Sensei rojinegro

Liga MX Jornada No 1 Clausura 2026

Viernes 9 de Enero

Atlas vs Puebla 9.00 pm, Mazatlán vs Juárez 9.00 pm, Tijuana va América 9.00 pm.

Sábado 10 de Enero

Chivas vs Pachuca 5.00 pm, León vs Cruz Azul 7.00 pm, Santos vs Necaxa 7.00 pm, Monterrey vs Toluca 9.00 pm.

Domingo 11 de Enero

Pumas vs Querétaro 12.00 pm, San Luis vs Tigres 7.00 pm.

Mundo Rojinegro

El Balance de la pre-temporada ha sido muy bueno, aunque sabemos que estos partidos son para dar juego a todos los elementos del equipo y que Cocca sepa con quien podrá contar en el cuadro titular.

Es muy sabido que el equipo de comunicación de los Rojinegros, realmente no comunica, ignoramos cuales fueron las alineaciones en esos juegos y no tenemos ideas de nada.

En sus juegos estos fueron los resultados: Atlas 3 – 2 vs Tepatitlán, Atlas 3 – 1 vs U de G, Atlas 5 – 3 vs Necaxa, Atlas 0 – 0 vs Chivas y 5 – 3 en penales. Y pierde 2 – 1 vs Monterrey en la final de la Copa Pacífica Centenario.

Mundo Rojiblanco

Iniciaron su pre-temporada goleando al Irapuato, donde se desato lamentablemente un enfrentamiento de las barras antes del juego. En lo futbolístico ganaron 4 – 0. Y el tercer lugar de la Copa Pacífica ganándole 3 – 1 a la U de G.

Ojalá y no inflen de mas a la Hormiga Gonzalez, como ya lo he dicho el muchacho trae con que, pero entre la prensa y los aficionados lo están subiendo muy rápido y aguas por que si se puede desubicar.

Liga MX Transmisiones

¿Por cuáles canales de televisión jugará tu equipo?

Televisa, TUDN & Vix: América, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Santos y Toluca.

TV Azteca: Bravos, Mazatlán, Necaxa, Puebla, Tigres y Toluca.

Fox: Puebla, Mazatlán, Tigres, Bravos, León, Pachuca, Tijuana y Querétaro.

Prime Video: Chivas.

ESPN: San Luis.

Al cierre del 2025 Los Jugadores más caros Liga MX

Gilberto Mora – Xolos – 10 Millones de Euros

Saint Maximin – América – 10 Millones de Euros

Marcel Ruiz – Toluca – 9 Millones de Euros

Erik Lira – Cruz Azul – 9 Millones de Euros

Angel Correa – Tigres – 9 Millones de Euros

Alexis Vega – Toluca – 9 Millones de Euros

German Berterame – Monterrey – 8.5 Millones de Euros

Álvaro Fidalgo – América – 8.5 Millones de Euros

Alejandro Zendejas – América – 8.5 Millones de Euros

Armando Gonzalez – Chivas – 7 Millones de Euros

Cantidad de equipos que han participado en los Mundiales

Uruguay 1930: 13 equipos – Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay, Yugoslavia.

13 equipos – Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay, Yugoslavia. Italia 1934: 16 equipos – Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza.

16 equipos – Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza. Francia 1938: 16 equipos - Alemania Oriental, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Indias Orientales Neerlandesas, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza.

16 equipos - Alemania Oriental, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Indias Orientales Neerlandesas, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza. Brasil 1950: 13 equipos – Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Suecia, Suiza, Uruguay, Yugoslavia.

13 equipos – Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Suecia, Suiza, Uruguay, Yugoslavia. Suiza 1954: 16 equipos – Alemania Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Corea del Sur, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Suiza, Turquía, Uruguay, Yugoslavia.

16 equipos – Alemania Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Corea del Sur, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Suiza, Turquía, Uruguay, Yugoslavia. Suecia 1958: 16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Gales, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Paraguay, Suecia, Unión Soviética, Yugoslavia.

16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Gales, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Paraguay, Suecia, Unión Soviética, Yugoslavia. Chile 1962: 16 equipos - Alemania Federal, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Suiza, Unión Soviética, Uruguay, Yugoslavia.

