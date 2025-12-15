Recorte presupuestal

Nos cuentan que en la Delegación de la Profeco en Guadalajara ya no necesitan inspectores… necesitan exterminadores y un sacerdote. Dicen que las oficinas traen una crisis sanitaria digna de documental: plaga de chinches, ratas, uno que otro tlacuache despistado y ardillas que ya reclaman oficina propia. La fumigación reciente apenas sirvió para que los bichos pidieran cambio de cubículo.

Pero ahí no acaba el drama. Resulta que no hay agua en los sanitarios, así que los trabajadores ya dominan el arte del “mejor ni entro”. Y del papel higiénico mejor ni hablamos.

Ironías de la vida: la delegación encargada de vigilar abusos y malas prácticas… hoy vive en carne propia el recorte al presupuesto federal.

Comentan que, por lo pronto, lo único que huele bien… es el sarcasmo.

***

Nos dicen que, antes de que en la oficina sólo se organicen posadas y se disputen la mejor receta de ponche, la Dirección de Atención a Migrantes debería ir desempolvando sus planes para 2026. Porque todo apunta a que Donald Trump seguirá con su discurso contra los migrantes más firme que su copete, y los cinco mil 500 jaliscienses deportados este año podrían repetirse… o multiplicarse.

El problema no es menor: gente que regresa sin empleo, sin hogar, sin papeles y con niños que no saben ni en qué escuela inscribirse.

La dependencia estatal ya se puso las pilas con trámites, pero la realidad es más dura: muchos migrantes vuelven a una tierra que ya no sienten suya.

Son jaliscienses, sí… pero Jalisco los recibe como si fueran extranjeros.

***

En San Lázaro cerraron el periodo ordinario con más prisa que en venta nocturna, y eso que aún no arranca la reforma electoral que todos murmuran en los pasillos.

La Cámara de Diputados bajó la cortina presumiendo productividad: reformas contra la extorsión, ajustes en materia de aguas, límites a vapeadores, cambios al amparo y hasta movidas en aduanas. Muy ocupados, dicen ellos.

Pero la verdad es que el ambiente olía más a “ya vámonos” que a solemne clausura.

Entre selfies, apretones de mano y discursos que nadie escucha, varios salieron calculando cuántos meses les quedan antes de que la famosa reforma electoral les meta ruido al descanso.

Porque si algo anticipan en el Congreso federal es esto: lo bueno, lo polémico y lo sabroso… apenas viene.