Sensei rojinegro

Resultados Jornada 2 Liga MX

Puebla derrota 2 – 1 a Mazatlán, dos derrotas llevan los mazatlecos. Monterrey visita al Necaxa y le gana 2 – 0, primera victoria de los regios. Pachuca le pego a su todavía hermano, el León 2 – 1. Chivas va a la frontera y de ultimo minuto le gana a los Bravos 1 – 0. Cruz Azul estreno casa y le dio una repasada a unos rojinegros que solitos se ahorcaron, el marcador fue 2 – 0 a favor de la máquina.

Xolos visita al Querétaro y lo derrota 2 – 1, San Luis frena en seco a las Águilas, caen por 2 – 0. Pumas apaga el volcán y derrotan a los Tigres 1 – 0. Toluca se levanta de 1 – 0 en contra y en el segundo tiempo le mete 3 al Santos, 3 – 1 fue el marcador final.





Resultados Jornada 3 Liga MX

Que tristeza de equipo es el Mazatlán, jugar este torneo sabiendo que es tu último, Monterrey no tuvo piedad y lo goleo 5 – 1. Atlas visita al Necaxa y saca un triunfo por 1 – 0, Chivas le gana 2 – 1 al Querétaro, un error infantil del Tala le dio el gol a los Queretanos. Tigres y Toluca no se hacen daño y empatan a 0 goles. El arbitro les roba un penal al Puebla cuando el partido se acababa y Cruz Azul gana 1 – 0.

Tijuana lo tenía ganado y en la ultima jugada del partido San Luis le saca el empate a 1 gol. En duelo de fieras, Pumas y León empatan a 1 gol, debuta con la fiera Cambindo con el gol. Santos y Bravos de Juárez empatan a 2 goles, nada para nadie. Pachuca y América empatan a 0 goles, las Águilas no han ganado ni metido gol en tres partidos, se prenden las luces rojas en el nido.

Próximos juegos de la Selección Nacional

Jueves 22 de enero a las 8.00 pm – Panamá vs México

Domingo 25 de enero a la 1.00 pm – Bolivia vs México

Al no ser fecha FIFA, se jugará solo con seleccionados locales.



5 últimos resultados de México vs Panamá

Marzo 2025 – México 2 – Panamá 1

Marzo 2024 – Panamá 0 – México 3

Junio 2023 – Panamá 0 – México 1

Julio 2023 - México 1 – Panamá 0

Febrero 2022 – México 1 – Panamá 0

5 últimos resultados de México vs Bolivia

Mayo 2024 – México 1 – Bolivia 0

Junio 2015 – México 0 – Bolivia 0

Septiembre 2014 – Bolivia 0 – México 1

Febrero 2010 – México 5 – Bolivia 0

Marzo 2009 – México 5 – Bolivia 1

¿Sabes en cuántos estadios se jugaron los Mundiales? Resumen No. 2

• España 1982 – 17 Estadios: José Rico Perez – Alicante – 38,000, Camp Nou – Barcelona – 120,000, Santiago Sarria – Barcelona – 43,667, San Mames – Bilbao – 47,000, Nuevo Estadio – Elche – 40,000, El Molinon – Gijón – 46,000 – Riazor – La Coruña – 37,000, La Rosaleda – Málaga – 44,000, Carlos Tartiere – Oviedo – 23,500, Luis Casanova – Valencia – 55,000, Vicente Calderón – Madrid – 66,000, Santiago Bernabéu – Madrid – 90,800, José Zorrilla – Valladolid – 30,000, Ramón Sánchez-Pizjuán – Sevilla – 43,883, Benito Vallamarin - Sevilla – 60,271, Balaidos – Vigo – 40,000, La Romadera – Zaragoza – 42,000.

• México 1986 – 12 Estadios: Estadios Azteca – Ciudad de México – 114,600, Olímpico Universitario – Ciudad de México – 72,000, Estadio Jalisco – Guadalajara – 66,000, Estadio 3 de Marzo – Guadalajara – 18,750, La Corregidora – Querétaro – 40,785 , Nou Camp – León – 31,297 – Estadio Cuauhtémoc – Puebla – 46,000, E. Sergio León Chávez – Irapuato – 25,000, Estadio Universitario – Monterrey – 44,000, Estadio Tecnológico – Monterrey – 38,000, Estadio Nemesio Diez – Toluca – 30,000.