16 equipos - Alemania Federal, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Suiza, Unión Soviética, Uruguay, Yugoslavia. Inglaterra 1966: 16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Portugal, Suiza, Unión Soviética, Uruguay.

16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Corea del Sur, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Portugal, Suiza, Unión Soviética, Uruguay. México 1970: 16 equipos – Alemania Federal, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Inglaterra, Israel, Italia, Marruecos, México, Perú, Rumania, Suecia, Unión Soviética, Uruguay.

16 equipos – Alemania Federal, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Inglaterra, Israel, Italia, Marruecos, México, Perú, Rumania, Suecia, Unión Soviética, Uruguay. Alemania 1974: 16 equipos – Alemania Democrática, Alemania Federal, Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Escocia, Haití, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Uruguay, Yugoslavia, Zaire.

16 equipos – Alemania Democrática, Alemania Federal, Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Escocia, Haití, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Uruguay, Yugoslavia, Zaire. Argentina 1978: 16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Escocia, España, Francia, Hungría, Irán, Italia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Suecia, Túnez.

16 equipos – Alemania Federal, Argentina, Austria, Brasil, Escocia, España, Francia, Hungría, Irán, Italia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Suecia, Túnez. España 1982: 24 equipos – Alemania Federal, Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Chile, El Salvador, Escocia, España, Francia, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Unión Soviética, Yugoslavia.

24 equipos – Alemania Federal, Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Chile, El Salvador, Escocia, España, Francia, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Unión Soviética, Yugoslavia. México 1986: 24 equipos – Alemania Federal, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irak, Irlanda del Norte, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, Portugal, Unión Soviética, Uruguay.

24 equipos – Alemania Federal, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irak, Irlanda del Norte, Italia, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, Portugal, Unión Soviética, Uruguay. Italia 1990: 24 equipos – Alemania Federal, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes, Escocia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Unión Soviética, Uruguay y Yugoslavia.

24 equipos – Alemania Federal, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes, Escocia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Unión Soviética, Uruguay y Yugoslavia. Estados Unidos 1994: 24 equipos – Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania, Rusia, Suiza, Suecia.

24 equipos – Alemania, Argentina, Arabia Saudita, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania, Rusia, Suiza, Suecia. Francia 1998: 32 equipos – Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Irán, Italia, Jamaica, Japón, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Serbia y Montenegro, Rumania, Sudáfrica, Túnez.

32 equipos – Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Irán, Italia, Jamaica, Japón, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Serbia y Montenegro, Rumania, Sudáfrica, Túnez. Corea/Japón 2002: 32 equipos – Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, China, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Eslovenia, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, México, Nigeria, Paraguay, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Túnez, Turquía, Uruguay.

32 equipos – Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Camerún, China, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Eslovenia, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, México, Nigeria, Paraguay, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Túnez, Turquía, Uruguay. Alemania 2006: 32 equipos – Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Costa de Marfil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Republica Checa, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Ucrania.

32 equipos – Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Costa de Marfil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Republica Checa, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Ucrania. Sudáfrica 2010: 32 equipos – Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Chile, Corea del Norte, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Eslovenia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Italia, Japón, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Uruguay.

32 equipos – Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Chile, Corea del Norte, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Eslovenia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Italia, Japón, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Uruguay. Brasil 2014: 32 equipos – Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suiza, Uruguay.

32 equipos – Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suiza, Uruguay. Rusia 2018: 32 equipos – Alemania, Argentina, Australia, Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Inglaterra, Irán, Islandia, Japón, Marruecos, México, Nigeria, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez, Portugal.

32 equipos – Alemania, Argentina, Australia, Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Inglaterra, Irán, Islandia, Japón, Marruecos, México, Nigeria, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez, Portugal. Catar 2022: 32 equipos – Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Camerún, Catar, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Marruecos, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Senegal, Serbia, Suiza, Túnez, Uruguay.

Estados Unidos, Canadá y México: Sera el primer Mundial con 48 equipos.

Más invitados al Mundial 2026

Croacia

El fútbol fue introducido en el territorio actual de Croacia por expatriados ingleses que jugaron el primer partido que conocemos en la ciudad de Rijeka en 1873, al tiempo parte del Reino Hungaro.

Prva HNL: es la primera división del fútbol croata. Fue fundada en 1992 después de la desintegración de Yugoslavia y está compuesta por 10 clubes.

