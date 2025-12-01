Sensei rojinegro

Liguilla

Toluca vs Juárez

Los Bravos empezaron ganando muy temprano, pero Toluca remontó y se lleva el juego de ida por 2 – 1, Alexis no viajó. Toluca sobrellevó el partido y Xolos nunca pudo encontrar el gol, la serie termino a favor de los Diablos y estos son semifinalistas.

Tigres vs Xolos

Tigres se llevó una goleada en la frontera, Xolos presento otra cara y le metió 3 goles a los Tigres, estos necesitan de menos empatar en el d vuelta. Tigres salió a comerse literalmente al rival y no solo metió los tres goles que le faltaban, sino que lo goleó por 5 – 0 a los Xolos, El loco Abreu salió medroso y le dejo la iniciativa al Tigre y estos no desaprovecharon para seguir con vida.

América vs Monterrey

Monterrey pegó primero, y le recetó 2 – 0 al América, las Águilas parecieron pajaritos y tendrán de menos empatar y no recibir gol en su casa. Todo parecía que las Águilas ya estaban en la semifinal, pero ya faltando poco minutos los Rayados hacen el gol que necesitaban, Jardine inexplicablemente no metió desde el inicio a Brian Rodríguez y quiso especular y no le salió, fracaso para el América y creo yo que le pueden despedir a su entrenador.

Cruz Azul vs Chivas

Nada para nadie, ambos jugaron a no perder y el domingo deberá salir el que pase a la semifinal, como sabemos ambos equipos son locales. Chivas se fue adelante dos veces y Cruz Azul lo alcanzo, en los pies del “ Ídolo de Barro” del Chicharito tuvo la calificación en un penalty medio dudoso y lo voló increíblemente y luego desapareció del partido, la maquina al final lo gana 3 – 2 y está en las semifinal.

Semifinales

Toluca vs Monterrey y Cruz Azul vs Tigres

Los horarios se definirán hoy, se jugaran miércoles y jueves y la vuelta sábado y domingo.

Exrojinegros en la Liguilla

América: Israel Reyes Romero – Canterano 2016.

Bravos de Juárez: Ian Jairo Torres – Canterano 2015, Javier Salas – Jugo 2017 – 2018, Dieter Villalpando jugo 2016, Raymundo Fulgencio Jugo 2024 – 2025.

Cruz Azul: Jeremy Angel Márquez – Canterano 2017.

Chivas: Ninguno.

Monterrey: Luis “Hueso” Reyes – Canterano 2011.

Tigres: Jesus Angulo jugo 2019, Juan Pablo Vigon – Canterano 2009, J Ozziel Herrera – Canterano 2016.

Tijuana: Alejandro Gómez – Canterano 2018.

Toluca: Antonio Briseño – Canterano 2010, Diego Barbosa – Canterano 2012.

Liga MX

Nuestra Liga MX, debe darse cuenta que el Play In, no sirve para nada, calificaron 7º y 8º, y lo único que hace es dar un parón al campeonato, ya que se juntó con la fecha FIFA, platicando con amigos futboleros, decíamos que se debe hacer una cambio radical en el formato de liguilla, sabemos que la televisión manda e impone.

El campeón debería ser el que haga más puntos y se me ocurre que entre el 2do y 9veno debería jugar la liguilla para sacar un finalista que podría llamarse “ Torneo de Copa “ esto como un torneo de consolación y el ganador jugar un partido de Campeón de Campeones y así quitarse ese famoso Play in, que por lo pronto no abra en el próximo campeonato por lo apretado que va estar el calendario por el Mundial.

Mundial 2026

Listos los Bombos para el Sorteo

Bombo No 1.- : Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Inglaterra, Portugal, Bélgica, España, Francia, Brasil, Holanda y Alemania.

Bombo No 2.-: Croacia, Colombia, Suiza, Senegal, Corea del Sur, Austria, Marruecos, Uruguay, Japón, Irán, Ecuador y Australia.

Bombo No 3.-: Noruega, Egipto, Escocia, Túnez, Uzbekistán, Arabia Saudita, Panamá, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Qatar y Sudáfrica.

Bombo No 4.-: Cabo Verde, Jordania, Ghana, Curasao, Haití y Nueva Zelanda. Aquí entraran los equipos que van a participar en la repesca en Marzo: Clasificados A, B, C y D. de la eliminatorias Europeas. Clasificados 1 y 2 del Torneo Clasificatorio de la FIFA.

El juego inaugural de la Selección Mexicana será contra equipos del Bombo No 3.

El sorteo será el día 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Liga MX

Asistencia a los estadios del Apertura 2023 al Apertura 2025

Equipo Capacidad Partidos de local Asistencia posible Asistencia real Porcentaje Estadio local Toluca 27,280 43 1,173,000 1,103,000 94 Nemesio Diez Tigres 42,000 43 1,801,000 1,690,000 94 Universitario Monterrey 51,400 42 2,157,000 1,782,000 83 BBVA Chivas 46,000 41 1,900,500 1,495,000 79 Akron Xolos 29,500 43 1,270,000 905,000 71 Caliente Necaxa 24,000 42 1,000,000 650,000 65 Victoria León 32,000 43 1,346,000 862,000 64 León San Luis 28,500 42 1,200,000 674,000 56 Lastras América 30,250 42 1,400,000 1,210,000 56 Cd de los Deportes Mazatlán 20,200 43 870,000 465,000 54 El Encanto Bravos 20,000 43 850,000 432,000 51 Benito Juárez Pachuca 26,000 42 1,090,000 548,000 50 Hidalgo Cruz Azul 31,000 43 2,216,000 952,000 43 Ciudad de los Deportes Santos 29,000 43 1,250,000 535,000 43 TSM Corona Querétaro 34,000 42 1,430,000 608,000 42 Corregidora Pumas 58,500 42 2,455,000 926,000 38 Olímpico Universitario Atlas 55,000 41 2,256,000 755,555 34 Jalisco Puebla 47,700 42 2,004,000 650,000 33 Cuauhtémoc

