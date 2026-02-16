Sensei rojinegro

Resultados Jornada 6 Liga MX

Puebla llevaba una ventaja de 2 – 0 y pierde 3 – 2 contra Pumas, que siguen invictos en la Liga. Toluca con el mínimo, pero gana al Bravos 1 – 0. San Luis golea 3 – 0 a Querétaro, Joao Pedro sigue de líder de goleo. Atlas visita a Pachuca y cae 3 – 1, el rojinegro empezó muy defensivo y un error de Camilo les costó el primer gol y pronto cayo el segundo, ahora la defensa no estuvo en su día, dolorosa derrota.

Monterrey derrota 1 – 0 al León, Durdevic no ha anotado gol con los Rayados. Necaxa fue a la frontera a jugar contra Bravos, parecía que se traía un empate y en los minutos finales ganó el encuentro 2 – 1. Chivas no tuvo problema en derrotar al su odiado rival el América, prácticamente jugando a medio gas y con un buen futbol además de un gol bien logrado de la Hormiga gana el partido 1 – 0 y sigue de súper líder. Cruz Azul frenó a los Tigres y les gana 2 – 1, Nico Ibáñez vacunó a su ex equipo con un gol. Mazatlán gana de visitante 2 – 1 al Santos y lo hunde en la tabla.

Copa de Campeones de la Concacaf

Resultados Juegos de vuelta

Pumas completó el ridículo, aunque ganó 1 – 0 en el global cae 4 – 2 contra el San Diego, Tigres si gana su encuentro por 4 – 1 al Forge FC de Canadá con el estreno del Búfalo Aguirre colaborando con 2 goles. Para el América fue suficiente el marcador de la ida, que lo ganó 2 – 1, en casa empatan a cero goles, pero continúan en el torneo. Monterrey no tuvo problemas y gana 2 – 0 al Xelaju, el global fue 3 -1. Cruz Azul goleó 5 – 0 al Vancouver para un 8 – 0 en el global, no tuvo problemas. Solo Pumas no sigue y Toluca se suma a los Mexicanos en la siguiente ronda.

Jornada 7 Liga MX

Viernes 20 de Febrero

Tigres vs Pachuca 7.00 pm, Puebla vs América 9.06 pm.

Sábado 21 de Febrero

Atlas vs San Luis 5.00 pm, León vs Santos 7.00 pm, Necaxa vs Toluca 7.00 pm, Cruz Azul vs Chivas 9.00 pm.

Domingo 22 de Febrero

Pumas vs Monterrey 5.00 pm, Querétaro vs Bravos 7.00 pm, Xolos vs Mazatlán 9.00 pm.

Anécdotas y cosas chuscas en el futbol mundial

El brasileño Vava fue el primer jugador que anoto goles en dos finales de mundiales distintos, 2 goles en el mundial de 1958 en Suecia y un gol en Chile 1962, pasaron 8 años para que Edson Arantes “Pele” lo igualara, también 2 goles en el mundial de 1958 y uno en el México 70.

El estadio Milton Correa, se encuentra ubicado en Amapá, Brasil se le conoce “Zerao” o el campo de los dos hemisferios, debido a que su medio campo coincide con la del Ecuador.

El jugador Alemán Lukas Podolski, soltó esta frase: “El futbol es como el ajedrez, pero sin el dado”.

Cuando los árbitros si se hacían respetar, el árbitro mexicano Jacobo Vela en un partido entre los equipos Laguna y el León en el torneo de 1972, actuó rápido cuando el defensor Salinas estuvo a punto de golpear a un delantero del León, Vela sujeto por la espalda a Salinas y le aplico un candado al cuello, lo empujo afuera del campo y se lo entregó a la policía diciéndole: “este hombre esta expulsado”.

El abuelo del Chicharito Hernández: Tomas Balcázar jugo en el mundial de 1954 en Suiza, su hijo Javier Nicolás Hernández conocido como “El chícharo” y padre del chicharito en 1970 en México, Chicharito debuto en Sudáfrica 2010. Tres generaciones en los mundiales.

