Sensei rojinegro

Resultados Jornada 14

América derrota 2 – 1 a un aguerrido Puebla, con polémica arbitral. Necaxa empata a 1 gol contra la Máquina del Cruz Azul, con un golazo de Palavicino. Mazatlán y Santos empatan a 2 goles, los Mazatlecos empatan en la compensación. Monterrey le gana 4 – 2 a los Bravos de Juárez, aprovechan su localía los Rayados. Chivas pierde su racha y cae 1 – 0 contra Querétaro con un gol al minuto 1. Tigres va a la casa de los Tuzos y les gana 2 – 1. Toluca empata a 0 goles en Tijuana, no pudo ganarle a los Xolos. Pumas cae en su casa 1 – 0 ante el San Luis. Atlas doma la fiera y lo derrota 2 – 0.

Resultados Jornada 15

Bravos de Juárez siempre llevó la ventaja y se dejó empatar con el Puebla en su casa, quedando 4 – 4. Mazatlán frenó a las Águilas, Jardine guardó jugadores y por poco pierde el partido, empató al final a 2 goles. Tigres no tuvo problemas en derrotar 2 – 0 a Xolos y seguir sumando. En el duelo de las fieras León y Pumas empatan a 1 gol. Cruz Azul derrota a los infladitos del Monterrey 2 – 0, muy superior se vio el cuadro de la Máquina, Santos sin problemas golea 3 – 1 a Querétaro, San Luis no pudo ganar en su casa y cae derrotado 4 – 3 con Necaxa, Toluca tenía una ventaja de 2 – 0 y Pachuca lo alcanzó, terminaron empataron a 2 goles.

Muy lamentable el fallecimiento de Manuel Lapuente, dejó una huella imborrable en nuestro futbol. QDEP.

Ecos del Clásico Tapatío

Solo hubo un equipo en la cancha y ese fue el Guadalajara, se presentó un equipo Atlas en el Akron, como zombis, adormilados, asustados y sin corazón. Pronto Chivas se puso en ventaja y no hubo reacción rojinegra, no nos engañamos sabíamos que no hay equipo, pero la verdad nunca pensé que terminaría en goleada y humillada. Lo que se ha visto esta temporada un equipo corto, sin banca y lleno de jugadores extranjeros que no aportan. Hasta aquí llego el rojinegro y no creo que los Ineptos de Orlegi lo refuercen para el próximo torneo. Vale la pena decir que La Hormiga Gonzalez, puede ser el centro delantero que la selección necesita, ojalá lo sepan llevar y si sigue así, lo veremos en el Mundial del 2030.

Es increíble que un estadio que va ser mundialista, como el Akron no tenga señal de internet y se bloquean los celulares, lo mismo paso en el juego de la selección.

Jornada 16 Liga MX

Viernes 31 de Octubre

Necaxa vs Santos 7.00 pm, San Luis vs Bravos 9.00 pm, Puebla vs Cruz Azul 9.05 pm.

Sábado 1º de Noviembre

Toluca vs Atlas 5.00 pm, Monterrey vs Tigres 7.05 pm, América vs León 9.10 pm.

Domingo 2 de Noviembre

Pumas vs Xolos 12.00 pm, Querétaro vs Mazatlán 5.00 pm, Pachuca vs Chivas 7.00 pm.

Casos y cosas del futbol

Algunos equipos que tienen pericos en sus escudos

ESFRB – Francia

Universidad de Colima Loros – México

Club CEFFCA – Paraguay

Bellambi FC – Australia

F.C. Libertad Gran Momore – Bolivia

Budgewoi FC – Australia

Deportivo Azogues – Ecuador

GDS Bete Fontes – Portugal

Azogues SC – Ecuador

Oslo City FC – Noruega

Club Cerro Cora – Paraguay

Petapa San Miguel – Guatemala

Club Deportivo Villa Real Sociedad – Bolivia

Barrios Unidos FC – Bolivia

San Lorenzo FC – Bolivia

Maracaju Atlético Clube – Brasil

Alegrin Futebol Clube – Brasil

Maracana EC – Brasil

Uniao Araras – Brasil

CD Librade CDL – Brasil

Sporting Fonte Nova – Brasil

Alto Acre Futebol Club Papagaio Da Frontera – Brasil

Ararangua E.C. AEC – Brasil

Araruama FC – Brasil

Desportiva Aracaju – Brasil

Juventude Timbaurense – Brasil

Uniao Do Vale EC – Brasil

Azul Tangua EC – Brasil

Maracaná Ec Tacurú – Brasil

Chapadense EC – Brasil

Uniao San Joao Sao Paulo – Brasil

Tec Arara Azul – Brasil

Más invitados al Mundial 2026

Cabo Verde

El Futbol en Cabo Verde tuvo sus inicios en el año de 1976, aunque el primer campeonato local se disputó en 1953 luego de la independencia de las islas del Imperio portugués.

