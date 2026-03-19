¡Avalancha de amparos!

Nos cuentan que está creciendo la inconformidad contra la reciente resolución del Tribunal Electoral de Jalisco, quien ordenó que en la próxima elección por la Presidencia de Zapopan sólo participen mujeres, pero deben pertenecer a las comunidades indígenas, tener una discapacidad permanente o formar parte de los grupos de la diversidad sexual. ¡Nadie más!

La historia es clara: primero, el Instituto Electoral del Estado determinó que en ocho municipios —como Zapopan, Tonalá y Chapala— sólo competirán candidatas en el 2027, al haber sido históricamente gobernados por hombres. Luego, esa decisión generó 40 impugnaciones. Después, el Tribunal resolvió a favor del Instituto, pero restringió el caso de Zapopan a los tres grupos vulnerables mencionados.

Ahora, las mujeres que no encajan en esos grupos se dicen excluidas y preparan más de 700 amparos. Exigen participar sin restricciones, porque el problema eran los hombres.

La última palabra la tendrán los tribunales federales.

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En más temas electorales, resulta que el Plan B de Claudia Sheinbaum viene con sorpresa incluida: la tijera no sólo alcanzará a los Congresos estatales, también a las Auditorías Superiores de los Estados. Sí, esas que revisan en qué se gasta el dinero… ahora también tendrán que revisar el suyo.

En Jalisco, la suma actual entre el Poder Legislativo y la Auditoría estatal ronda los mil 500 millones de pesos. Pues bien, el nuevo cálculo anticipa un recorte anual de entre 200 millones y 300 millones de pesos.

¿En dónde aplicarán los recortes para cumplir con la nueva fórmula presupuestal?

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En Tlajomulco ya afinan los últimos detalles para presentar y entregar las viviendas que han recuperado como parte de su plan estratégico. Esto suma un punto positivo para el alcalde Gerardo Quirino, pues con ello logró darle la vuelta a uno de los problemas históricos del municipio: el abandono de miles de casas en fraccionamientos.

Hoy está confirmada la presencia del gobernador Pablo Lemus para concretar la recuperación total del complejo habitacional conocido como “Chernóbil”, lo que en el lenguaje político suele leerse como un respaldo institucional a una de las banderas más visibles del presidente municipal.

En los pasillos del poder comentan que el mensaje es muy claro: si Tlajomulco logra pasar de ser un símbolo de vivienda abandonada a un modelo de recuperación urbana y social, Gerardo Quirino estaría marcando agenda.