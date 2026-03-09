Sensei rojinegro

Pachuca 2 Necaxa1, el cuadro Tuzo viene en ascenso, Santos 1 Cruz Azul 2, no dan una los de la comarca y la Maquina de líder, San Luis 4 Mazatlán 1, aprovechan la visita del cuadro Mazatleco y lo reciben con goliza, Pumas 2 Toluca 3 los del pedregal pierden el invicto ante los Diablos, Monterrey 4 Querétaro 0, un simple cambio de entrenador y el equipo regio se destapa, Puebla 3 Tigres 1 un resultado sorprendente de los camoteros y unos felinos que ni gatitos fueron, América 1 Bravos de Juárez 2, las águilas no levantan y de momento no están en zona de liguilla, Atlas 2 Xolos 1, con un doblete de Ponchito Gonzalez uno de ellos un golazo de tiro de castigo, el Atlas saca los tres puntos. Mazatlán 4 León 2, en un buen partido Mazatlán golea al León, que no levanta. Necaxa 0 Pumas 1, vuelven a perder los rayos en casa y Pumas retoma el camino. Cruz Azul 3 San Luis 0, la máquina no tuvo problemas y muy sencillo se despachó a los San Luisino. Querétaro 1 América 2, por fin ganaron de nuevo los americanistas. Pachuca 2 Puebla 1, los tuzos siguen sumando y escalando lugares. Tigres 1 Monterrey 0, se llevan el clásico los Tigres con un muy buen gol de Gignac que entró al final de cambio. Toluca 3 Bravos 1, los diablos no pierden el paso y sigue a la caza de la máquina. Se estaba jugando un buen partido, hasta que el "Gato" Ortiz quiso ser el protagonista, Atlas se fue arriba muy pronto y en los primeros 25 minutos dominaba a las Chivas, al inicio de la segunda parte con un error a la salida y acompañado de un autogol, el Guadalajara empata el marcador. Vendría el show del "Gato" al marcar dos penales muy rigoristas, que, si hubieran sido en el área de las chivas, obvio no los marcaba, como sucedió con una falta muy clara a favor del rojinegro, ni la pitó ni el VAR la revisó, siempre le cargan la mano a mi equipo y siempre ayudan al rojiblanco. Martes 10 de Marzo Philadelphia vs América 5.00 pm, Monterrey vs Cruz Azul 7.00 pm.Miércoles 11 de Marzo San Diego FC vs Toluca 9.30 pm.Jueves 12 de Marzo Cincinnati vs Tigres 6.00 pm. Viernes 13 de Marzo Puebla vs Necaxa 7.00 pm, Tigres vs Querétaro 7.00 pm, Bravos vs Monterrey 9.00 pm.Sábado 14 de Marzo San Luis vs Pachuca 5.00 pm, Chivas vs Santos 5.07 pm, León vs Xolos 7.00 pm, Toluca vs Atlas 7.00 pm, Pumas vs Cruz Azul 9.00 pm.Domingo 15 de Marzo América vs Mazatlán 7.00 pm. AtlasChivas Los 10 Máximos Goleadores de la Selección Mexicana1.- Javier “Chicharito” Hernández – 52 Goles 2.- Jared Borgetti – 46 Goles 3.- Raúl Jiménez – 45 Goles 4.- Cuauhtémoc Blanco – 38 Goles 5.- Luis Hernández – 35 Goles 6.- Carlos Hermosillo – 34 Goles 7.- Enrique Borja – 31 Goles 8.- Luis Roberto Alves “Zague” – 30 Goles 9.- Hugo Sanchez – 29 Goles 10.- Andrés Guardado – 28 Goles El sitio especializado Transfermarkt confeccionó un ranking con los 25 clubes1.- Club Flamengo – Brasil 2.- Internacional – Brasil 3.- Corinthians - Brasil 4.- Club América – México 5.- S C Bahía – Brasil 6.- Palmeiras – Brasil 7.- Barcelons SC – Ecuador 8.- Club Deportivo Toluca – México 9.- C.A. Independiente – Argentina 10.