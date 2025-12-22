Sensei rojinegro

Clausura 2026 Partidos importantes equipos locales

Atlas

Jornada 2 – Martes 13 de Enero – Cruz Azul vs Atlas

Jornada 5 – Sábado 7 de Febrero – Atlas vs Pumas

Jornada 6 – Sábado 14 de Febrero – Pachuca vs Atlas

Jornada 10 – Sábado 7 Marzo – Atlas vs Guadalajara

Jornada 11 – Sábado 14 de Marzo – Toluca vs Atlas

Jornada 14 – Sábado 11 de Abril – Atlas vs Monterrey

Jornada 16 – Miércoles 22 de Abril – Atlas vs Tigres

Jornada 17 – Sábado 25 de Abril – América vs Atlas

Chivas

Jornada 6 – Sábado 14 de Febrero – Guadalajara vs América

Jornada 7 – Sábado 21 de Febrero – Cruz Azul vs Guadalajara

Jornada 8 – Sábado 28 de Febrero – Toluca – Guadalajara

Jornada 10 – Sábado 7 Marzo – Atlas vs Guadalajara

Jornada 12 – Sábado 21 Marzo – Monterrey vs Guadalajara

Jornada 13 – Domingo 5 Abril – Guadalajara – Pumas

Jornada 14 – Sábado 11 Abril – Tigres – Guadalajara

Casos y cosas del futbol

¿Cuánto ganó Toluca por la obtención del Campeonato?

El Campeonato del Toluca le otorgó por ser Campeón de la Liga MX, la cantidad de $4.1 millones de dólares.

Comparativo con otros Campeonatos

Súper Copa UEFA $ 5 Millones de Euros.

Premier League (Inglaterra) $ 77.5 Millones de Dólares.

Liga Saudí $ 1.5 Millones de Dólares

Brasileirao $ 10 Millones de Dólares.

La Liga (España) $ 150 Millones de Euros.

Serie A (Italia) $ 32.6 Millones de Euros.

MLS (Estados Unidos) $ 2 Millones de Dólares.

Champions League $ 25 Millones de Euros.

Las 10 camisetas más vendidas en el 2025

Real Madrid - 3,133,000 Camisetas

FC Barcelona - 2,945,000.

PSG - 2,545,000.

Bayern Múnich - 2,375,000.

Inter de Miami - 2,170,000.

Boca Juniors - 1,935,000.

Manchester United - 1,855,000.

Flamengo - 1,680,000.

Chelsea - 1,420,000.

Al-Nassr - 1,280,000.

Algunos equipos que tienen pingüinos en sus escudos

Racing Clube Paris – Francia

Club Laserre – Argentina

Libourne Football Association – Francia

G.D.S Santacombadense – Portugal

Clube Náutico Capingui – Brasil

Juventude Uniao Vila Fría – Portugal

FK Spartmani G. Baldovci – Macedonia del Norte

Kendall Wanderers – Estados Unidos

Club Andes del Sur UshuI – Tierra de Fuego – Argentina

ODS C Antártida Chilena – Chile

Nadogo F.C. – Fiji

Más invitados al Mundial

Uruguay

La Primera División de Uruguay, llamada oficialmente Liga AUF Uruguaya, regenteada por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fue fundada en el año de 1900.

Anteriormente fue conocida como Campeonato Uruguayo e históricamente como Campeonato Uruguayo de Primera División Profesional, Liga Uruguaya o Copa Uruguaya. Comenzó a disputarse en el año 1900 y lleva 122 ediciones y es de la más antiguas del mundo.

Está considerada como la Liga No 23 en el Racking Mundial. El Torneo Intermedio que se disputa entre Apertura y Clausura en dos series. Solo un equipo de los competidores logrará obtener el título de Campeón Uruguayo. Es a través de la obtención del Torneo Apertura, Torneo Clausura o de la Tabla Anual, que un equipo obtiene el acceso a la definición del título.

