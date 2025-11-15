Violencia con IA

Un jovencito de 14 años habría generado un catálogo de pornografía infantil con fotos editadas de sus compañeras de la secundaria: las esperaba afuera del baño de la escuela, les tomaba fotografías cuando salían del sanitario y luego alteraba las imágenes con ayuda de Inteligencia Artificial (IA); se hicieron desnudos y videos sexuales falsos de las afectadas, para compartirlos en chats y redes sociales. ¿A cuántas personas habrán llegado esas imágenes?

Las víctimas (se habla de unas 400 menores) son estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Zacatecas. Y cuando descubrieron sus imágenes editadas denunciaron a sus compañeros; primero, ante las autoridades de la escuela y, después, ante la Fiscalía del Estado, donde se abrió una investigación por el delito contra la intimidad sexual. Se habla de dos adolescentes más, de la misma escuela, involucrados en la generación y distribución del material en redes sociales. ¿A qué están dedicando su tiempo hoy los jóvenes, su talento o su creatividad?

Los padres de las víctimas han señalado presunta omisión de las autoridades de la escuela. Incluso, han iniciado protestas para exigir sanciones para el personal escolar por desinterés en atender y darle seguimiento a los reportes que habrían hecho las alumnas. ¿Cuántos estudiantes descargaron y aún conservan impunemente ese contenido?

Las redes sociales, la IA y el uso de la tecnología en general ya son parte de nuestra vida diaria, sus repercusiones y alcances dependen del uso que le demos: que sea para construir y no para destruir.

En México hay antecedentes del uso de IA para violencia digital. En mayo de este año fue sentenciado a cinco años de prisión Diego “N” por generar contenido sexual alterando fotografías de sus compañeras. Al joven, estudiante del Instituto Político Nacional (IPN), le encontraron más de 166 mil fotos y 2 mil videos pornográficos; entre el material había fotos editadas de decenas de estudiantes.

Ocho víctimas valientemente lo denunciaron en octubre del 2023 y se le iniciaron carpetas de investigación por violencia sexual digital, delitos contra la intimidad sexual y trata de personas. Y el 24 de mayo del 2025 fue declarado culpable por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil.

Bajo el amparo de la Ley Olimpia, puede denunciarse la violencia sexual digital cuando se distribuye material de contenido sexual (vídeos, fotos, audios) sin consentimiento de la persona que lo protagoniza. Estas agresiones tienen efectos devastadores como el suicidio de las víctimas.

Urge dejar severos precedentes sobre el castigo a quienes utilicen IA para crear contenido erótico a costa de otras personas y sin su consentimiento, tanto para quienes crean el material como para quienes pagan, comparten y fomentan ese tipo de violencia. No puede haber impunidad. Hoy son ellas, mañana puede ser cualquiera de nosotras.