- Club Libertad - Paraguay 11.- Huracán – Argentina 12.- Gremio – Brasil 13.- Atlético – MG – Brasil 14.- Inter Miami – Estados Unidos 15.- Cerro Porteño – Paraguay 16.- Cruz Azul – México 17.- Independiente del Valle – Ecuador 18.- América de Cali – Colombia 19.- Club Tigre – Argentina 20.- Junior – Colombia 21.- Coquimbo Unido – Chile 22.- Rosario Central – Argentina 23.- Universitario – Perú 24.- Melgar – Perú 25.- Liverpool FC – UruguaySe extrañan equipos como Boca Juniors y River Plate de Argentina y Club Deportivo Guadalajara y Tigres de México. Seis Clubes en el mundo que han logrado ganar una copa internacional en el año que celebran su centenario1.- Vasco de Gama – Brasil – Copa Libertadores 1998 2.- Real Madrid – España – UEFA Champions League 2002 3.- Olimpia – Paraguay – Copa Libertadores 2002 4.- Boca Juniors – Argentina – Copa Sudamericana 2005 5.- Club América – México – CONCACAF Champions League 2016 6.- Esperance de Tunis – Túnez – CAF Champions League 2019 CanadáUno de los Anfitriones, La Canadian Premier League, que esta organizada por la Asociación Canadiense de Fútbol - Canadá Soccer -. Se inició en abril del 2019.Esta liga tiene un total de 8 equipos, y juegan entre ellos 4 veces en el torneo, sumando un total de 28 juegos. Al término de la fase regular los cinco primeros clasificados juegan los play-offs. La ronda de los play-offs está compuesta por cuatro rondas play-in, cuartos de final, semifinal 1 y semifinal 2 y final a partido único en cancha del equipo mejor ubicado. El campeón y el ganador de la temporada regular clasifican a la Copa de Campeones de la Concacaf.Durante los partidos los equipos deberán alinear a 6 jugadores canadienses y 5 extranjeros, y todos los equipos podrán tener un máximo de 7 extranjeros por plantel.Los equipos participantes son: Atlético Ottawa en la ciudad de Ottawa, Cavalry FC en Calgary, Forge FC en Hamilton, HFX Wanderers Football Club en Halifax, Inter Toronto FC en Toronto, Pacific FC en Langford, FC Supra du Québec en Laval y el Vancouver FC en Langley.El equipo con más títulos es el: Forge FC con 4, le siguen: Cavalry FC, Atlético Ottawa y Pacific FC todos con uno.Hay que tener en cuenta que tres equipos canadienses participan en la Major League Soccer (MLS) que son: CF Montreal, el Toronto FC y el Vancouver Whitecaps. Todos ellos compiten contra equipos estadounidenses. Selección de CanadáSolo ha participado en dos ocasiones en justas mundialistas, la primera fue en México 1986 y la segunda en Catar 2022. Su tercera participación será como anfitrión del mundial 2026.México 1986. Compartió el Grupo C, con la Unión Soviética, Francia y Hungría. Jugando un partido en la Cd de León y 2 en Irapuato. Pierde 1 – 0 contra Francia en León. Y en Irapuato pierde por idéntico marcador de 2 – 0, frente Hungría y Unión Soviética, 3 partidos perdidos, ningún gol a favor y cinco goles en contra.Catar 2022. Le toca jugar en el Grupo F. Marruecos, Croacia y Bélgica lo acompañaron. Su primer partido lo pierde 1 – 0 contra Bélgica, Croacia los golea 4 – 1 y Marruecos también los derrota 2 – 1, terminan su participación en el ultimo lugar del grupo, pero en esta ocasión si meten 2 goles.Y que siga rodando, el balón.