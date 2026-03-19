Reclaman al SIAPA en 475 colonias por agua turbia

Pobladores de 475 colonias reportaron al SIAPA problemas de agua turbia o sucia el último año, cifra mucho mayor que las 176 colonias reconocidas con problemas por su director, Antonio Juárez Trueba, durante la presente crisis.

Obtuve vía transparencia los reportes ciudadanos al SIAPA por mala calidad del agua entre enero de 2025 y enero de este año. En ese periodo, el organismo recibió mil 83 quejas en colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

La mayoría se concentran en Jardines del Country (17); Alcalde Barranquitas (16); Infonavit Miravalle (13); Residencial La Estancia (12); Jardines Alcalde (11); y Oblatos, Balcones de Santa María, Residencial Juan Manuel, Centro Barranquitas, Ciudad Tepeyac e Independencia (10 cada una), entre otras.

En mis redes @jnlomeli comparto la base de datos con todos los reportes para quien desee consultarla o analizarla.

Juárez Trueba declaró la semana pasada que el problema de agua con color y olor se presentaba en 9.6% de las mil 840 colonias que abastece el organismo en la metrópoli, lo que equivale a unas 176.

Las quejas el año pasado en esas 475 colonias (25.8%) tienen dos explicaciones: el SIAPA resolvió parte del problema este año, o el organismo está subestimando la afectación actual. La segunda hipótesis es más creíble si consideramos un aumento de quejas reflejadas en redes sociales en días recientes.

Juan Pablo Macías y Josué Sánchez, especialistas en temas hídricos, documentaron este mes un aumento de reportes de usuarios ante el SIAPA por agua turbia en X y Facebook.

Sánchez contabilizó 137 colonias en una revisión manual entre el 2 y 5 de marzo; por su parte, Macías identificó 142 colonias en un análisis entre el 5 y 12 de marzo.

Vecinos de Comunidad Americana me confirmaron que en la última semana han realizado 65 reportes por agua con olor o color en igual número de domicilios.

¿Cuántas colonias reciben agua turbia en la actualidad?

Es difícil estimar el tamaño real de la afectación, pero es fácil de subestimar, sobre todo para disminuir el costo político.

El problema no se resuelve de la noche a la mañana pues implica el recambio de tuberías antiguas, casi centenarias, la modernización de sistemas de potabilización obsoletos y el freno a descargas irregulares en los cauces que nadie supervisa.

Sin embargo, eso no impide al SIAPA informar con transparencia y, por ejemplo, abrir el sistema de quejas oficial para consulta pública, permitiendo así tomarle el pulso a la crisis.

Tenemos, mínimo, el derecho a saber en qué colonias hay agua turbia para adoptar medidas preventivas pues, advirtió ayer la UdeG, la calidad del agua que surte el SIAPA representa un riesgo para la salud y las autoridades deben emitir una alerta sanitaria.

* Gracias al maestro Ramiro Corona, académico del CUCS de la UdeG, por su apoyo para el procesamiento de datos para esta columna.