 1 a Escocia y 4 – 0 a Nueva Zelanda. En la segunda Fase: le toca el Grupo No 1. Con Italia y Argentina, le gana a los Argentinos 3 – 1, pero pierden con Italia 3 -2.

Grupo “F” en la primera fase: Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda. Gana sus tres encuentros: 2 – 1 a la Unión Soviética, 4 – 1 a Escocia y 4 – 0 a Nueva Zelanda. En la segunda Fase: le toca el Grupo No 1. Con Italia y Argentina, le gana a los Argentinos 3 – 1, pero pierden con Italia 3 -2. México 1986. Nuevamente les toca jugar en nuestra ciudad, pero ahora no es el equipo de 1970, obviamente fue muy apoyado por la gente tapatía. Fue al Grupo “D”. Inicia ganándole a España 1 – 0, Argelia también le gana 1 -0 y 3 – 0 derrota a Irlanda del Norte. En Octavos de Final le gana a Polonia 4 – 0 y en un gran y memorable juego pierde en penales contra Francia 4 – 3.

Nuevamente les toca jugar en nuestra ciudad, pero ahora no es el equipo de 1970, obviamente fue muy apoyado por la gente tapatía. Fue al Grupo “D”. Inicia ganándole a España 1 – 0, Argelia también le gana 1 -0 y 3 – 0 derrota a Irlanda del Norte. En Octavos de Final le gana a Polonia 4 – 0 y en un gran y memorable juego pierde en penales contra Francia 4 – 3. Italia 1990. En esta ocasión va al Grupo “C”, con: Costa Rica, Escocia y Suecia. Logra ganar sus tres juegos con estos marcadores: 2 – 1 a Suecia, 1 – 0 aCosta Rica y 1 – 0 Escocia. En los octavos es frenado por Argentina con el que pierde 1 – 0.

En esta ocasión va al Grupo “C”, con: Costa Rica, Escocia y Suecia. Logra ganar sus tres juegos con estos marcadores: 2 – 1 a Suecia, 1 – 0 aCosta Rica y 1 – 0 Escocia. En los octavos es frenado por Argentina con el que pierde 1 – 0. Estados Unidos 1994. El mundial donde gano su 4ta Copa del mundo y su camino fue así: Grupo “B”. con Rusia, Suecia y Camerún. Inicia derrotando 2 – 0 a los Rusos, 3 – 0 a Camerún y empatan a 1 gol con Suecia. En octavos derrotan a los de casa, Estados Unidos 1 – 0, en cuartos a Países Bajos 3 – 2, en semifinal se vuelven a encontrar a Suecia y ahora si le ganan por la mínima de 1 – 0. La gran final la juegan contra Italia y se van hasta la tanda de penales donde ganan 3 – 2.

El mundial donde gano su 4ta Copa del mundo y su camino fue así: Grupo “B”. con Rusia, Suecia y Camerún. Inicia derrotando 2 – 0 a los Rusos, 3 – 0 a Camerún y empatan a 1 gol con Suecia. En octavos derrotan a los de casa, Estados Unidos 1 – 0, en cuartos a Países Bajos 3 – 2, en semifinal se vuelven a encontrar a Suecia y ahora si le ganan por la mínima de 1 – 0. La gran final la juegan contra Italia y se van hasta la tanda de penales donde ganan 3 – 2. Francia 1998. Va al Grupo “A”. Escocia, Marruecos y Noruega. A Escocia le ganan 2 – 1, Marruecos lo golean 3 – 0 y pierden 2 – 1 con Noruega. Van a octavos de Final y le ganan a Chile 4 – 1, en cuartos en un partido muy reñido logran ganar 3 – 2 a Dinamarca, en semifinal se van hasta la tanda de penales y le ganan a Países Bajos 4 – 2. Logran acceder a la Final y la pierden contra el equipo Frances por 3 – 0.

Va al Grupo “A”. Escocia, Marruecos y Noruega. A Escocia le ganan 2 – 1, Marruecos lo golean 3 – 0 y pierden 2 – 1 con Noruega. Van a octavos de Final y le ganan a Chile 4 – 1, en cuartos en un partido muy reñido logran ganar 3 – 2 a Dinamarca, en semifinal se van hasta la tanda de penales y le ganan a Países Bajos 4 – 2. Logran acceder a la Final y la pierden contra el equipo Frances por 3 – 0. Corea / Japón 2002. En este Mundial logran su quinto campeonato. En un grupo “C”, acompañado de: Turquía, Costa Rica y China. Turquía se les complico, pero les ganaron 2 – 1, a China la golean 4 – 0, también golean a Costa Rica 5 – 2. En octavos de final le ganan 2 – 0 a Bélgica, Cuartos de Final pasan sobre Inglaterra 2 – 1, en la semifinal vuelven a encontrarse con Turquía y ahora si le ganan 1 – 0, y en la gran final derrota a Alemania 2 – 0. Y así son Penta Campeones.

