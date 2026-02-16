La Presidenta Claudia Sheinbaum está comenzando a jugar sus fichas. Algunos movimientos generan resistencia, como el de Marx Arriaga que se aferró a la silla más de lo necesario, o el de Adán Augusto, que obligó a una negociación donde la Presidenta tuvo que aceptar que llegara a la coordinación de Morena en el Senado otro personaje complicado, como lo es Ignacio Mier. Es en este contexto que hay que leer los movimientos en Jalisco.

La Presidenta le propinó un doble golpe al grupo de Carlos Lomelí, con quien nunca ha tenido una buena relación. Primero arrestó al alcalde de Tequila, al que Morena Jalisco había defendido con uñas y dientes apenas unos días antes, y ahora manda de delegado del partido al subsecretario de educación superior y ex rector de la UdeG, Ricardo Villanueva en sustitución de Leonel Cota, un viejo militante del PRD y cercano a López Obrador.

La Presidenta está preparando la elección de 2027 y tiene claro que necesita refrescar sus fichas en Jalisco. Con lo que tiene hoy en Morena difícilmente avanzará. Por supuesto que la llegada de Villanueva como delegado de Morena lo pone en primera fila para la candidatura a Guadalajara, que será sin duda la madre de las batallas de la elección del próximo año. En esa elección se juega en gran medida la sucesión de la gubernatura en 2030.

Fuera de Morena hay tres personas que se verán afectadas por este movimiento. El gobernador Pablo Lemus, la alcaldesa Verónica Delgadillo y la rectora, Karla Planter.

En el caso del gobernador Lemus es claro que la Presidenta ha designado a un nuevo interlocutor en el Estado. Por supuesto que guardarán las formas republicanas, pero el mensaje a los jaliscienses es que la llave de acceso a la presidenta es su nuevo delegado del partido.

Para Verónica Delgadillo el mensaje es claro: la elección ya comenzó. Nadie puede asegurar que el ex rector será el candidato, pero si la presidenta municipal quiere reelegirse tiene que pensar que ese es el escenario más probable, y que se enfrentará no solo a un candidato que tiene buena imagen, sino que tiene a la Presidencia de la República detrás de sí.

Para la rectora Karla Planter el escenario es aún más complicado. Si hacerse sentir en medio de un grupo político compacto y con lógicas masculinas (machistas, para decirlo claro) era ya difícil, la llegada del líder de la manada como coordinador de Morena provocará una politización de la vida universitaria que no le conviene a nadie, ni al estado, ni a la Universidad ni, por supuesto, a la rectora. Una Universidad alineada al poder favorecerá al grupo político, pero no a la vida académica.

La partida apenas comienza. Con un solo movimiento, adelantando su alfil, la Presidenta cambió la relación de fuerzas en el centro del tablero.