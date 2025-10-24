¡Sacan el pecho!

Zapopan volvió a sacar el pecho y ahora presume ser el municipio “más seguro” del Área Metropolitana de Guadalajara, con una baja de 3.5 puntos en la percepción de inseguridad: de 53% a 49.5%, porque nada dice “tranquilidad ciudadana” como seguir viendo patrullas con sirenas, pero sentir un poquito menos de miedo.

El Inegi lo confirma y el Gobierno municipal no pierde tiempo en colgarse la medalla: segundo lugar nacional entre las ciudades grandes, solo detrás de Querétaro (que seguro ya celebra con grafiquitas).

La administración de Juan José Frangie asegura que es fruto de estrategias efectivas, aunque los vecinos todavía cruzan los dedos al dejar el coche afuera.

***

En el Congreso de Jalisco por fin decidieron perseguir… el delito de perseguir.

Las diputadas desempolvaron la iniciativa que busca castigar el “stalking”. Explicaron que quieren penas de hasta dos años para quien crea que seguir a alguien a todas partes es una forma de amor eterno. También prometen “justicia alternativa”, por si el acosador prefiere una plática terapéutica antes que una celda.

Especialistas y organizaciones aplaudieron el avance, aunque nadie pudo explicar por qué la iniciativa pasó tanto tiempo… acechando en el olvido.

En resumen: el Congreso reacciona, pero solo cuando siente que el tema le respira en la nuca.

***

El famoso tianguis “El Trocadero” se va de paseo, aunque solo por remodelación. Resulta que la SIOP decidió darle una manita de gato a la Plaza de la República -porque el Mundial 2026 lo merece todo- y los 311 comerciantes tendrán que empacar sus tesoros vintage y mudarse temporalmente unas cuadras más allá.

Las autoridades tapatías aseguran que todo está “arreglado” y que trabajarán “normalmente”, lo que en idioma local significa: “Ya veremos el domingo”.

Así que prepárese: las obras van, los tianguistas se mueven y los cazadores de antigüedades deberán usar mapa nuevo para encontrar su lámpara de lava o su vinil de Los Bukis.

***

El Colegio de Ejecutivos Electorales de México llegó al INE con una propuesta de “reforma técnica, sostenible y con visión 2033”; o sea, una lista de deseos que podría hacer llorar de emoción a cualquiera. Son 10 puntos que van desde el voto electrónico hasta un modelo nacional de boletas (por si alguien todavía colecciona las viejas).

La presidenta Guadalupe Taddei, con tono de directora espiritual, pidió “poner al servicio de la Comisión la vasta experiencia” del INE y los institutos electorales estatales, como si la democracia mexicana fuera una máquina que solo necesita un poco de aceite y buena voluntad.

Los expertos piden gastar menos, digitalizar más y, de paso, arreglar todo el sistema electoral.

Nada que no se resuelva antes del 2030. ¿O qué?