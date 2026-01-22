Seguro Universal… el siguiente pleito

Desde la tribuna y con tono de “unidad nacional”, la diputada Mery Pozos volvió a tocar la puerta del Gobierno de Jalisco para pedir que deje guardados los colores partidistas y se sume a la credencialización universal de salud que arrancará en marzo. Sugirió que no pasa nada si el sistema estatal se alinea, siempre y cuando el trámite sea gratuito, “porque eso sí es muy importante”.

De paso, recordó que lo verdaderamente esencial es estar informados todos los días, preferentemente viendo “La Mañanera”.

Mery Pozos ya forma parte del equipo de voceros del Gobierno federal, desde donde ahora opinará de temas sensibles como la seguridad, con el libreto bien aprendido y el mensaje afinado. Así se estrenó en la nueva encomienda Presidencial.

Sin embargo, nos cuentan que la postura en Jalisco es contundente: No, porque acá también se cuenta con el programa Seguro Salud Jalisco (que también es universal o para todos), que demostró ser más efectivo después de la desaparición del Insabi en la pasada administración federal.

Huele a pleito entre Morena y MC.

* * *

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum, siempre atenta a los peligros del futuro que ya alcanzaron al presente, propuso que la próxima reforma electoral incluya la regulación del uso de la inteligencia artificial en campañas políticas.

La idea es evitar que audios falsos, videos trucados y candidatos milagrosamente elocuentes confundan a una ciudadanía que ya bastante tiene con distinguir entre promesas y ocurrencias.

Según la propuesta, los votantes deberán saber con claridad cuándo un mensaje fue creado por un humano y cuándo por un algoritmo con vocación electoral. Porque una cosa es que los políticos mientan por cuenta propia y otra muy distinta que deleguen el trabajo sucio a la tecnología.

Así, la democracia mexicana se prepara para enfrentar un nuevo riesgo: campañas donde la creatividad artificial supere, por mucho, a la inteligencia natural de algunos aspirantes al poder.

* * *

Por su parte y desde Jalisco, la dirigencia del PRI, encabezada por Laura Haro, levantó la voz contra la reforma electoral del Gobierno federal, esa que amenaza con desaparecer a los legisladores plurinominales, figura que el tricolor ahora defiende como si fuera patrimonio cultural.

Según la priista, sin pluris las minorías quedarían mudas, huérfanas y políticamente invisibles, justo cuando más necesitan micrófono, curul y presupuesto.

Haro habló de causas, luchas y anhelos no representados, en un discurso que recordó los mejores tiempos del PRI opositor… es decir, recientes.

En nombre de la democracia y las libertades, llamó a la ciudadanía a resistir los cambios del partido en el poder, ese que antes hacía reformas y ahora las padece. De paso, pidió al Tribunal Electoral de Jalisco que ya se anime a resolver sobre la obligación de postular mujeres en alcaldías clave, como Zapopan.