Sensei rojinegro

Resultados Jornada 9

Pachuca 2 Necaxa1, el cuadro Tuzo viene en ascenso, Santos 1 Cruz Azul 2, no dan una los de la comarca y la Maquina de líder, San Luis 4 Mazatlán 1, aprovechan la visita del cuadro Mazatleco y lo reciben con goliza, Pumas 2 Toluca 3 los del pedregal pierden el invicto ante los Diablos, Monterrey 4 Querétaro 0, un simple cambio de entrenador y el equipo regio se destapa, Puebla 3 Tigres 1 un resultado sorprendente de los camoteros y unos felinos que ni gatitos fueron, América 1 Bravos de Juárez 2, las águilas no levantan y de momento no están en zona de liguilla, Atlas 2 Xolos 1, con un doblete de Ponchito Gonzalez uno de ellos un golazo de tiro de castigo, el Atlas saca los tres puntos.

Resultados Jornada 10

Mazatlán 4 León 2, en un buen partido Mazatlán golea al León, que no levanta. Necaxa 0 Pumas 1, vuelven a perder los rayos en casa y Pumas retoma el camino. Cruz Azul 3 San Luis 0, la máquina no tuvo problemas y muy sencillo se despachó a los San Luisino. Querétaro 1 América 2, por fin ganaron de nuevo los americanistas. Pachuca 2 Puebla 1, los tuzos siguen sumando y escalando lugares. Tigres 1 Monterrey 0, se llevan el clásico los Tigres con un muy buen gol de Gignac que entró al final de cambio. Toluca 3 Bravos 1, los diablos no pierden el paso y sigue a la caza de la máquina.

Clásico Tapatío

Se estaba jugando un buen partido, hasta que el "Gato" Ortiz quiso ser el protagonista, Atlas se fue arriba muy pronto y en los primeros 25 minutos dominaba a las Chivas, al inicio de la segunda parte con un error a la salida y acompañado de un autogol, el Guadalajara empata el marcador. Vendría el show del "Gato" al marcar dos penales muy rigoristas, que, si hubieran sido en el área de las chivas, obvio no los marcaba, como sucedió con una falta muy clara a favor del rojinegro, ni la pitó ni el VAR la revisó, siempre le cargan la mano a mi equipo y siempre ayudan al rojiblanco.

Copa de Campeones de la Concacaf

Martes 10 de Marzo

Philadelphia vs América 5.00 pm, Monterrey vs Cruz Azul 7.00 pm.

Miércoles 11 de Marzo

San Diego FC vs Toluca 9.30 pm.

Jueves 12 de Marzo

Cincinnati vs Tigres 6.00 pm.

Jornada 11 Liga MX

Viernes 13 de Marzo

Puebla vs Necaxa 7.00 pm, Tigres vs Querétaro 7.00 pm, Bravos vs Monterrey 9.00 pm.

Sábado 14 de Marzo

San Luis vs Pachuca 5.00 pm, Chivas vs Santos 5.07 pm, León vs Xolos 7.00 pm, Toluca vs Atlas 7.00 pm, Pumas vs Cruz Azul 9.00 pm.

Domingo 15 de Marzo

América vs Mazatlán 7.00 pm.

Rivales de Atlas y Chivas en la Leagues Cup 2026

Atlas

Martes 4 de Agosto vs Columbus Crew en Columbus Ohio.

Viernes 7 de Agosto vs Charlotte en Charlotte, Carolina del Norte.

Martes 11 Agosto vs Cincinnati en Cincinnati, Ohio.



Chivas

Miércoles 5 de Agosto vs Los Ángeles FC en Los Ángeles, California.

Sábado 8 de Agosto vs FC Dallas, en Dallas, Texas.

Miércoles 12 de Agosto vs Seattle Sounders, en Seattle, Washington.

