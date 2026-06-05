Se les fue un siglo, siguen ilusionados

Los aficionados mexicanos al futbol se han mantenido entusiasmados por casi un siglo, en 2030 se cumplen los primeros cien años de una ilusión, ver que el Tricolor levante la Copa Mundial FIFA. Recurrente en participar en esta justa, el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), pasará a la historia como el único recinto con tres inauguraciones de Copa del Mundo, y también recurrente la camiseta verde en tener listas las maletas para regresar eliminada en los partidos de KO, así desde el certamen celebrado en Estados Unidos en 1994.

Diego Maradona fue claro, "en realidad México gana dos partidos, llegan los mexicanos a Brasil o Alemania, como me tocó a mí, ¡pumba, fuera!”. Y así cada cuatro años, el aparador es de las potencias, la Liga MX consuelo para los aficionados mexicanos.

Antes y después de la celebración de la Copa Mundial FIFA, aparece en portada el texto que se mantiene vigente en los recientes ocho mundiales, los futbolistas mexicanos necesitan más talla para competir, o triunfar, en los partidos de nocaut. Los centímetros en estatura, con los que aventajan las potencias sudamericanas o europeas, a los seleccionados nacionales, se convierten en obstáculos insalvables.

La Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, está condenada a participar como eterna comparsa, no existen los elementos naturales para trascender. El ex presidente de Atlas y de la Federación Mexicana de Futbol, Alberto de la Torre Bouvet, dijo: "La verdad yo creo que cuando tu tienes una Liga que tiene tantos extranjeros y le das pocas oportunidades a tus jóvenes, pues no vas a tener jugadores importantes para tu Selección Nacional».

En 2022, antes de la celebración de la Copa Mundial FIFA en Qatar 2022, habría sido interesante extenderle una invitación al excampeón mundial Juan Manuel Márquez, para que charlara con el Tricolor sobre sus experiencias en el cuadrilátero, de la mentalidad para ganar, de cómo noqueó a Manny Pacquiao, tal vez una plática motivacional como la que ofreció Ricardo "Finito" López a la Selección Mexicana sub 17, que a la postre ganó el campeonato del mundo en Perú al vencer a Brasil. Publicado en columna Match en EL INFORMADOR, el 25 de noviembre de 2022.

Julio César Chávez fue recibido por jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el martes 2 de junio, les dijo a los seleccionados que "escucho muchas cosas sobre ‘llegar al quinto partido’, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos. Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado.Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande"... Y por ahí estaré atisbando.