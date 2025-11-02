Que venga y se hinque en Palacio

Una de las primeras ocurrencias de López Obrador cuando llegó a la presidencia -exactamente el 1 de marzo de 2019, a tres meses de su investidura- fue la carta que envió al Palacio de la Zarzuela a Su Majestad, Felipe VI Rey de España. En la misiva diplomática, se hacía referencia histórica que se estaba cumpliendo “... medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de tres años celebrará los primeros 200 años de su vida independiente…”, se recordaba “lo violento, doloroso y transgresor… que se realizó -la conquista- mediante innumerables crímenes y atropellos”, pero a la vez pedía “... no un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España… En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por estas ofensas y ofrezca las disculpas que convengan”.

La carta, que para muchos causó asombro por su contenido y para otros risas, pero que para nadie fue una petición con sentido y menos con justificación porque en los tiempos en que los hechos sucedieron no existían ni el Estado mexicano ni la monarquía española, ha regresado a la conversación cotidiana por los algunos acontecimientos recientes.

Esta semana, durante la inauguración en España de la exposición ‘La mitad del mundo. La Mujer en el México Indígena’, organizada por ambos gobiernos, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, hizo referencia a lo sucedido hace 500 años, donde “... ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se ha tratado injustamente y es justo reconocerlo y lamentarlo… es parte de nuestra historia compartida y no podemos negarla ni olvidarla”.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha seguido con la misma cantaleta de la ocurrencia de su “gestor”, el viernes por la mañana dijo que “Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia”, calificando de “importante” y que es apenas “un primer paso”. ¿Un primer paso? En la carta enviada hace casi 7 años, AMLO hablaba de “que el Estado español admita su responsabilidad histórica por estas ofensas”, y el ministro lo reconoce y lamenta, además de no negarlo u olvidarlo. ¿Qué es lo que espera Sheinbaum, que el ministro de Asuntos Exteriores de España venga a México, se hinque frente a Palacio Nacional y diga textualmente “Pedimos perdón”? Hay que “darle vuelta a la hoja” a una ocurrencia que cruzó el Atlántico, que no nos lleva a ningún lado y que solo sirve para perder el tiempo, cuando hay otras prioridades en la agenda de Palacio Nacional.

Usted, ¿qué opina?

