¿Quién maneja mejor en México?

En la avenida de tres carriles y tráfico fluido pero intenso, un auto se detiene en una tienda y el conductor, muy quitado de la pena, se baja a comprar cigarros. Mientras lo hace, se arma el caos. Todos los que vienen detrás de él necesitan cambiar de carril para seguir su camino, pero es difícil por el volumen de coches. La fila detrás de él se va alargando, el enojo de los demás conductores se manifiesta en cinco “claxonazos” que recuerdan a la progenitora del despreocupado conductor y éste regresa unos minutos después con cara de “¿Qué hice?”, prende su auto y sigue su camino. Probablemente este mismo hombre al llegar a donde quiere, se estacione en doble fila o frente a una cochera. Como él, hay muchos más y cada uno pone de su parte para hacer más complicado circular en nuestras ciudades.

No debería sorprendernos el “cada uno por sí mismo” del tráfico en México y prácticamente toda América Latina. Manejamos como si lo único importante es lo queremos hacer y el objetivo es llegar lo más rápido posible a donde vamos. Siempre hay que el que circula en sentido contrario hasta un tercio o más de la calle donde vive, para no tener que dar la vuelta a la cuadra. Por supuesto que él o ella no piensan que alguien puede estar cruzando la calle y mirando hacia un solo lado, sabiendo que se trata de una calle de un solo sentido.

Tampoco es raro ver la larga fila de autos que intenta salir de una avenida hacia la lateral de la misma, y alguien que se siente más listo que los demás, rebasa a todos y luego “echa lámina” para entrar de nuevo en la fila. No sé si aún lo hagan, pero antes en Ciudad de México, solían poner a un policía vial en zonas como esa, que impedía que los “pasados de lanza” se salieran con la suya. Me daba mucho gusto cada vez que lo veía y deseaba que lo implementaran en Guadalajara, pero no, nunca se hizo, que yo sepa.

Avisar y programar

Es imposible listar aquí todas las infracciones que cometemos —sí, me incluyo, por mal hábito, aunque intente hacerlo lo menos posible— pero me gustaría llamar la atención para el hecho de que, si buscamos no hacer con los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, la convivencia entre los autos sería mucho mejor. De nuevo uso la CDMX como ejemplo. En ella los autos conviven tan cerca el uno del otro, que casi siempre que ando como pasajero pienso, varias veces en cada trayecto, que van a chocar, pero nadie conoce mejor los límites de su auto como un conductor chilango. Mis respetos. También respeto y a dmiro que no se enojen o rara vez lo hagan, en situaciones en las que, en Guadalajara, Monterrey y casi cualquier otra ciudad, ya se hubiera empezado una pelea, mínimo verbal o con “claxonazos”.

Una de las cosas que fallamos mucho, incluso los chilangos, es en uso de las direccionales. Porque en todo el país usarlas es como pedir al otro que no nos deje pasar, cuando debería ser al revés.

Hay varias cosas que podemos mejorar, no solo usar direccionales y ceder el paso si alguien más las está usando. Una de ellas es usar el claxon solo en emergencias, no para apurar a otros o mandar mensajes recordando el 10 de mayo. Pero si hay una que me parece de lo más importante es aprender a anticipar la vuelta y tomar el carril adecuado para hacerla con suficiente antelación. Y de nuevo, esto se hace más en CDMX que en ningún otro lado.

De acuerdo con el INEGI, las ciudades mexicanas con mayor número de accidentes per capita son Culiacán, Sinaloa; Moroleón, Guanajuato y Guaymas, Sonora, con la noche de los fines de semana siendo el horario de mayor incidencia en Culiacán. En accidentes en los que se involucran motocicletas, Nuevo León y Guanajuato llevan la delantera a escala nacional.

Por la cantidad de autos, obviamente el tráfico de la CDMX es demasiado pesado y ese es el motivo por el cual nunca quise vivir allá, pero personalmente pienso que son los mejores conductores del país. Y si hoy el mejor piloto mexicano es tapatío, en mi opinión los mejores históricamente nacieron en la Ciudad de México y dan nombre al autódromo que hace el mejor GP de F1 del planeta.