Casos y cosas del futbol

Los 10 Máximos Goleadores de la Selección Mexicana

1.- Javier “Chicharito” Hernández – 52 Goles

2.- Jared Borgetti – 46 Goles

3.- Raúl Jiménez – 45 Goles

4.- Cuauhtémoc Blanco – 38 Goles

5.- Luis Hernández – 35 Goles

6.- Carlos Hermosillo – 34 Goles

7.- Enrique Borja – 31 Goles

8.- Luis Roberto Alves “Zague” – 30 Goles

9.- Hugo Sanchez – 29 Goles

10.- Andrés Guardado – 28 Goles

Los Mejores Clubes en América actualmente

El sitio especializado Transfermarkt confeccionó un ranking con los 25 clubes

1.- Club Flamengo – Brasil

2.- Internacional – Brasil

3.- Corinthians - Brasil

4.- Club América – México

5.- S C Bahía – Brasil

6.- Palmeiras – Brasil

7.- Barcelons SC – Ecuador

8.- Club Deportivo Toluca – México

9.- C.A. Independiente – Argentina

10.- Club Libertad - Paraguay

11.- Huracán – Argentina

12.- Gremio – Brasil

13.- Atlético – MG – Brasil

14.- Inter Miami – Estados Unidos

15.- Cerro Porteño – Paraguay

16.- Cruz Azul – México

17.- Independiente del Valle – Ecuador

18.- América de Cali – Colombia

19.- Club Tigre – Argentina

20.- Junior – Colombia

21.- Coquimbo Unido – Chile

22.- Rosario Central – Argentina

23.- Universitario – Perú

24.- Melgar – Perú

25.- Liverpool FC – Uruguay

Se extrañan equipos como Boca Juniors y River Plate de Argentina y Club Deportivo Guadalajara y Tigres de México.

Datos que quizá no conocías

Seis Clubes en el mundo que han logrado ganar una copa internacional en el año que celebran su centenario

1.- Vasco de Gama – Brasil – Copa Libertadores 1998

2.- Real Madrid – España – UEFA Champions League 2002

3.- Olimpia – Paraguay – Copa Libertadores 2002

4.- Boca Juniors – Argentina – Copa Sudamericana 2005

5.- Club América – México – CONCACAF Champions League 2016

6.- Esperance de Tunis – Túnez – CAF Champions League 2019

Invitados al Mundial

Canadá

Uno de los Anfitriones, La Canadian Premier League, que esta organizada por la Asociación Canadiense de Fútbol - Canadá Soccer -. Se inició en abril del 2019.

Esta liga tiene un total de 8 equipos, y juegan entre ellos 4 veces en el torneo, sumando un total de 28 juegos. Al término de la fase regular los cinco primeros clasificados juegan los play-offs. La ronda de los play-offs está compuesta por cuatro rondas play-in, cuartos de final, semifinal 1 y semifinal 2 y final a partido único en cancha del equipo mejor ubicado. El campeón y el ganador de la temporada regular clasifican a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante los partidos los equipos deberán alinear a 6 jugadores canadienses y 5 extranjeros, y todos los equipos podrán tener un máximo de 7 extranjeros por plantel.

Los equipos participantes son: Atlético Ottawa en la ciudad de Ottawa, Cavalry FC en Calgary, Forge FC en Hamilton, HFX Wanderers Football Club en Halifax, Inter Toronto FC en Toronto, Pacific FC en Langford, FC Supra du Québec en Laval y el Vancouver FC en Langley.

El equipo con más títulos es el: Forge FC con 4, le siguen: Cavalry FC, Atlético Ottawa y Pacific FC todos con uno.

Hay que tener en cuenta que tres equipos canadienses participan en la Major League Soccer (MLS) que son: CF Montreal, el Toronto FC y el Vancouver Whitecaps. Todos ellos compiten contra equipos estadounidenses.

Selección de Canadá

Solo ha participado en dos ocasiones en justas mundialistas, la primera fue en México 1986 y la segunda en Catar 2022. Su tercera participación será como anfitrión del mundial 2026.

México 1986. Compartió el Grupo C, con la Unión Soviética, Francia y Hungría. Jugando un partido en la Cd de León y 2 en Irapuato. Pierde 1 – 0 contra Francia en León. Y en Irapuato pierde por idéntico marcador de 2 – 0, frente Hungría y Unión Soviética, 3 partidos perdidos, ningún gol a favor y cinco goles en contra.

Catar 2022. Le toca jugar en el Grupo F. Marruecos, Croacia y Bélgica lo acompañaron. Su primer partido lo pierde 1 – 0 contra Bélgica, Croacia los golea 4 – 1 y Marruecos también los derrota 2 – 1, terminan su participación en el ultimo lugar del grupo, pero en esta ocasión si meten 2 goles.

Y que siga rodando, el balón.