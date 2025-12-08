Sensei rojinegro

Semifinales Liga MX

Cruz Azul vs Tigres juego de ida. Un empate a un gol, en teoría nada para nadie, pero los Felinos cierran en casa y ahí son muy fuertes. En el juego de vuelta Tigres accede a la final, empatando en el global a 2 goles, un autogol en los últimos minutos apretó el partido, pero Tigres lo solvento y es digno finalista.

Monterrey en la ida gana 1 – 0 en casa y debe ir a visitar al Diablo para cerrar esta llave, todo queda para la vuelta. Con el global empatado a 3 goles Toluca pasa a la Final sufriendo en su casa, nuevamente Alexis Vega se queda en la tribuna y no hay claridad de que esté listo para la final.

Después de tanto circo con un inútil Play In, llegan a la final el uno y el dos de la tabla general ¿será justicia divina?

Hoy se darán los días y horarios, pero como doña TV manda de seguro serán jueves y domingo.

Mundial 2026 Sorteo

Todo un show al estilo Americano, fue el sorteo de la Copa del Mundo, una hora y media de puro cebollazos a Estados Unidos y a su presidente.

México como se sabía iba el Grupo A era el del tricolor y sus juegos serán así:

11 de Junio 2026 Estadio Azteca Juego Inaugural México vs Sudáfrica.

18 de Junio 2026 Estadio Akron, México vs Corea del Sur.

24 de Junio 2026 Estadio Azteca, México vs Ganador Repechaje UEFA D (Macedonia, Dinamarca, Chequia o República de Irlanda.

Pues nuestra ciudad tendrá mejores juegos que la sede de Monterrey, y en CDMX lo salva los juegos de la Selección Nacional.

Monterrey tendrá: Túnez vs Japón, Sudáfrica vs Corea S, Túnez vs Ganador de Repechaje y un 16avos de final.

CDMX: México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia, México vs Repechaje, 16 avos de Final y 8 avos de Final.

Guadalajara: México vs Corea S, Uruguay vs España, Corea S vs Repechaje y Colombia vs Repechaje.

Mundo Rojinegro

En este mundo, es muy difícil saber la realidad, como sabemos el Rojinegro esta “Secuestrado” por los Orlegis, se ha corrido el rumor que lo quieren los dueños de McLaren se han interesado, pero unos afirman y otros desmienten y los dueños actuales dicen que no, pero como nunca les creemos porque cuando dicen no, es si y viceversa. Tenemos la esperanza de que esto suceda pronto. Pero en vía de mientras el equipo está por regresar y hay que ver quien sigue y cuantos se van, esa es la realidad en este Mundo Rojinegro.

Vaya hasta que hicieron algo bueno estos señores de Orlegi, y renovaron a San Camilo por tres años, y están trayendo refuerzos a tiempo, será señal que si se estará vendiendo.

Pero hay que estar al pendiente de que no se les ocurra vender lo poco bueno que queda, pero con estos señores hay que esperarse todooo.

Mundo Rojiblanco

Después de la eliminación del rebaño sagrado de los cuartos de final, por el absurdo penal del Chicharito. Es evidente que no seguirá en el equipo y tendrá la directiva que analizar si realmente fue buena inversión traerlo. Los números son fríos y nomas hay que ver lo que dejo de ganar Chivas por quedarse fuera de la semifinal. Es evidente que fue un muy mal negocio la estancia de Javier Hernández en Chivas.

El torneo de Chivas vino de menos a más y cerro fuerte, tiene un equipo joven con futuro, pienso yo que debe deshacerse todavía de algunos jugadores que no aportan como Alan Mozo y darle oportunidad a gente de su cantera, que vienen empujando.

Probabilidades de ser Campeón en el Mundial 2026

Las 10 Mejores

Analizando el rendimiento, los niveles de los planteles, la individualidades y la competividad de la Selecciones, estas pueden ser las que tienen las posibilidades.

1.- España – 18 % de Posibilidades.

2.- Inglaterra – 15 %.

3.- Francia – 13 %.

4.- Argentina – 12 %.

5.- Brasil – 11 %.

6.- Portugal – 10 %.

7.- Alemania – 8 %.

8.- Países Bajos – 5 %.

9.- Noruega – 4 %.

10.- Colombia – 3 %.

Por obvias razones nuestra Selección Nacional no aparece.