El campeonato Crota se juega desde julio hasta mayo, fechas estándar del fútbol europeo. Su formato es de dos rondas entre los 10 equipos que forman la primera categoría, que juegan todos contra todos, en tres ruedas.

Los equipos son: Dinamo Zagreb que juega en la ciudad de Zagreb, HNK Gorica en Velika Gorica, Hrvatski Nogometni klub Hajduk Split en Split, NK Istra 1961 en Pula, Nogometni klub Lokomotiva en Zagreb, Nogometni Klub Osijek en Osijek, HNK Rijeka en Rijeka, NK Slaven Belupo en Koprivnica, NK Varaždin en Varazdin y HNK Vukovar '91 en Vukovar.

El equipo con mas títulos es el Dinamo Zagreb con 25, le sigue el Hrvatski Nogometni klub Hajduk Split con 6.

Selección de Futbol de Croacia.

La selección se formó de manera definitiva en 1991 tras su independencia por el desmembramiento de Yugoslavia. Antes de dicha circunstancia, los jugadores croatas jugaban en la selección de fútbol de Yugoslavia como parte del mismo país.

Conocida en el ámbito futbolero como: Vatreni (Los Ardientes) y Los Manteleros.

Desde su debut como selección independiente, Croacia ha disputado seis ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo unas buenas actuaciones pese a ser una selección de reciente creación.

Francia 1998 fue su primera participación, integro el Grupo H con Argentina, Jamaica y Japón. Debuta goleando 3 – 1 a Jamaica, a Japón le gana 1 – 0 y con Argentina pierde por la mínima de 1 – 0. Califica en segundo lugar y va a octavos contra Rumania al que derrota por 1 – 0, avanza a cuartos y se topa con Alemania, en un buen juego ganan 3 – 0. En la semifinal los Franceses los derrotan 2 – 1 y en el juego por el tercer lugar le ganan a Países Bajos 2 – 1.

Corea – Japón 2002. El Grupo G lo comparten: con México, Italia y Ecuador. En su primer juego pierden contra México por 1 – 0, Derrotan 2 – 1 a Italia y pierden 1 – 0 con Ecuador, no logran calificar.

Alemania 2006. Le corresponde el Grupo F acompañando a: Australia, Brasil y Japón. Inician con Brasil perdiendo 1 – 0. Empatan s cero goles contra Japón, y con Australia empatan a dos goles, y se quedan en esa fase de grupos.

Brasil 2014 fue su siguiente mundial, el Grupo A, con: Brasil, México y Camerún. Con Brasil inicia perdiendo por 3 – 1, con Camerún se desquitan goleándolo 4 – 0, con México pierden 3 – 1. Y hasta ahí llegan.

Rusia 2018 inician en el Grupo D con: Argentina, Islandia y Nigeria. Abren contra Nigeria al cual derrotan por 2 – 0, a los Argentinos los humillan por 3 – 0, a los Islandeses también les gana 2 – 1, pasan a la siguiente ronda a octavos de final, en un juego muy disputado contra Dinamarca que termina en tanda de penales, los Croatas lo ganan 3 – 2. Van a cuartos de final contra Rusia que también termina en penales, y ganan 4 – 3. En semifinales les toca la escuadra de Inglaterra a la que le ganan 2 – 1. Esto LES permita jugar una final y es contra la escuadra Francesa, en un juego muy cerrado termina perdiendo por 4 – 2.

Catar 2022, llegan a este mundial queriendo repetir su gran paso en el mundial anterior. Compartiendo el Grupo F acompañado de : Marruecos, Bélgica y Canadá. Inicia empatando con Marruecos a cero goles, el siguiente partido es contra Canadá al que golean 4 – 1, con Bélgica empatan a 0 goles, califican en segundo lugar a octavos de final y van contra Japón, en un juego que se va hasta penales lo ganan 3 – 1. Van a cuartos de final contra Brasil y nuevamente se van a penales y derrotan a los cariocas 4 – 2, en la semifinal Argentina los para en seco ganadoles 3 – 0, y tienen que jugar por el tercer lugar contra Marruecos al que derrotan por 2 – 1.

Tienen muchas expectativas en el Mundial 2026.

Y que siga rodando, el balón, Feliz Inicio del año 2026.