• Italia 1990 – 12 Estadios: Estadio Olímpico – Roma – 84,800, San Ciro – Milán – 83,407, San Paolo – Nápoles – 83.311, Estadio Delle Alpi – Turin – 71,382, San Nicola – Bari – 58,270, Marcantonio Bentegodi – Verona – 43,216, Artemio Franchi – Florencia – 49,000, Sant´Elia – Cagliari – 44,200, Renato Dall'Ara – Bologna – 41,200, Estadio Friuli – Udine – 42,311, La Favorita – Palermo – 40,632, Luigi Ferraris – Génova – 44,800.



• Estados Unidos 1994 – 9 Estadios: Soldier Field – Chicago – 63,117, Cotton Bowl – Dallas – 63.998, Rose Bowl – Los Ángeles – 91,794, Pontiac Silverdome – Pontiac – 77,557, Giants Stadium – New Jersey – 75,338, Foxforo Stadium – Foxforo – 56,664, Stanford Stadium – Stanford – 80,906. Citrus Bowl – Orlando – 61,219, Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy - Washington D. C. – 53,142.



• Francia 1998 – 10 Estadios: Stade Parc Lescure – Burdeos – 32,500, Estadio Félix Bollaert – Lens – 41,275, Stade Gerland – Lyon – 44,000, Stade Velodrome – Marsella – 60,000, Stade de la Monsson – Montpellier – 35,500, Stade de la Beaujoire – Nantes – 39,500, Parques de los Principes – Paris – 48,000, Stade de France – Saint Denis – 80,000, Stade de Toulouse – Tolouse - 37,000, Stade Geoffroy-Guichard - Saint-Étienne – 36,000.



• Corea / Japón 2002 – Corea 10 Estadios: Mundialista de Seul – Seul – 63,961, Estadio de Daegu - Daegu – 68.014, Estadio Asiad – Busan – 55,982, Estadio Munhak – Incheon – 52,179, Mundialista de Ulsain – Ulsain – 43,550, Mundialista de Suwon – Suwon – 43,188, Mundialista de Gwangju – Gwangju – 42.880, Mundialista de Jeonju – Jeonju – 42,391, Mundialista de Daejeon – Daejeon – 40,407, Mundialista de Jeju – Seogwipo – 42,256.

Japón 10 Estadios: Estadio Internacional de Yokohama – Yokohama – 70,000, Estadio Saitama – Saitama – 63,000, Estadio Ecopa – Shizuoka – 50,600, Estadio Nagai – Osaka – 50,000, Estadio Miyagi – Miyagi – 49,000, Oita Bank Dome – Oita – 43,000, Estadio de Niigata – Niigata – 42,300, Estadio Kashima – Kashima – 42,000, Estadio de las Alas – Kobe – 42,000, Sapporo Dome – Sapporo – 42,000.



• Alemania 2006 – 12 Estadios: Estadio Olimpico – Berlin – 72,000, Signal Iduna Park – Dortmund – 65,000, Allianz Arena -Munich – 66,000, Gottlieb-Daimler-Stadion – Stuttgart – 52,000, Veltins-Arena – Gelsenkirchen – 52,000, AOL Arena – Hamburgo – 50,000, Commerzbank-Arena - Fráncfort del Meno – 48,000, Estadio Rhein Energie – Colonia – 45,000, AWD Arena – Hannover – 43,000, Zentralstadion – Leipzig – 43,000, Fritz-Walter-Stadion – Kaiserslautern – 46,000, Frankenstadion – Nuremberg – 41,000.



• Sudáfrica 2010 – 10 Estadios: Estadio Green Point – Ciudad del Cabo – 64,100, Estadio Peter Mokaba – Polokwane – 41,733, Estadio Free State – Bloemfontein – 40,911, Estadio Nelson Mandela – Puerto Elizabeth – 42,486, Estadio Moses Mabhida – Durban – 62,760, Estadio Mbombela – Nelspruit – 40,911, Estadio Loftus Versfeld – Pretoria – 42,762, Estadio Royal Bakokeng – Rustenburg – 38,646, Estadio Soccer City – Johannesburgo – 84,490, Estadio Ellis Park – Johannesburgo – 55,686.