El formato del futbol caboverdiano, es muy peculiar y diferente a otra ligas, ya que se juega entre los campeones de las 11 ligas que existen actualmente en Cabo Verde, más el campeón del campeonato anterior y se forman dos grupos de 6 equipos, donde se juega a una sola ronda. En caso de haber empate en puntos se van a la diferencia de goles.

Se clasifican para las semifinales los dos primeros de cada grupo, jugando el primero de cada uno de ellos contra el segundo del otro. Las semifinales y final se juegan a doble partido. El equipo campeón tiene como premio el formar parte en la Liga de Campeones de la CAF.

Las ligas existentes son: Boavista con 8 equipos, Brava con 7, Fogo con 10, Maio con 8, Sal con 8, Santiago Norte con 12, Santiago Sur con 12, San Antao Norte con 6, San Antao Sur con 6, San Nicolau con 8, San Vicente con 8.

Los equipos con más Campeonatos son el : Clube Sportivo Mindelense que juega en la Isla de Sao Vicente con 13 títulos y le sigue el Sporting Clube da Praia con 10 títulos, este equipo juega en la Isla de Santiago.

Selección de futbol de Cabo Verde

Está controlada por la Federación Caboverdiana de Fútbol y se les conoce como: Tubarões Azuis (Tiburones Azules en portugués).

Tras la afiliación de la federación a la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA en 1982, la selección nacional participó en la clasificación para la Copa Africana de Naciones por primera vez en 1992 y logró su primera clasificación en octubre de 2025 a la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

También se les conoce como: Los Crioulos y juegan la mayoría de sus partidos como local en el estadio Nacional de Cabo Verde. Cabo Verde terminó el 2021 en el puesto 73 del mundo según el ranking de la FIFA.

Costa de Marfil

La Primera División del futbol “Marfileño”, está gestionada por la Fédération Ivoirienne de Football.

La primera Liga se llamó: Súper División durante el período 1960-2004. Luego se cambió por motivos de patrocinio, Ligue 1 Orange durante las temporadas 2004 a 2007. Volvieron a cambiarle el nombre a partir de la Temporada 2008 a MTN Ligue 1 hasta la temporada 2015/16.

La liga cuenta con 16 equipos. El equipo más importante del país es el ASEC Mimosas con 27 títulos, seguido del África Sports d'Abidjan con 17. Además, el ASEC es el único equipo marfileño, junto con el Stade d'Abidjan, que ha ganado la Liga de Campeones de la CAF, ambos equipos en una sola ocasión.

Los Equipos son: Academie de Foot Amadou Diallo de Djékanou, juega en Abiyan, Bouaké FC, en Bouaké, Association Sportive Denguélé d’Odienné, en Odienne, CO Korhogo, en Korhogo, Inova SCA, en Abiyan, Lys Sassandra FC, en Sassandra, ASEC Mimosas, en Abiyan, Mouna FC, en Abiyan, Os Abobo, en Abiyan, Racing Club Abidjan, en Abiyan, FC San Pedro, en San Pedro, Société Omnisports de l'Armée, en Yamusukro, Sol FC, en Abobo, Stade d'Abidjan, en Abiyan, Stella Club d'Adjamé, en Abiyan y Zoman FC, en Abiyan.

Abiyán (del francés: Abidjan) es la capital económica, sede de gobierno y la ciudad principal de Costa de Marfil, concentra un total de 9 equipos de los 16 que tiene la Liga.

Selección de Costa de Marfil

Conocidos como Les éléphants (Los elefantes). Ya han participado en tres mundiales: 2006 en Alemania, 2010 Sudáfrica y 2014 Brasil.

En Alemania 2006,fueron colocados en el Grupo C con: Argentina, Holanda y Serbia & Montenegro, perdió con Argentina y Holanda por 2 – 1, y le ganó 3 – 2 a los Serbio / Montenegrinos. Por lógica se quedó en esa instancia.

Para Sudáfrica 2010, su grupo fue el G y acompaño a: Brasil, Corea del Norte y Portugal. Empato a cero goles con Portugal, Brasil lo golea 3 – 1 y con Corea logra un triunfo de 3 -0, pero no les alcanza para calificar. En este mundial brillo su jugador: Didier Drogba.

Su siguiente Mundial fue en Brasil 2014, su tercera Copa consecutiva, compartió el Grupo C, con: Grecia, Japón y Colombia, Ganan 2 – 1 a Japón, Pierden por el mismo marcador contra Colombia y pierden con Grecia 2-1 con un gol de los Griegos en tiempo de compensación. Se quedan sin pasar a la siguiente ronda.

Su cuarto mundial será el del próximo año, esperan superar los otros.

Y que siga rodando, el balón.