Referente internacional

Nos cuentan que en la Feria Internacional de Turismo en España, donde todo el mundo va a mostrar lo mejor de sí, Jalisco se coronó como el referente turístico internacional con una mezcla de tequila, raicilla y mucho orgullo, todo con el toque de Pablo Lemus y la secretaria en el ramo, Michelle Fridman.

Cuna de la mexicanidad y ahora sede de las mejores propuestas turísticas, Jalisco se destacó con sus rutas enogastronómicas (una conexión entre la comida y el vino), los Pueblos Mágicos y una diversidad que tiene más encanto que un mariachi cantando bajo las estrellas.

Mientras Lemus hablaba de inversiones y “certidumbre jurídica”, Michelle hizo de las suyas con su visión estratégica para traer más turistas y hacer que la Feria no fuera solo un stand, sino el centro del mundo.

¡Qué tal!

* * *

Afirman los que saben que la diputada federal Mery Pozos sigue ganando terreno en las ligas mayores de la política nacional. Ya se comenta que quedó integrada al grupo de voceros que nombró Claudia Sheinbaum, un bloque compacto conformado por ocho legisladores entre diputados y senadores que tendrán la tarea de respaldar y comunicar los posicionamientos centrales del Gobierno federal.

También figuran Arturo Ávila y la senadora Julieta Ramírez, nombres que no se mueven sin línea directa con el primer círculo del proyecto presidencial.

Mery atajará temas torales en materia de seguridad. Con esto, toma clara ventaja en su posicionamiento en el concierto de la política nacional, dejando muy atrás a sus correligionarios jaliscienses.

* * *

Nos dicen que Gerardo Ruiz, el alcalde de Tala, anda con una visión futurista para convertir al municipio en el nuevo centro de inversiones en la región.

Primero proyecta la construcción de un entronque con el Macrolibramiento para facilitar la logística y la movilidad de las mercancías hacia puntos estratégicos (como el Puerto de Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara). Será clave para las industrias y para las nuevas inversiones.

Está impulsando parques industriales para que las fábricas encuentren su hogar en medio de la “actividad cañera”.

En temas de salud apuesta por una clínica de hemodiálisis, porque todo crecimiento urbano necesita un toque de salud. Y va por la construcción de una prepa de la UdeG, entre otros proyectos.