La detención de Audias Flores, alias El Jardinero, es otro duro golpe a la cabeza del Cártel Nueva Generación (CNG): era uno de los cuatro líderes reconocidos del grupo criminal. El Gobierno nos la ha vendido como la detención del sucesor del Mencho. La verdad es que nadie sabe qué es exactamente lo que está pasando al interior del cártel.

Descabezar las organizaciones criminales y no tocar la estructura que los sustenta es como podar una hiedra, solo multiplicará sus ramas. Eso es lo que sostenía el ex presidente López Obrador y con esa lógica decidió su política de atacar las causas, la famosa política de los abrazos, no balazos. Se equivocó rotundamente al pensar que la causa de la violencia era la pobreza y dejó que la hiedra creciera a sus anchas y floreciera. No bajó la violencia letal (asesinatos y desapariciones) y sí perdió más territorios de los que había heredado del sexenio anterior.

Por convicción o por presión de Estados Unidos -en el fondo da igual cuál sea la razón- el Gobierno de Sheinbaum abandonó los abrazos y se ha dedicado a combatir frontalmente a los cárteles y estadísticamente a la violencia.

Partamos de que, efectivamente, las muertes violentas han bajado, no del 45% como dicen, pero sí hay una reducción, y al mismo tiempo han logrado descabezar organizaciones y reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Lo que no han bajado, por más que le mueven al Excel, son las desapariciones (ese es hoy el delito que más lastima a la sociedad) ni las extorsiones, ni el número de municipios controlados por el crimen organizado. De no creerse, pero hoy hay municipios en Jalisco que pagan plaza, es decir que entregan una parte de su presupuesto anual directamente al crimen organizado, más allá de entregar la comandancia de policía y otros puestos en la estructura municipal.

De acuerdo con datos de Eduardo Guerrero, uno de los grandes expertos en el tema, el Cártel Nueva Generación está compuesto por 120 grupos criminales asociados bajo la franquicia de las cuatro letras. El combate del Estado a los cárteles, hay que insistir en ello, es sin duda una muy buena noticia, pero descabezarlos sin una estrategia territorial corre el riesgo no solo de un repunte en la violencia, sino que sean los ciudadanos de a pie quienes cada día más paguen la renta del crimen organizado.

Podar la hiedra del jardín genera la sensación de mayor orden, pero si no arrancamos de raíz la maleza en el primer descuido aparecerá con más fuerza, una historia que hemos visto y vivido a lo largo de las últimas tres décadas en este país.