En este Mundial logran su quinto campeonato. En un grupo “C”, acompañado de: Turquía, Costa Rica y China. Turquía se les complico, pero les ganaron 2 – 1, a China la golean 4 – 0, también golean a Costa Rica 5 – 2. En octavos de final le ganan 2 – 0 a Bélgica, Cuartos de Final pasan sobre Inglaterra 2 – 1, en la semifinal vuelven a encontrarse con Turquía y ahora si le ganan 1 – 0, y en la gran final derrota a Alemania 2 – 0. Y así son Penta Campeones. Alemania 2006. Van al Grupo “F”, con Australia, Croacia y Japón. A Croacia le ganan 1 – 0, con Australia ganan 2 – 0, y a los Japoneses los golean 4 – 1, Siguen en octavos contra Ghana y pasan sobre de ellos por 2 – 0, en cuartos pierden 1 – 0 contra Francia y hasta allí llegan.

Van al Grupo “F”, con Australia, Croacia y Japón. A Croacia le ganan 1 – 0, con Australia ganan 2 – 0, y a los Japoneses los golean 4 – 1, Siguen en octavos contra Ghana y pasan sobre de ellos por 2 – 0, en cuartos pierden 1 – 0 contra Francia y hasta allí llegan. Sudáfrica 2010. Participan en el Grupo “G”. Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte. Su primer juego es contra Corea del Norte y lo ganan 2 – 1, su segundo partido es contra Costa de Marfil y también lo ganan, pero ahora por 3 – 1, Con Portugal empatan a 0 goles y van a los octavos contra Chile y le ganan 3 – 0. En cuartos Países Bajos los frena al ganarle por 2 – 1.

Participan en el Grupo “G”. Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte. Su primer juego es contra Corea del Norte y lo ganan 2 – 1, su segundo partido es contra Costa de Marfil y también lo ganan, pero ahora por 3 – 1, Con Portugal empatan a 0 goles y van a los octavos contra Chile y le ganan 3 – 0. En cuartos Países Bajos los frena al ganarle por 2 – 1. Brasil 2014. El mundial en casa y con su gente. Grupo “A”. con: México, Croacia y Camerún. Inicia ganándole a Croacia por 3 – 1, empatan en un muy buen juego con México a 0 goles con una actuación inolvidable de Guillermo Ochoa, y derrotan a Camerún 4 – 1, en Octavos van contra Chile y en un juego que después de 120 minutos se fue a la tanda de penales y lo gana Brasil por 3 – 2. En cuartos en otro juego muy reñido gana 2 – 1 a Colombia. En semi finales sufre una humillante goleada de Alemania por 7 – 1 y por el tercer lugar vuelve a perder 3 – 0 contra Países Bajos, 2 mundiales en casa y no logra ganarlos.

El mundial en casa y con su gente. Grupo “A”. con: México, Croacia y Camerún. Inicia ganándole a Croacia por 3 – 1, empatan en un muy buen juego con México a 0 goles con una actuación inolvidable de Guillermo Ochoa, y derrotan a Camerún 4 – 1, en Octavos van contra Chile y en un juego que después de 120 minutos se fue a la tanda de penales y lo gana Brasil por 3 – 2. En cuartos en otro juego muy reñido gana 2 – 1 a Colombia. En semi finales sufre una humillante goleada de Alemania por 7 – 1 y por el tercer lugar vuelve a perder 3 – 0 contra Países Bajos, 2 mundiales en casa y no logra ganarlos. Rusia 2018. Grupo “E”. Suiza, Serbia y Costa Rica. Suiza le saca el empate a 1 gol, a Costa Rica le gana 2 – 0, a Serbia también le gana 2 – 0 y repite el mismo marcador en Octavos al derrotar a México. En cuartos los Diablos Rojos de Bélgica los sorprenden y les ganan por 2 – 1.

Grupo “E”. Suiza, Serbia y Costa Rica. Suiza le saca el empate a 1 gol, a Costa Rica le gana 2 – 0, a Serbia también le gana 2 – 0 y repite el mismo marcador en Octavos al derrotar a México. En cuartos los Diablos Rojos de Bélgica los sorprenden y les ganan por 2 – 1. Catar 2022. Suiza, Camerún y Serbia en el Grupo “G”. a Serbia le ganan 2 – 0, a Suiza le ganan 1 – 0, y Camerún los sorprenden y les gana 1 – 0, en octavos derrotan a Corea del Sur 4 – 1, en cuartos Croacia se lleva el partido hasta la tanda de penales y los derrota 4 – 2.

El Mundial del 2026, va ser una gran prueba de Brasil.