La Primera División cuenta con 16 Equipos que son: El Club Atlético Boston River que juega en Montevideo, Club Atlético Cerro en Montevideo, Cerro Largo FC en Melo, Danubio FC en Montevideo, Defensor Sporting en Montevideo, Club Atlético Juventud en Las Piedras, Liverpool FC en Montevideo, Club Sportivo Miramar Misiones en Montevideo, Montevideo City Torque en Montevideo, Montevideo City Torque en Montevideo, Montevideo Wanderers Fútbol Club en Montevideo, Club Nacional FC en Montevideo, Peñarol en Montevideo, Club Plaza de Deportes Colonia en Colonia del Sacramento, Club Atlético Progreso en Montevideo, Racing Club de Montevideo en Montevideo, River Plate en Montevideo.

De los 16 equipos, 13 juegan en la Ciudad de Montevideo en 13 diferentes estadios.

Selección de futbol Uruguaya

La Selección Uruguaya, mejor conocida como: “ La Celeste o Los Charrúas “. Su organización está a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), perteneciente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Ha participado en un total de 14 Mundiales, Después de Brasil y Argentina es la Selección Sudamericana que ha participado en mas mundiales, actualmente ocupa el lugar 16avo del racking.

Han participado en estas Copas del Mundo: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Mundial de 1930, solicito a la FIFA organizar el Mundial y le fue otorgado para celebrar el centenario de la Jura de la Constitución. Debuto contra Perú y gano 1 – 0, en el segundo partido golea a Rumania 4 – 0, calificando a semifinales donde derrota a Yugoslavia 6 – 1, calificando a la final contra el cuadro Argentino, en un partido de volteretas termina ganando Uruguay 4 – 2.

20 años después en el Mundial de 1950. Celebrado en Brasil, empata a 2 goles contra España, a Suecia le gana 3 – 2, en la final derrota al anfitrión Brasil por 2 – 1, los Brasileños necesitaban empatar para ser campeones y no lo lograron, este suceso se le conoció como "El Maracanazo".

Suiza 1954, el grupo No 3 fue el que le toco y lo compartió con: Austria, Checoslovaquia y Escocia. Comenzó ganado a los Checos por 2 – 0, destroza 7 – 0 a Escocia, y ya no jugo contra Austria por que debido a que el tercer partido es para desempate en puntos dado que no se usaba la diferencia de goles. En cuartos de final le toca Inglaterra y le gana 4 – 2. Hungría los para en seco al derrotarlos 4 – 2, en un partido donde aconteció un hecho insólito, el jugador Uruguayo Hohberg sufre un paro cardíaco, siendo reanimado más tarde e increíblemente siguió jugando el resto del partido, por el tercer lugar juega contra Austria y pierde 3 – 1.

Mundial en Chile 1962, en el Grupo No 1 lo acompañan: Unión Soviética, Colombia y Yugoslavia. Su primer juego fue contra Colombia y les gana 2 – 1, pierde 3 – 1 contra Yugoslavia y vuelve a perder 2 – 1 contra la Unión Soviética, y así se despiden del Mundial.

Inglaterra 1966. En el grupo del anfitrión: Inglaterra, México y Francia. Alos Uruguayos les toca jugar el partido inaugural con los Ingleses y lo empatan a cero goles, a Francia lo derrota 2 – 1 y con México empata a cero goles. Califica a la siguiente ronda, pero se encuentra al equipo de Alemania Federal que los para en seco con un marcador de 4 – 0.

México 1970. Fue integrado junto a Italia, Israel, y Suecia. En su primer juego derrota 2 – 0 a los Israelitas. Con Italia empatan a 0 goles y en su tercer juego pierde por 1 – 0 contra Suecia, califica en 2do lugar de su grupo y va contra la Unión Soviética y la derrota 1 – 0. En la semifinal se encuentra a un viejo conocido, el cuadro Brasileño que no tuvo piedad y gana 3 – 1. Los Uruguayos jugaron por el tercer puesto contra Alemania Federal, los Alemanes se llevan ese lugar al ganar 1 – 0.