Goleadores Mexicanos en el año Futbolístico del 2025

German Berterame - Selección Mexicana y Club Monterrey 26 goles.

Julián Andrés Quiñones - Al-Qadsiah C F. 23 goles.

Angel Sepúlveda – Cruz Azul 21 goles.

Raúl Jiménez – Fulham FC 17 goles.

Alexis Vega – Toluca 16 goles.

Santiago Giménez – AC Milán 16 goles.

Martin Barragán – Atlético La Paz 15 goles.

Armando Gonzalez – Chivas 14 goles.

Vladimir Moragrega – Tapatío 13 goles.

Misael Pedroza – Jaiba Brava 12 goles.

Más invitados al Mundial 2026

Paraguay

La Liga Profesional de Fut Bol en Paraguay. también conocida como División de Honor, por acuerdos comerciales denominada Copa de Primera Tigo-Ueno Bank-Aposta. Sus competencias son gestionadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) mediante la realización de dos torneos anuales desde el año 2008. La liga ha contado con la participación de doce clubes.

El primer campeonato se llevó a cabo en el año 1906, y el único equipo que ha participado en todas las ediciones es el Club Olimpia.

Su sistema de disputa de cada uno de los dos torneos oficiales es de liga, es decir todos contra todos a partidos de ida y vuelta, equivalente a 22 fechas en total.

Los equipos de la Liga son: Club Atlético Tembetary de la ciudad de Villa Elisa, Cerro Porteño de Asunción, Club Deportivo Recoleta de Asunción, General Caballero de Juan León Mallorquín de Doctor Juan León Mallorquín, Guaraní de Asunción, Libertad de Asunción, Nacional de Asunción, Club Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, Club Sportivo Ameliano de Villeta, Club Sportivo Luqueño de Luque y Club Sportivo Trinidense de Asunción.

La Capital Asunción cuenta con 8 equipos con 8 estadios diferentes.

Selección Paraguaya de futbol

Su gestión y dirección recaen en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), entidad afiliada a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Con dos seudónimos muy reconocidos en el ámbito futbolístico que son: “La Albirroja” y “ Los Guaraníes “. La Albirroja por los colores representativos de su Bandera.

Ha participado en los Mundiales: 1930 en Uruguay, 1950 en Brasil, 1958 Suecia, 1986 en México, 1998 en Francia, 2002 Corea – Japón, 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica, y participara en el 2026 en el Mundial de Estados Unidos – Canadá – México.

Uruguay 1930. Pierde contra Estados Unidos 3 – 0, Derrota a Bélgica 1 – 0, solo jugo 2 partidos.

20 años después en Brasil 1950. Compartieron con Suecia e Italia en el grupo 3, empata a 2 contra los Suecos y pierde 2 – 0 ante Italia, otra vez solo juega 2 partidos.

En Suecia 1958, Italia lo golea 7 – 3, Escocia le gana 3 – 2 y en su tercer juego empata a 3 goles contra Yugoslavia.

28 años después van a México 1986, en el grupo B acompañan a Bélgica, Irak y el anfitrión México. Le gana 1 – 0 a Irak, empatan a 1 gol contra México y vuelven a empatar a 2 goles con Bélgica. Pasa a octavos de final y pierden contra Inglaterra 3 – 0.

Repiten en el siguiente Mundial en Francia 1998, les toca un grupo con: Bulgaria, España y Nigeria, los dos primeros juegos los empatan a cero goles, contra España y Bulgaria y su tercer encuentro lo gana 3 – 1 con los Nigerianos. Paso a la siguiente ronda en contra del anfitrión, ganando Francia, con un gol de oro, en la historia de los mundiales.

Para 2002 en Corea – Japón. En esta edición les toco con: Sudáfrica que empatan a 2, luego pierde 3 – 1 con España y ganan 3 – 1 a Eslovenia. Les toca Alemania en la segunda ronda y caen 1 – 0.

Alemania 2006 con nuestro viejo conocido el “ Maño “ Ruiz al frente, tuvo dos derrota por el mismo marcador de 1 – 0 en contra de: Suecia e Inglaterra, vencen 2 – 0 a Trinidad & Tobago y así se despiden del mundial.

2010 Mundial de Sudáfrica, fue su siguiente torneo. Igualan a 1 gol contra Italia, le ganan Eslovaquia 2 – 0, empatan a 0 goles contra Nueva Zelanda. En el duelo de segunda ronda enfrentó a Japón al que derrotó en la definición por tiros desde el punto penal. Finalmente cerró su participación cayendo por 1 a 0 en un disputado encuentro ante España en cuartos de final.

Después de 16 años estará presente en el Mundial 2026.

Y que siga, rodando el balón.