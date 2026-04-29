¿Quién decide el futuro?

Todo empezó con una promesa. Cuando se fundó OpenAI, la idea era clara: desarrollar inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Una organización sin fines de lucro, abierta, con vocación de bien público.

Entre sus fundadores estaba Elon Musk, quien hoy acusa que esa misión fue traicionada. Que lo que nació como un proyecto para todos terminó respondiendo a intereses comerciales. Del otro lado, Sam Altman sostiene que sin capital, sin escala y sin inversión privada, una tecnología de este tamaño simplemente no puede existir.

Esa diferencia de opiniones hoy es un juicio. Un juicio mercantil. En un solo país. Entre dos personas. Pero lo verdaderamente inquietante no es eso. Lo inquietante es que ni siquiera estamos seguros de que el caso llegue a juicio.

Porque este diferendo —que toca el desarrollo de una de las tecnologías más influyentes de nuestra era— donde se decidirá si la información de la IA podrá ser comprada y/o utilizada para vender, inducir o hasta manipular puede resolverse en cualquier momento por acuerdo entre las partes.

En privado. Sin deliberación pública. Sin participación social. Sin más legitimidad que la voluntad de los que están sentados en la mesa.

Mientras tanto, hablamos de sistemas que ya están redefiniendo cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo producimos conocimiento y cómo entendemos la verdad.

Ese es precisamente el punto: que no estamos discutiendo una empresa. Estamos discutiendo una tecnología con impacto civilizatorio. Y, sin embargo, su destino inmediato puede depender de una negociación privada.

¿Cómo aceptamos que algo que afecta a toda la humanidad pueda decidirse bajo reglas locales, intereses particulares y, en el mejor de los casos, en la lógica de un contrato?

La inteligencia artificial no reconoce fronteras, pero su control sí. Su impacto es global, pero sus decisiones no.

Cuando esa contradicción se vuelve evidente, aparece la incomodidad que este caso nos obliga a enfrentar: no tenemos mecanismos globales para gobernar tecnologías globales.

Por eso este juicio importa. No por quién gane, sino porque deja al descubierto una realidad incómoda: que el futuro puede decidirse sin tomar en cuenta nuestra voz. El futuro va a decidirse en un tribunal… o peor aún, en una mesa de negociación entre dos particulares.

¿Y los gobiernos? ¿Y las universidades? ¿Y la sociedad? ¿Acaso nosotros no tenemos voz en algo fundamental para nuestro futuro?

Quizá esta sea la lección más importante de este conflicto: entender que la tecnología nunca es neutral. Siempre responde a intereses, decisiones y omisiones humanas.

Frente a eso, el silencio no es opción: es rendición. Porque cuando dejamos de participar, otros deciden por nosotros. Entonces lo impensable empieza a parecer normal: que el destino colectivo se negocie en privado, que lo que nos afecta a todos no nos incluya a todos.

Pero ese no es un destino inevitable. Todavía estamos a tiempo de exigir que el futuro se decida con nosotros. El primer paso es alzar la voz, abrir la conversación y proponer, entre todos, reglas a la altura de lo que está en juego.

twitter: @rvillanueval