Siguiente Mundial Alemania 1974, sería su tercera participación consecutiva. El Grupo No 3 le toco a los Uruguayos y con ellos estaban: Países Bajos, Suecia y Bulgaria. La Naranja Mecánica, como se le conocía a Países Bajos derrotaron 2 – 0 a los Uruguayos. Con Bulgaria empatan a 1 gol y en su tercera aparición, caen estrepitosamente 0-3 frente a los suecos y hasta ahí llegan.

México 1986, doce años sin mundial tenían los Uruguayos. Comparte grupo con Escocia, Dinamarca y Alemania. Dinamarca los golea 6 – 1, siendo la mayor goleada hasta entonces para ellos. Con los Alemanes empata a 1 gol y con Escocia empatan a 0 goles, increíblemente les alcanzan los 2 puntos para seguir en la contienda, clasifica a octavos y se enfrentaría a Argentina, un duelo muy parejo, pero la victoria fue para el cuadro Argentino comandado por Armando Maradona.

Mundial de Italia 1990, formó parte del Grupo E, junto con España, Bélgica y Corea del Sur. Empatan a cero goles contra España, pierden 3 – 1 contra Bélgica y le ganan a Corea del Sur 1 – 0. En octavos de final pierden contra el equipo de casa, Italia por 2 – 0.

Nuevamente pasaron 12 años para volver a un Mundial, el de Corea – Japón 2002. Les toca participar con: Dinamarca, Francia y Senegal. Pierden con los Daneses 2 – 1, en un juego muy cerrado empatan a cero goles con Francia, y con Senegal empatan a 3 goles. No superó la primera fase.

Sudáfrica 2010, Regresan de nuevo al perderse el Mundial 2006, al Grupo A, con los de casa, Sudáfrica, México y Francia. Inician empatando a 0 goles vs Francia, derrotan 3 – 0 a los locales y con México ganan 1 – 0. En octavos de final les toca Corea del Sur y les ganan 2 – 1. En cuartos de final en un muy emotivo encuentro contra Ghana, empatan a 1 gol en el tiempo regular y se tienen que ir a penales, donde el cuadro Uruguayo gana 4 – 2. Un rival difícil le toca en la semifinal y no lo puede superas, y cae 3 – 2 con Países Bajos. Por el tercer lugar otro equipo complicado, el cuadro Alemán y pierde 3 – 2.

Brasil 2014, un Mundial cerca de casa, donde debuta perdiendo 3 – 1 contra el cuadro de Costa Rica, en su segundo partido derrota 2 – 1 al cuadro Ingles y en el tercer partido le gana 1 – 0 a Italia, en este partido ocurrió la "mordida" de Suárez al italiano Chiellini, acto que le costó al uruguayo la suspensión de la FIFA dejándolo sin Mundial. En octavos de final le toca jugar contra un equipo de su confederación, el cuadro Colombiano y estos los derrotan 2 – 0 eliminándolos del mundial.

Rusia 2018. En fases van al Grupo A. Rusia, Arabia Saudita y Egipto lo acompañan. En su aparición le gana 1 – 0 a los Egipcios, también a los Árabes los derrotan 1 – 0, Rusia pierde 3 – 0 con los Uruguayos. En Octavos de Final van con Portugal y pasan encima de ellos 2 – 1, Francia los frena en cuartos de final ganando 2 – 0.

Catar 2022. Formó parte del Grupo H, junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. Corea logra un empate a cero goles, Portugal los derrota 2 – 0 y logran ganarle 2 – 0 a Ghana, no califican a octavos de final.

Tienen grandes expectativas para el Mundial 2026.

Les deseo una Feliz Navidad.

Y que siga, rodando el balón.