Los 10 máximos goleadores en activo

Cristiano Ronaldo – Portugal – 961 Goles

Leo Messi – Argentino – 896 Goles

Robert Lewandowski – Polaco – 710 Goles

Leo Suarez - Uruguayo – 600 – Goles

Karim Benzema – Frances – 517 Goles

Harry Kane – Ingles – 490 Goles

Édison Cavani – Uruguay – 465 Goles

Edin Dzeko – Bosnio - 458 Goles

Givanildo Vieira de Souza “Hulk” – Brasileño – 457 Goles

Neymar da Silva Santos – Brasileño – 450 Goles

Máximos ganadores de la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul – México – 7 Campeonatos

América – México - 7 Campeonatos

Pachuca – México – 6 Campeonatos

Monterrey – México – 5 Campeonatos

Saprrisa – Costa Rica – 3 Campeonatos

Pumas – México - 3 Campeonatos

Invitados al Mundial

Francia

Por lógica es el deporte más popular y practicado en el país, el futbol inicio en el XIX, pero [JC1] no fue hasta 1932 y tras un largo debate, cuando el fútbol profesional se instaló en el país.

El país tiene dos categorías de liga profesional, la Ligue 1 y la Ligue 2, organizadas por la Ligue de Football Professionnel (LFP).

La Ligue 1 conocida como Ligue 1 McDonald's por motivos de patrocinio y oficialmente como Campeonato de fútbol francés, Championnat de France de footbal.

La temporada que se extiende entre los meses de agosto y mayo. Los dos últimos clasificados al final del campeonato, descienden a la Ligue 2.

Son 18 equipos los existentes en su primera división. Que son: Paris Saint-Germain Football Club en la ciudad de París, Olympique de Lyon en Lyon, Stade Rennes F.C. en Rennes, Olympique de Marsella en Marsella, Lille Olympique Sporting Club en Lille, Olympique Gymnaste Club de Niza en Niza, Football Club de Nantes en Nantes, A. S. Mónaco FC en Monaco, Racing Club de Estrasburgo en Estrasburgo, Stade Brest 29 en Brest, Racing Club de Lens en Lens, Toulouse Football Club en Toulouse, Le Havre Athletic Club en El Havre, Association de la Jeunesse Auxerroise en Auxerre, Angers Sporting Club Ouest en Angers, F. C. Lorient en Lorient, Paris FC en Paris, FC de Metz en Metz.

Los equipos con más títulos son: Paris Saint-Germain Football Club con 13 campeonatos, AS Saint-Étienne con 10, Olympique de Marsella con 9, y con 8 títulos cada uno: A.S. Mónaco FC y el Nantes.

Francia en los Mundiales

La selección de fútbol de Francia ha jugado en dieciséis ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. Su primera participación fue en la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y su última participación es en la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

Uruguay 1930. Con dos equipos de América del sur: Chile y Argentina, México sería el otro equipo. Inician goleando al equipo mexicano 4 – 1, su segundo partido pierde con Argentina 1 – 0 y también con Chile caen por idéntico marcador.

Italia 1934, fueron eliminados al solo jugar un partido contra Austria y perderlo por 3 – 2.

Francia 1938. Dos partidos son los que juegan. Le ganan a Bélgica 3 -1 y posteriormente pierden contra Italia también por 3 – 1.

Suiza 1954. Brasil y Yugoslavia lo dejaron fuera de la calificación, primero perdió con Yugoslavia 1 – 0, a México lo derrotó 3 – 2 y no les alcanzó.

Suecia 1958. El Grupo No. 2 con: Yugoslavia, Paraguay y Escocia. Con una goliza 7 – 3 empiezan ganando a Paraguay, Yugoslavia les gana 3 – 2, a los escoceses les ganan 2 – 1. Pasan a cuartos de final y le ganan 4 – 0 a Irlanda del Norte. En semifinales pierden 5 – 2 con Brasil, obtienen el tercer lugar al ganarle a 6 – 3 a Alemania Federal.

Inglaterra 1966. Les toca el Grupo No 1, Inglaterra, México y Uruguay. Empatan a 1 gol contra México, Enrique Borja anota por México. Uruguay les gana 2 – 1 y los anfitriones también les ganan 2 – 0.

Argentina 1978. 12 años pasaron para regresar a un mundial. Otra vez les toca el Grupo No 1. Pierden 2 – 1 contra Italia, Argentina también los derrota 2 – 1 y le ganan a Hungría 3 – 1. Y se despiden sin calificar.

España 1982. En esta ocasión van al Grupo No 4. Inglaterra los derrota 3 – 1, se desquitan con Kuwait al que golean 4 – 1, empatan con Checoslovaquia a 1 gol. Van a Grupo D contra Austria e Irlanda del Norte, ganan los dos encuentros: 1 – 0 Austria y 4 – 1 a Irlanda, pasan a semifinal enfrentando a Alemania Federal y se van a penales pierden los por 5 – 4. Por el tercer lugar pierden con Polonia 3 – 2.

