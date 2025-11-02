En las rutas del Nobel

Nos encontramos ante el momento en que unos gritan de placer por haberlo conseguido y otros, con menos suerte, extrañan el glamour de la premiación. Hace pocas semanas dimos cuenta de que a Claudita, nuestra amada Presidenta y autora exitosa, le preguntó alguien con mala voluntad que qué opinaba de la ganadora del Premio Nobel de la Paz; con toda la finura que le permite su origen europeo, no hizo caso, pero ante la insistencia tuvo que decir que no le gustaba mucho la ganadora.

Y es lógico, porque cualquier mexicano sentiría mucha más alegría de que hubieran elegido al propietario del Dr. Simi, que ya es permanente en la calificación de candidatos. Aunque no somos piñata de nadie, pues al Dr. Simi sí lo han tratado como tal. Ahora, también le hubiera gustado, y con toda razón, que el premio se lo dieran al Presidente Trump, quien de ella ha dicho que se trata de un bombón caído del cielo para ser mordido por los hombres; esto es, que es una preciosidad y que gracias a eso prorrogó la entrada de ciertos aranceles aunque, voluble como es, no usó de piñata a México, pero sí a las líneas aéreas, a las que dejó medio atarantadas.

Todo esto es para darle la noticia al mundo de que tan señalada mandataria acaba de regalar a la humanidad un texto que no sé si será o no bueno, pero que firmemente creo, sin duda alguna, que va a ser el libro más vendido del universo. Y dígame si no, ya que ella es la gobernante más popular de este planeta, que tiene ante propios y extraños el reconocimiento de ser, a mi juicio, 100% popular en materia de Gobierno, 95% en belleza y 13% en elecciones judiciales. Que aspira también a ser la más democrática de los gobernantes del mundo, ya que tenemos elecciones para los tres poderes. Sin embargo, es evidente que no vamos a ser democráticos en el Gobierno de los militares, que muchos del pueblo nos preguntamos por qué no elegir los mandos popularmente; que no le tenga miedo al pueblo, que siempre estará con ella.

Pero toda la gente, hasta a los que les cae gorda -si hay alguien-, reconoce que tiene cuando menos un 70% de apoyo, o sea que quitando basuritas, va a vender 70 millones de libros y si no los vendiera se consideraría un fracaso inexplicable. Desconozco si le gustó a Dulces Nombres la obra, pero al parecer es la segunda que escribe y, como otros Presidentes a los que también les escribieron libros, como Salinas, que lloraba sin cesar porque no le hacían caso; Fox, que no sabía escribir; López Obrador, que tampoco sabía escribir, pero era muy prolífico. Pues le deseo a nuestra mandataria que sea la escritora más exitosa del mundo y que demos gracias al creador porque no intentó publicarlo en el Fondo de Cultura Económica, en donde no gustan las obras femeninas.

@enrigue_zuloaga