· Brasil 2014 – 12 Estadios: Mineirao – Belo Horizonte – 62,547, Nacional – Brasilia – 68,009, Arena Pantanal – Mato Grosso – 42,968, Arena da Baixada – Curitiba – 41,456, Castelao – Fortaleza – 64,846, Arena Da Amazonia – Manaos – 42,374, Arena Das Dunas – Natal – 42,086, Beira – Rio – Porto Alegre – 48,849, Arena Pernambuco – Pernambuco – 44,248, Maracana – Rio de Janeiro – 76,804, Arena Fonte Nova – Salvador Bahia – 52,048, Arena Corinthians – Sao Paulo – 65, 807.



· Rusia 2018 – 14 Estadios: Estadio Olímpico Luzhnikí – Moscu – 78,011, Otkrytie Arena – Moscu – 44,190, Estadio Krestovski – San Petersburgo – 64,468, Estadio de Kaliningrado – Kiliningrado – 33,973, Kazan Arena -Kazan – 42,873, Estadio de Nizhni Nóvgorod – Nizhni Novgorod – 43,319, Samara Arena -Samara – 41,970, Volgogrado Arena - Volgogrado – 43,713, Mordovia Arena -Mordovia – 41,685, Rostov Arena -Rostov – 43,472, Estadio Olímpico Fisht – Sochi – 44,287, Ekaterimburgo Arena - Ekaterimburgo – 33,061.



· Qatar 2022 – 8 Estadios: Estadio Al Bayt – Jor – 68,895, Estadio Icónico de Lusail – Lusail – 88,966, Estadio 974 – Doha – 44,089, Estadio Al Thumama – Doha – 44,400, Estadio Ciudad de la Educacion – Rayan – 44,667, Estadio Áhmad bin Ali – Rayan – 45,032, Estadio Internacional Jalifa – Rayan – 45,857, Estadio Al Janoub - Al Wakrah – 44,325.



· Canadá 2026 – Estados Unidos – México: Canadá 2 Estadios: Estadio BC Place – Vancouver – 54,400, BMO Field – Ontario – Toronto, Estados Unidos 13 Estadios: Metlife – New Jersey – 82,500, SoFi Stadium – Los Angeles – 70,000, AT&T Stadium – Dallas – 80,000, Arrowhead Stadium – Kansas City – 76,416, NRG Stadium – Houston – 71,795, Mercedes-Benz Stadium – Atlanta – 71,000, Gillette Stadium – Boston – 65.878, Lincoln Financial Field – Filadelfia – 69,596, Hard Rock Stadium – Miami – 75,540, Lumen Field – Seattle – 68,740, Levi´s Stadium – San Francisco – 68,500. Mexico 3 Estadios: Estadio Azteca – CDMX – 83,264, Estadio Akron – Guadalajara – 46,232, Estadio BBVA – Monterrey – 51,348.

Más invitados al Mundial 2026

Bélgica

La Primera División de Bélgica por cuestiones de patrocinio, se le conoce como: Jupiler Pro League. La liga fue creada en 1895 por la Real Asociación Belga de Fútbol y es patrocinada por AB InBev y la cerveza Jupiler.

El torneo lo disputan 16 clubes, que funciona con un sistema de ascensos y descensos a la Segunda División belga.

La competencia comienza a finales de julio y finaliza a principios de mayo, con un total de 30 partidos de temporada regular, participan un total de 16 equipos.

Los equipos son: Royal Sporting Club Anderlecht en la ciudad de Anderlecht, Royal Charleroi Sporting Club en Charleroi, Circulo de Brujas en Brujas, Club Brujas en Brujas, FCV Dender EH en Denderleeuw, K. R. C. Genk en Genk, KAA Gante en Gante, Oud-Heverlee Leuven en Lovaina, RAAL La Louvière en La Louviere, KV Malinas en Malinas, Royal Antwerp FC en Amberes, Sint-Truidense en Sint Truiden, Standard de Lieja en Lieja, Royale Union Saint-Gilloise en Saint Gilles, KVC Westerlo en Westerlo y SV Zulte Waregem en Waregem.

Los que más ganan son: Royal Sporting Club Anderlecht con 34 títulos, Club Brujas KV con 19, Royale Union Saint-Gilloise con 12 y el Standard de Lieja con 10.

Selección de Bélgica

Conocidos como: “Los Diablos Rojos”, Bélgica ha participado en un total de catorce Copas Mundiales, alcanzando su mejor resultado con el tercer puesto obtenido en 2018.