México 1986. En este mundial, muy recordado le toco al equipo Frances el Grupo “C”, con: Unión Soviética, Hungría y Canadá, su primera fase el jugo en la ciudad de León, Gto. Derrota a Canadá 1 – 0, empata a 1 gol contra Unión Soviética, derrota 3 – 0 a Hungría, pasa a Octavos y va a la capital mexicana a enfrentar a Italia y le gana 2 – 0, en cuartos de final le toco Brasil y en un juego memorable que aquí en Guadalajara vivimos, los franceses derrotaron en penales a los brasileños 4 – 3, en la semifinal se topan con Alemania Federal y pierden 2 – 0. Por el tercer lugar enfrentan a Bélgica y en penales lo derrotan 4 – 2.

Francia 1998. El mundial en casa, toda una fiesta y les toca el Grupo “C”, con: Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita. Sudáfrica fue su primera víctima 3 – 0 fue el marcador, otra goliza se la lleva Arabia Saudita por 4 – 0 y a Dinamarca le gana 2 – 1, paso perfecto y va a octavos contra Paraguay y en un juego muy cerrado le ganan 1 – 0, en cuartos les toca una Italia muy aguerrida y se van hasta los penales, por 4 – 3 ganan los franceses. Croacia es su siguiente rival en la semifinal y 2 – 1 a su favor fue el marcador, llegan a la final en casa en el estadio Stade de France con 80,000 espectadores apoyándolos y sin problemas golean a Brasil 3 – 0 y logran el ansiado primer campeonato mundial.

Corea / Japón 2002. Francia quedó emparejada con Senegal, Uruguay y Dinamarca en el Grupo “A”. Increíblemente caen 1 – 0 con Senegal en su primer juego, empatan a 0 goles con Uruguay y se despiden perdiendo 2 – 0 con Dinamarca.

Alemania 2006. Después de la triste actuación en el mundial 2002, llegan con ansias de revancha. El Grupo “G “, con Suiza, Corea del Sur y Togo. Empiezan contra Suiza empatando a 0 goles, con Corea del Sur empatan a 1 gol y derrotan a Togo 2 – 0, siguen en la contienda y en octavos derrotan a España 3 – 1, en cuartos le ganan a Brasil 1 – 0, en semifinales en un juego muy cerrado con Portugal lo ganan 1 – 0, van a la final contra Italia y se tuvieron que ir a penales, la pierden 5 – 3.

Sudáfrica 2010. Grupo “A” Compartiéndolo con: Uruguay, México y los de casa, Sudáfrica, tienen los franceses una muy decepcionante actuación al no lograr calificar. Uruguay empata a 0 goles, México les gana 2 – 0 con goles del Chicharito y Cuauhtémoc Blanco, el último partido pierde 2 – 1 con Sudáfrica.

Brasil 2014. Llega la revancha en tierras brasileñas. Inician en el Grupo “E”. A Honduras lo golean 3 – 0, 5 – 2 a Suiza y con Ecuador empatan a 0 goles, van a Octavos contra Nigeria, al que derrotan 2 – 0. Se quedan en cuartos al perder 1 – 0 contra Alemania.

Rusia 2018. Grupo “C”. Dinamarca, Perú y Australia fueron sus acompañantes, 2 – 1 le ganan a Australia, con Perú ganan 1 – 0 en un muy apretado partido, un empate a 0 goles con Dinamarca. En octavos en un juego de muchos goles le ganan 4 – 3 a Argentina con una actuación de Mbappe con 2 goles. En cuartos les toca otro equipo Sudamericano los uruguayos y les ganan 2 – 0, para la semifinal Bélgica fue su rival y con un marcador 1- 0, la final fue contra Croacia en el estadio Olímpico de Luzhniki ante un lleno total y con una gran demostración ganan 4 – 2 y llegan a su segundo campeonato.

Qatar 2022. Van al Grupo “D”. Australia, Tunes y Dinamarca. Australia se lleva una goliza de 4 – 1, a Dinamarca le ganan 2 – 1, Túnez los para en seco al ganarles 1 – 0, en octavos le ganan 3 – 1 a Polonia, van a cuartos contra Inglaterra y ganan 2 – 1, la semifinal 2 – 0 a Marruecos. En una final muy cerrada van contra Argentina y se tienen que ir a penales, Argentina lo gana 4 – 2.

Se espera una muy buena actuación para el mundial 2026.

Y que siga rodando, el balón.