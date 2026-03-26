Seis amenazas acechan (II)

Al tarifazo, el agua turbia y la desaparición de personas se añaden la epidemia de sarampión, los incendios forestales y las inundaciones. Con esto suman seis desafíos para el Área Metropolitana de Guadalajara que comparten un rasgo común: ninguno se soluciona en el corto plazo pues todos demandan cambios estructurales.

En mi columna de ayer describí las tres primeras amenazas, achacables a omisiones de gobiernos anteriores, sobre todo el de Enrique Alfaro, que negó la realidad y heredó “bombas de tiempo” a su sucesor. Revisemos las faltantes.

4. Epidemia de sarampión. Esta crisis heredada es producto de las omisiones de la administración federal que redujo las tasas de vacunación desde el sexenio pasado.

Los contagios se han desacelerado, pero la campaña de vacunación continúa y para junio, fecha del Mundial de Fútbol, el virus estará controlado, pero en circulación.

5. Los incendios forestales. Producto del desarrollo urbano desordenado y los cambios ilegales de uso de suelo, la mancha urbana amenaza nuestros bosques. Esencialmente en su pulmón principal: La Primavera.

El fuego en los bosques aumenta ante la falta de medidas de prevención, la ambición de constructores y el descuido de la población.

La temporada de incendios comienza oficialmente en abril, pero hace unos días tuvimos la primera conflagración en La Primavera que devastó alrededor de 200 hectáreas. Un preámbulo de una temporada complicada de incendios; la última vez que se adelantó, en 2023, tuvimos el peor año del sexenio con más de 100 mil hectáreas quemadas (el equivalente a tres Bosques de La Primavera).

6. Inundaciones. Al temporal nadie lo recuerda hasta que cae la primera tormenta.

La ciudad colapsa varios días a la semana, el transporte público se paraliza, se caen cientos de árboles y aplastan autos, el agua arrasa avenidas enteras de colonias marginadas como La Martinica…

Y la peor tragedia, se pierden vidas: un motociclista arrastrado por la corriente, un conductor que ingresó a un túnel vehicular y nunca salió.

La solución a las inundaciones requiere de una inversión millonaria y a largo plazo que involucra a ayuntamientos, SIAPA y al Gobierno Estatal. Ningún colector aislado funcionará si continúa el desorden urbano y el rezago en infraestructura pluvial.

Otra vez, las omisiones históricas de anteriores gobiernos, alcaldes y gobernadores, nos revientan en la cara.

Ninguna de estas crisis acepta más soluciones cortoplacistas. Ningún gobierno, municipal, estatal y federal, ha enfrentado tantos y tan graves desafíos como en el presente.

Y la clase política se pregunta por qué inquieta el excesivo reflector para un Mundial de cuatro partidos en la Ciudad cuando hay desafíos urgentes que tomará años superar.

Con suerte, un turista no tendrá que subirse al camión; bañarse con agua contaminada de heces fecales; sufrir el trauma de un evento violento; contagiarse de sarampión; quedar atrapado en una inundación arriesgando su vida para llegar al Estadio AKRON; y soportar una contingencia ambiental por un incendio forestal…

Con suerte, un turista partirá después de unos días. Nosotros, en cambio, nos quedamos.