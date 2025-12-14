Salió gracias "a la mano de Dios" y de Trump

La “extracción”, como se denomina en la jerga militar estadounidense a la operación Golden Dynamite / Dinamita Dorada -como referencia a Alfred Nobel, quien invento la dinamita y creó los reconocimientos internacionales- que exitosamente se realizó para sacar de Venezuela a María Corina Machado y llevarla a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz, está en medio de algunas “interrogantes” sobre quién fue realmente el patrocinador de la hazaña que con mucha precisión se llevó a cabo.

En la conferencia del viernes en Oslo la activista venezolana fiel a sus convicciones religiosas dijo, que fue “... uno de los momentos más espirituales de su vida” y que todo fue gracias “... a la mano de Dios”. Y el sentido común nos dice que, además de la ayuda divina, el Pentágono -por instrucciones directas de Donald Trump- estuvo detrás del operativo.

Bryan Stern -veterano en misiones especiales del ejército estadounidense, con más de 70 operaciones de rescate y extracciones-, y ejecutivo de la firma privada Grey Bull Rescue que llevó a cabo la operación, dijo que ésta se realizó gracias al financiamiento privado y que incluso el jet privado que llevó a María Corina Machado de Curazao a Oslo fue enviado por un donante. (Seguramente es el mismo “donante” que puso el avión en donde Joaquín Guzmán López -hijo del “Chapo” Guzmán- supuestamente se llevó secuestrado a su padrino Vicente “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses).

El Wall Street Journal, el diario que reveló los primeros datos del operativo, destaca que no hubo participación del gobierno estadounidense, aunque por otra parte indica que las autoridades en Washington siempre siguieron en tiempo real la operación a través de mensajes y notas de voz, que fue confirmado por el mismo Bryan Stern, quien dijo que durante la misión tuvo contacto permanente con altos mandos militares, con quienes compartía la ubicación.

Es obvio que Washington tuvo que ver en esta “extracción quirúrgica”, como lo reconoció la misma Corina Machado en Oslo, máxime que el principal protagonista de la hazaña -que es un veterano de misiones espaciales del ejército estadounidense- reconoce que tuvo contacto permanente con mandos militares en Washington; además, otras fuentes periodísticas confirmaron en su momento, que los aviones F-18 que sobrevolaron a principios de semana territorio aéreo venezolano, lo hicieron con la intención de interferir con los radares y sistemas de comunicación militar de Venezuela -la versión F/A 18 tiene esa capacidad- para ayudar en el momento en que se llevaba a cabo la operación Golden Dynamite. Así que, María Corina Machado salió con la ayuda de “... la mano de Dios” y de Trump.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net