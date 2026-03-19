Se va a poner rara la próxima elección

Si las cosas siguen así como vamos, en la elección intermedia del 2027 vamos a ver más modificaciones que candidatos. Vamos por partes, porque todo el mundo se quiso poner creativo.

Esto lo he comentado en tanto espacio como he podido, por eso no puedo dejar de hacerlo aquí: qué payasada histórica la que se aventó el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Le cuento esto por partes. Primero: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) emite lineamientos que indican que en ocho municipios que nunca han sido gobernados por mujeres, solamente podrán ser postuladas personas de este género. Segundo: Morena impugna (de sus motivos hablamos luego). Tercero: el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco revisa el tema, se pone creativo, y establece: que en los ocho municipios sean solo mujeres, pero que solamente en el caso de Zapopan, que esa mujer forme parte de la diversidad sexual, de comunidades indígenas o que tenga discapacidad.

Así de absurdo como se lee, le juro que no le estoy inventando nada. La medida del IEPC era en cierta medida excluyente, sí, pero tenía justificación: las mujeres, que conforman poco más de la mitad de la población en Jalisco, han sido históricamente excluidas de posiciones de poder importantes; pero el Tribunal Electoral se voló la barda con una decisión que de hecho excluye a la mayoría de las mujeres. Lo único que van a provocar es que las candidatas sean elegidas por descarte, lo cual no es precisamente lo mejor para municipios de esa relevancia. Y lo peor: el mayor derecho que se vulnera es el de nosotros, los electores, de poder tener a los mejores perfiles compitiendo. Yo espero que las siguientes instancias echen para abajo esta barbaridad, de verdad. Incluso ayer un grupo de mujeres empresarias acudió a impugnar la medida. Que así sea.

Bueno, eso es solamente una parte de los cambios que podríamos ver en el 2027, porque ya viene el famoso Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Amé los términos en los que lo manejó Jaime Barrera en su columna: es Plan B, pero con B de boleta electoral. Porque uno de los objetivos que está buscando la Presidenta es aparecer en la boleta el día de la elección, con el pretexto de su ratificación de mandato y con derecho para hacer promoción del voto. Esto, de manera evidente, produce un desequilibrio a favor de los candidatos de Morena. Quienes se quejaban ayer de inequidad, hoy hacen todo lo que pueden para provocarla. ¿Qué curioso, no?

Y ese Plan B, aunque nos los quieran vender como una medida de austeridad, no toca el presupuesto de los partidos políticos. Por eso no le extrañe que ahora sí el Partido del Trabajo y el Verde estén súper apuntados. Todo indica que la tijera irá hacia los Congresos estatales y los ayuntamientos (dicho sea de paso, algunos sí tienen un número injustificado de regidores).

¿Está listo para la elección de 2027? Porque se va a poner rarísima.

Sigamos esto de cerca.

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