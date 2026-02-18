Rutas en tiempo real: vamos 12 años tarde

Desde hace 12 años pudimos contar en Guadalajara con un sistema de monitoreo de rutas del transporte público en tiempo real. Desde entonces tenemos la tecnología, pero ha faltado voluntad política y han sobrado promesas.

El 1 de febrero de 2014, Mauricio Gudiño, entonces secretario de Movilidad, inauguró un paradero inteligente en Avenida Niños Héroes y López Mateos.

El usuario podía revisar en una pantalla el derrotero, horarios y ubicación en tiempo real de la ruta 51 gracias a un sistema GPS; también si la unidad contaba con rampa para discapacitados. La información era consultable a través de la aplicación móvil Ruta Camión.

La promesa fue habilitar 15 pantallas, pero el proyecto quedó en el olvido.

Desde hace más de una década existe la tecnología para que la ciudadanía esté informada de las rutas en tiempo real. ¿Por qué hemos demorado tanto?

Desde la gestión pasada todas las unidades del transporte cuentan con un sistema de prepago y GPS integrado. La Secretaría de Transporte (Setran) opera una plataforma para monitorear los camiones, pero no es pública. De esto escribí en mi columna “Saquen el mapa de rutas en tiempo real”.

El insumo está ahí desde 2014, sólo ha faltado disposición de la autoridad para integrar la información en una plataforma pública y abierta.

En términos sencillos, los datos georreferenciados viajan del camión a servidores que pueden ser una nube privada o de gobierno; eso tiene un costo operativo y de infraestructura que deberá asumir (esperemos) el transportista.

Mantener el flujo de datos de cada unidad cuesta entre los 30 y 70 pesos mensuales por camión, según un proveedor de esta tecnología que consulté, una cantidad marginal frente a los beneficios sociales que generaría.

El ancho de banda necesario para actualizar la ubicación segundo a segundo y atender las consultas de miles de usuarios implica una infraestructura que el transportista ya paga, pero solo para vigilar su activo y asegurar el recaudo.

Una vez más, la tecnología sirve para blindar el negocio, mientras el usuario sigue esperando la parada a ciegas.

Ayer, las diputadas emecistas Mónica Magaña y Alejandra Giadans presentaron la propuesta “Tu ruta en tiempo real ahora con GPS”.

Las acompañó Mariana Bulos, directora de Transporte Público de la Setran, quien prometió que “a mitad de año” tendremos en nuestros celulares las rutas de transporte monitoreadas en tiempo real con GPS.

Esa promesa ya nos la hicieron hace 12 años. Esperemos que ahora sí cumplan.

Nos leemos en junio.