Casos y cosas del futbol

Los 10 Campeones Históricos de los Mundiales Sub-17

Nigeria 5 Campeonatos: 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015.

Brasil 4 Campeonatos: 1997, 1999, 2003 y 2019.

México 2 Campeonatos: 2005 y 2011.

Ghana 2 Campeonatos: 1991 y 1995.

Alemania 1 Campeonato: 2023.

Francia 1 Campeonato: 2001.

Unión Soviética 1 Campeonato: 1987.

Arabia Saudita 1 Campeonato: 1989.

Suiza 1 Campeonato: 2009.

Inglaterra 1 Campeonato: 2017.

Los 10 Campeones Históricos de los Mundiales Sub-20

Argentina 6 Campeonatos: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007.

Brasil 5 Campeonatos: 1983, 1985, 1993, 2003, 2011.

Portugal 2 Campeonatos: 1989 y 1991.

Unión Soviética 1 Campeonato: 1977.

Alemania 1 Campeonato: 1981.

Yugoslavia 1 Campeonato: 1987

España 1 Campeonato: 1999.

Ghana 1 Campeonato: 2009.

Francia 1 Campeonato: 2013.

Croacia 1 Campeonato: 2015.

Algunos equipos que tienen un canino en sus escudos

Roma FC – (Italia).

JEF United Ichihara Chiba (Japón).

Hellas Verona FC (Italia).

Lobos BUAP (México).

Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente (México).

Dinamo Bucarest (Rumania).

Lille Olympique Sporting Club (Francia).

Leicester City (Inglaterra).

Siena FC (Italia).

Unione Sportiva Avellino (Italia).

Nocerina Calcio (Italia).

Huddersfield Town F.C. (Inglaterra).

Wolverhampton Wanderers Football Club (Inglaterra).

Kagal Spor ( Turquía).

Las Palmas (España).

Cambiano (Italia).

Más invitados al Mundial

Colombia

La Categoría Primera A , o también conocida como: Liga Bet Play Dimayor por motivos comerciales. Es el campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia, que es organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Desde 2002 el campeonato se disputa semestralmente, es decir se decretan dos campeones por año, bajo el formato de Torneo de Apertura y Finalización.

Los 20 equipos participantes son: Águilas Doradas que juega en Rionegro, Alianza Futbol Club en Valledupar, América de Cali en Cali, Atlético Bucaramanga en Bucaramanga, Atlético Nacional en Medellín, Boyacá Chico en Tunja, Deportivo Tolima en Ibagué, Deportivo Cali en Palmira, Deportivo Pasto en Pasto, Deportivo Pereira en Pereira, Envigado F.C. en Envigado, Fortaleza CEIF en Bogotá, Independiente de Medellín en Medellín, Junior FC en Barranquilla, La Equidad en Bogotá, Llaneros FC en Villavicencio, Millonarios en Bogotá, Once Caldas en Manizales, Santa Fe en Bogotá y Unión Magdalena en Santa Marta.

Los equipos con más Campeonatos son: Atlético Nacional con 18 Campeonatos, Millonarios con 16 Títulos, América de Cali con 15, Deportivo Cali, Junior y Santa Fe con 10 cada uno.

Selección Nacional de Colombia

Conocida como: Los Cafeteros, Los Cafetaleros, La Tricolor y La Fiebre Amarilla.

La selección colombiana ha participado en seis Copas Mundiales de Fútbol (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018), además se clasificó a la edición de 2026.

Para la edición de Chile 1962. Iniciaron perdiendo 2 – 1 contra Uruguay, en su segundo juego empataron a 4 goles con la Unión Soviética, vale la pena tomar en cuenta este detalle que ocurrió: se anotó el primer y único gol olímpico de la historia de los mundiales al legendario arquero soviético Lev Yashin, la araña negra. En su tercer juego fue humillado por Yugoslavia por 5 – 0.

28 años después vuelven a un mundial y fue en Italia 1990, empezaron ganando su primer juego contra Emiratos Árabes al que derrotan 2 – 0, se vuelven a encontrar en un Mundial a Yugoslavia y ahora pierden 1 – 0, Alemania Federal fue su rival siguiente y empatan a 1 gol, les da acceso a la siguiente ronda donde se enfrentan a Camerún y pierden 2 – 1 y se quedan en el camino.

