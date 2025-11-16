Revocación o no revocación

Con la novedad de que un padre conscripto pretende cambiar la fecha de la revocación de mandato para la misma fecha de las elecciones de 2027, lo que obviamente a muchos les pareció muy bien, porque quien lo propuso tiene mucho peso en su partido y da como fundamento el ahorro que habría. Por otra parte, hay otro que dice que no debe cambiarse porque, dada la abrumante popularidad de nuestra amada Presidenta -con M de “mujer”-, ayudaría a los de su partido, lo cual también es razonable, pues nadie ignora que la señora Presidenta es internacionalmente alabada y en belleza solo comparable con la italiana, que al fin son de países muy cercanos.

Como siempre, todos tienen razón, pero se va a hacer lo que diga el Gobierno, porque tienen una megamayoría. Por mi parte, yo creo que no nada más la revocación de mandato, sino todas las elecciones son carísimas y además poco democráticas. Yo coincido en el gusto por la Presidenta en el sistema electoral de consultar al pueblo, pero ellos no lo están haciendo; lo hicieron respecto a los jueces, a los diputados y a la presidencia, pero hay graves sistemas nacionales donde no se cumple esa transparencia. Simplemente, por mencionar un ejemplo, está el caso de los militares que, en todas sus ramas, eligen los ascensos y grados militares en lo oscurito, sin que el pueblo decida, y el pueblo bueno y fiel tiene derecho a ver a quién se asciende y a quién no; solo por mencionar ese ejemplo. Pero tampoco es consultado el pueblo para saber cuántos extranjeros debe haber en los equipos de futbol ni a quién escogemos de Miss Universo, que, por cierto, el nombre de Fátima Bosch parece nombre de malvada de película de James Bond.

Entonces, si vamos a ser democráticos, lo primero que debemos hacer es serlo y, así, ad infinitum, nos falta poder elegir quién va a las mañaneras y quién debe preguntar y quién debe contestar.

Se me dirá que es muy complejo hacerlo, pero yo creo que puede hacerse por cada quien en su casa, en su computadora, y así, fíjense, todo lo que tenemos que votar: por 800 jueces, que ya declararon lícito el uso de acordeones; tenemos que votar por 1,200 cabildos; por 500 diputados federales; por un puño de gobernadores, que también merecen su revocación de mandato; por diputados estatales; por jueces estatales, que creo que son más de 200; por la Miss Universo y por quienes participarán en el concurso de danzón bailando “Si Juárez no hubiera muerto”. Y todas las que se le ocurran a cualquier miembro del sufrido pueblo bueno; no nos excluyan a base de trampas o que nos pongan vallas para votar. Y cada quien vota en su casa, porque estoy seguro de que no hay un cobarde entre nuestros dirigentes que pueda falsificar una elección, tal como era antes, en que siempre ganaba el mismo y cuyas huestes ya se pasaron al actual partido. ¿Verdad que sería una elección más barata?

