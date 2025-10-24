La aritmética de la reforma judicial al estilo Jalisco

En el Congreso de Jalisco hay dos propuestas de reforma judicial. La de Morena y sus seis partidos aliados. Y la del gobernador Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano.

Hay al menos 5 puntos controversiales que deberán negociarse:

1. Evaluación de candidatos. Morena y aliados proponen un examen único elaborado por el Ceneval. Los naranjas plantean una evaluación en cuatro etapas: examen; resolución escrita de caso práctico; análisis exhaustivo del perfil como historial, fama pública, antecedentes, etc; y entrevista.

Morena argumenta que meter elementos subjetivos de evaluación fuera del examen genera sesgos y cooptación de perfiles. Los emecistas por su parte argumentan que un solo examen es insuficiente para garantizar que lleguen los mejores.

2. Forma de elegir a los juzgadores. Morena y aliados plantean que se vote siguiendo la geografía electoral. Los emecistas defienden que sea según la distritación judicial.

La primera opción reparte el voto equitativamente en todas las regiones para elegir magistrados, y la segunda les daría más peso a los votantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Esto último parece lógico. Más de la mitad de los habitantes de Jalisco vivimos en la ZMG. Pero Morena afirma que eso es inequitativo.

3. Elección aplazada de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Los emecistas quieren que estos juzgadores sean elegidos hasta 2030. Morena responde que, de ninguna manera, todos deben elegirse en 2027 como marca la Constitución.

El TJA es el encargado de sancionar casos de corrupción y uno de los órganos más criticados.

4. La tómbola o insaculación. Este punto generó polémica. Morena planteó una elección por sorteo de los mejores puntajes. Sin embargo, modificó la propuesta y dejó el criterio de tómbola sólo cuando haya dos candidatos empatados.

5. Los emecistas fijan mínimo 35 años como requisito para ser candidato y los morenistas sólo cinco años de experiencia profesional, sin edad mínima.

La aritmética es la siguiente. Para aprobar la reforma se necesita mayoría calificada, es decir, 26 de 38 votos totales en el Congreso de Jalisco.

El bloque opositor está conformado por Morena (8); PAN (5); PRI (3); Hagamos (3); Futuro (2); PT (2); Independisntes (1). Suman 24 votos. Se quedan a dos de la mayoría calificada.

MC tiene 11 diputados, más tres del Verde; esto suma 14 votos. Tampoco tiene mayoría calificada.

Esto requerirá un elevado nivel de negociación política y debate en el Congreso de Jalisco. Algo que no ocurría hace tiempo.

En 2027, las y los jaliscienses vamos a elegir a 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial y alrededor de 300 jueces en Jalisco (una sobredosis electoral porque además elegimos alcaldes y diputados).

Eso implica un borrón y cuenta para la justicia como la conocemos. ¿Y cómo la conocemos? Corrupta, elitista y negociable bajo la mesa de los poderosos.

La justicia local, lo dijimos una vez, tiene más sombras e inspira más desconfianza que la justicia federal. El infierno es local. Por eso la reforma en Jalisco es una oportunidad para evitar los errores de la elección judicial federal.

Diputados, diputadas, ahí les encargamos.