Cuatro años después en Estados Unidos 1994. Venían muy agrandados al mundial ya que en las eliminatorias de Conmebol derrotaron 5 – 0 al cuadro Argentino. Pero su participación fue decepcionante: Rumania les gana 3 – 1 en su primer juego, el anfitrión les gana en su segundo juego 2 – 1, derrotan a Suiza 2 – 0 en el tercer partido y quedó eliminada en primera ronda.

En este mundial el defensa Andrés Escobar cometió un autogol que ocasiono la derrota de Colombia contra Estados Unidos. Al llegar al país Escobar fue brutalmente asesinado a consecuencias de su error. Se presume por la mafia que aposto y perdió dinero.

Francia 1998, Colombia comenzó perdiendo contra Rumania por 1- 0, en el segundo le gana a Túnez 1 – 0, Quedaron eliminados al perder 2 – 0 contra Inglaterra comandados por David Beckham, ese partido sirvió para que el legendario Carlos "el Pibe" Valderrama se retirara de su selección.

16 años después regresa al certamen mundialista en Brasil 2014, les toca Grecia en su primer encuentro y lo derrotan 3 – 0, en el segundo partido le ganan a Costa de Marfil 2 – 1, aseguró el primer lugar de su grupo al derrotar a Japón 4 – 1. En octavos de final van contra Uruguay y lo derrotan 2 – 0, consiguiendo por primera vez en su historia el paso a los cuartos de final. En cuarto de final en un reñido encuentro quedo eliminada al perder 2 – 1 con el cuadro de casa, Brasil. Ha sido la mejor participación de Colombia en un mundial de fútbol hasta ahora. La selección terminó 5° en el ranking.

Colombia clasificó a su sexto mundial, en Rusia 2018. Japón fue su primer rival y pierde 2 – 1, Polonia fue su siguiente rival y lo golea 3 – 0, amarro su calificación al derrotar 1 – 0 a Senegal. En octavos de final, la selección tuvo que enfrentar a Inglaterra, el partido termino empatado a 1 gol y no se hicieron nada en los tiempos extras y se fueron hasta los tiros penales donde Inglaterra ganó la tanda 4 - 3 y eliminó a Colombia del Mundial.

Ocho años después, y luego de quedarse afuera de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, la selección Colombia clasificó a su séptimo Mundial en Estados Unidos – México y Canadá 2026.

Panamá

La Primera División en Panamá o sus iniciales LPF. Fue fundada primero como Asociación Nacional Pro Fútbol o ANAPROF el 13 de enero de 1988.

A partir del año 2001 se juegan dos torneos cortos, el Torneo de Clausura de febrero a junio y el Torneo Apertura de julio a noviembre. El peor equipo de la Liga Panameña de Fútbol sumado el torneo Apertura y Clausura desciende, mientras que el ganador de la Liga Nacional de Ascenso o LNA se establecía en la Primera División para la próxima temporada. Desde el 2021 el ganador de la Superfina de la Liga Prom asciende a la máxima categoría y el último de la tabla acumulada, desciende a la Liga Prom.

La Liga cuenta con 12 equipos: Alianza FC que juega en la Ciudad de Panamá, Club Atlético Independiente en La Chorrera, Club Deportivo Plaza Amador en Ciudad de Panamá, Club Deportivo Universitario en Penonomé, Deportivo Árabe Unido en Ciudad de Colon, Herrera Futbol Club en Herrera, Potros del Este en Ciudad de Panamá, San Francisco FC en La Chorrera, Sporting San Miguelito en San Miguelito, Tauro FC en Ciudad de Panamá, Umecit FC en Ciudad de Panamá y Veraguas United FC en Santiago de Veraguas.

En la Ciudad de Panamá juegan un total de 6 equipos.

Los equipos con más Campeonatos ganados son: Tauro FC con 17, Club Deportivo Árabe Unido con 15, San Francisco con 9, Club Deportivo Plaza Amador con 8.

Selección de Panamá

Mejor conocidos como; “Los Canaleros “o “ La Marea Roja”, Su estadio local es el Estadio Rommel Fernández en Panamá, con capacidad para 32,000 espectadores, y se encuentra dentro de la ciudad deportiva Irving Saladino.

El único mundial que ha participado fue en Rusia 2018, acompaño a : Bélgica, Inglaterra y Túnez. Con los Belgas perdieron 3 – 0, Inglaterra lo goleo 6 – 1, el único gol fue anotado por Felipe Baloy. Con Túnez pierden 2 – 1.

El Mundial 2026 será su segunda participación.

Y que siga rodando, el balón.