Durante décadas el béisbol mexicano ha tenido figuras capaces de trascender los diamantes y convertirse en símbolos de toda una generación. Mucho antes de que Fernando Valenzuela conquistara Los Ángeles o de que Héctor Espino se transformara en leyenda, México ya contaba con referentes de dimensión internacional como Baldomero “Melo” Almada, primer mexicano en llegar a las Grandes Ligas; Beto Ávila, campeón de bateo de la Liga Americana; o el cubano-mexicano Orestes “Minnie” Miñoso, uno de los grandes pioneros latinos en el mejor béisbol del mundo. Después llegarían Aurelio Rodríguez, Jorge “Charolito” Orta, Salomé Barojas, Vicente Romo, Enrique Romo, Teodoro Higuera, Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla, Esteban Loaiza, Joakim Soria, Adrián González y Sergio Romo, figuras que no solamente acumularon números destacados, sino que terminaron representando distintas etapas de la historia del béisbol mexicano.

Hoy la pregunta vuelve a estar sobre la mesa: ¿quién será el próximo gran ídolo del béisbol mexicano?

Porque México atraviesa uno de los momentos más interesantes de producción de talento de los últimos años. Hay peloteros mexicanos brillando en Grandes Ligas, jóvenes prospectos llamando la atención de las organizaciones y una nueva generación que parece lista para asumir el protagonismo.

Jonathan Aranda aparece inevitablemente entre los primeros nombres. Lo que está consiguiendo con el bat ha dejado de ser una simple buena historia para convertirse en una realidad consolidada. Su disciplina en el plato, capacidad para producir carreras y consistencia ofensiva lo colocan entre los mexicanos más destacados del momento. También está Alejandro Kirk, convertido en uno de los receptores más respetados de Grandes Ligas. Su inteligencia para conducir juegos, su madurez competitiva y su producción ofensiva lo han transformado en un referente silencioso del béisbol mexicano contemporáneo. Isaac Paredes tampoco puede quedar fuera de la conversación. Su evolución ofensiva, versatilidad defensiva y capacidad para responder en escenarios exigentes lo mantienen entre los mexicanos más sólidos del mejor béisbol del mundo. Javier Assad representa otro caso interesante. En momentos en que el pitcheo mexicano busca recuperar protagonismo, ha mostrado herramientas que permiten pensar en una carrera de largo alcance.

Y luego aparece quizá el grupo que más ilusión genera. Marcelo Mayer continúa siendo considerado por muchos especialistas como uno de los talentos de origen mexicano con mayor potencial de los últimos años. Su ascenso ha sido seguido con enorme expectativa tanto en Estados Unidos como en México. Tiene juventud, herramientas, proyección y condiciones para convertirse en protagonista durante mucho tiempo. Algo similar ocurre con Brandon Valenzuela. Receptor, líder natural y dueño de condiciones que llaman la atención de scouts y organizaciones, representa parte de esa nueva generación que busca abrirse paso hacia la élite.

La lista reciente tampoco puede ignorar a Julio Urías, pieza fundamental en la conquista de una Serie Mundial para Dodgers y durante varios años uno de los lanzadores más exitosos surgidos de México. Tampoco debe olvidarse el caso de Roberto Osuna, quien alcanzó niveles extraordinarios como cerrador en Grandes Ligas antes de que situaciones extradeportivas alteraran el rumbo de una trayectoria que parecía destinada a permanecer mucho más tiempo en la élite. Hoy, curiosamente, otra historia familiar comienza a llamar la atención con el ascenso de Alex Osuna, quien busca abrirse camino en el máximo nivel.

Y quizá ahí aparezca la mejor noticia para el béisbol mexicano. Por primera vez en mucho tiempo no existe un único candidato para asumir el relevo generacional. Hay varios. Y eso habla de la salud actual del talento mexicano.

Sin embargo, convertirse en ídolo exige mucho más que buenos números. Un ídolo necesita permanencia. Necesita construir historias. Necesita conectar emocionalmente con la afición. Necesita representar algo más grande que sus propias estadísticas.

Fernando Valenzuela no fue solamente un extraordinario lanzador. Se convirtió en un fenómeno cultural. Adrián González no fue únicamente un gran bateador. Se transformó en referente para toda una generación. Y Sergio Romo no ganó solamente Series Mundiales. Ganó tres anillos, más que cualquier otro pelotero mexicano en la historia de las Grandes Ligas. Quizá una de las imágenes más emotivas de su legado ocurrió cuando Giants lo contrató simbólicamente para permitirle despedirse con la franela de San Francisco. Oracle Park se llenó de aficionados, muchos de ellos mexicanos, portando camisetas con su nombre y pancartas para ovacionarlo. Aquella despedida confirmó que Romo ya no era solamente un gran pelotero mexicano: se había convertido en parte de la historia misma de una de las organizaciones más emblemáticas del béisbol.

Ese es el verdadero reto para esta nueva generación. Porque talento existe. Y mucho. Lo que falta descubrir es quién será capaz de transformar ese talento en legado, quién logrará trascender los números, conquistar a la afición y convertirse en el próximo gran rostro del béisbol mexicano.

La buena noticia es que México vuelve a tener varios candidatos para intentarlo. La mala es que el talento por sí solo nunca ha sido suficiente. La historia del béisbol está llena de carreras prometedoras que se quedaron a medio camino. Por eso, además de talento, harán falta salud, disciplina, carácter, estabilidad emocional y capacidad para resistir la presión de la élite. Porque los ídolos no se construyen únicamente con herramientas extraordinarias; también se forjan sobreviviendo a las lesiones, soportando la fama, administrando el éxito y manteniéndose vigentes cuando las circunstancias se vuelven adversas.

Ahí se definirá quién será el próximo gran ídolo del béisbol mexicano.

Porque las estrellas aparecen. Los ídolos perduran.



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