Uruguay 1930. El sorteo lo llevo al Grupo “D” con Estados Unidos y Paraguay. Pierde ambos juegos, con Estados Unidos 3 – 0 y con Paraguay 1 – 0.

Italia 1934. Va al Grupo 7 acompañando a: Países Bajos e Irlanda, empata en su debut a 4 goles contra Irlanda, pierde 4 – 2 contra Países bajos, pero califica y va contra Alemania con el que pierde 5 – 2.

Francia 1938. Solo le toca jugar un partido y les toca el anfitrión que los golea 3 – 1, y se regresan a su país.

Suiza 1954. Solo llego a la primera fase jugando dos partidos, empatando a 4 goles contra Inglaterra y perdiendo 4 – 1 con Italia.

Mexico 1970. 16 años después va al Grupo No 1, con Mexico, El Salvador y Union Soviética. Al Salvador le gana 3 – 0, pierde 4 – 1 contra la Union Soviética y pierden 1 – 0 contra Mexico y no pasan a la ronda siguiente.

España 1982, otros 12 años pasaron para volver a un mundial, fue al Grupo C. con Argentina, Hungría y el Salvador. Sorpresivamente derrotan por 1 – 0 a los argentinos, al Salvador por igual marcador y con Hungría empatan a 1 gol, terminan en primer lugar de su grupo y pasan a la siguiente ronda en el Grupo 1 con Polonia y la Unión Soviética, Polonia los golea 3 – 0 y también pierden contra la Unión Soviética por 1 – 0.

Mexico 1986, van al grupo del anfitrión junto con: Paraguay e Irak, debutan en el partido inagural contra Mexico perdiendo 2 – 1, le ganan a Irak 2 – 1, empatan a 2 goles con los paraguayos. En octavos derrota a la Unión Soviética 4 – 3, en cuartos en penales le gana a la escuadra española 5 – 4, y en la semifinal pierde con el que sería campeón, 2 – 0 contra Argentina.

Italia 1990, les toca en el Grupo “E” con: España, Corea del Sur y Uruguay. A Corea del Sur lo derrota 2 – 0, a los uruguayos 3 – 1, con España pierden 2 – 1, califican en segundo lugar y van contra Inglaterra y pierden por 1 – 0.

Estados Unidos 1994, Países Bajos, Arabia Saudita y Marruecos en el Grupo “F”, a Marruecos y Países Bajos les ganan por 1 – 0, pero pierden sorpresivamente con Arabia Saudita por el mismo marcador. Al calificar como uno de los mejores 3os les toca jugar contra Alemania perdiendo 3 – 2.

Francia 1998, Grupo “E” con Países Bajos, Mexico y Corea del Sur, con Países Bajos empata a 0 goles, empata a 2 goles con Mexico y también empata con Corea a 1 gol. Y no califica.

Corea & Japón 2002, logra calificarse en segundo lugar, jugando contra: Japón, Túnez y Rusia en el Grupo “H “, empiezan empatando con Japón a 2 goles, con Túnez también empatan a 1 gol, a Rusia lo derrotan 3 – 2. Les toca en la siguiente ronda contra Brasil y pierden 2 – 0.

Brasil 2014, pasaron 12 años para regresar a un mundial, al Grupo “H” con: Argelia, Rusia y Corea del Sur. Derrotan 2 – 1 a los argelinos, 1 – 0 a Rusia, también 1 – 0 a Corea del Sur. En Octavos le gana 2 – 1 a Estados Unidos, en cuartos pierden 1 – 0 con Argentina.

Rusia 2018, logran calificar en primer lugar del Grupo “G” invictos, derrotando a Panamá 3 – 0, goleando 5 – 2 a Túnez y a Inglaterra le ganan 1 – 0, en Octavos de Final van contra Japón que le ganan 3 – 2. En cuartos de final derrotan a Brasil 2 – 1. En la semifinal se topan al cuadro francés y pierden 1 – 0.

Catar 2022, en esta edición van al Grupo “F” con Marruecos, Croacia y Canadá. Inician ganándole a Canadá 1 – 0, Marruecos los derrota 2 – 0, con Croacia empatan a 0 goles.

Estarán este 2026, esperando tener un muy buen mundial.

Y que siga rodando, el balón.