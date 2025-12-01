Por qué AMLO reabrió su “feis”

Andrés Manuel López Obrador rompió su promesa. Muchas veces aseguró que al acabar su mandato como presidente se apartaría de la vida pública: “No vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas (...) No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi ‘feis’, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política”, dijo en septiembre de 2023, una idea reiterada hasta el final de su mandato.

En su reaparición ayer en todas sus plataformas -Youtube, Facebook, X, Instagram, Telegram, Spotify, Threads, su canal de WhatsApp y Tiktok, en donde suma 32 millones de seguidores-, anunció su nuevo libro “Grandeza”.

El mensaje en video desde La Chingada, su finca en Chiapas, duró 50 minutos. Explicó el contenido de su libro, una versión de la historia de México para “desmontar” los mitos de la Conquista y los pueblos originarios. Dijo que no hará presentaciones en público ni realizará giras para difundir su libro, pero habló de política.

Defendió los logros de su sexenio con la reducción de la pobreza y la desigualdad; criticó a los conservadores y la manipulación del “90% de los medios de comunicación”, y llamó a apoyar a Sheinbaum.

La reaparición de AMLO en este momento funciona sobre todo como un mensaje interno de unidad en torno a la Presidenta. Hoy la mayor amenaza contra Morena, hay que decirlo, no está en la oposición, sino en Morena mismo.

AMLO había dicho que tras retirarse le tomaría unos tres años publicar su libro. Sin embargo, salió a la luz un año y dos meses después. En 2026 publicará un segundo libro, “Gloria” (el número 22 de su carrera), que versará sobre historia política para continuar delineando su llamado “humanismo mexicano” como alternativa al neoliberalismo. Ese libro lo veremos en un año, por cierto, en el que se renuevan 17 gubernaturas de las cuales 12 están en manos de Morena y el resto de sus opositores.

El mensaje de López Obrador habla de la necesidad de garantizar un marco ético ante el pragmatismo, el lucro, la ambición de poder y el vaciamiento ideológico del morenismo.

Quien crea que fue un mensaje inocuo o que a pesar de todo López Obrador se apega a su promesa de retiro total, o es un ingenuo, o lo ciega la pasión obradorista.

Las cláusulas de excepción para abandonar su retiro -una amenaza a la democracia, un golpe de Estado o una intervención extranjera- lo mantienen alejado pero latente en la vida pública.

Sin embargo, existe una enorme distancia entre esta reaparición de AMLO e inferir que aquí está la prueba de que nunca dejó de ser el “poder detrás del trono” en el país.

AMLO incumplió su promesa, pero es improbable que siga moviendo los hilos de la política en el país y en Morena. Podría hacerlo, claro, pero no lo hace. En eso también consiste su poder.