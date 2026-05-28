Qué triste es la vida de barda

Qué triste ha de ser la vida de barda en esta ciudad. Un día estás ahí, existiendo sin molestar a nadie, y de repente ves llegar a alguien con una brocha y botes de pintura. Tu esperanza es que te usen para anunciar un bailazo encabezado por El Recodo o por la MS, pero de repente observas que el color con el que te están pintando se ve muy guinda. Y de pronto te das cuenta de tu destino.

No te usaron para anunciar a El Recodo. No. Esos brochazos que te dieron fueron para poner el nombre de Chema Martínez. Eso sí está triste, para que vean. O de plano te pintaron el nombre de Itzul Barrera, que además va a terminar diciendo que no tiene postura sobre ti. O peor tantito si te pusieron el nombre de Mery Pozos, que va a terminar negando tres veces tu uso electorero. En ese punto, hubieras preferido que anunciaran la próxima candidatura de Lagrimita y Costel, pero la vida de barda no es justa.

Lo que está pasando con las bardas y las campañas adelantadas es así de ridículo como esos primeros dos párrafos. Y sus consecuencias están peor, porque prácticamente no existen. En este punto, uno no sabe si alguien está trabajando en el edificio del IEPC o si lo convertimos en taquería. Que de alguna manera le termine dando una satisfacción a la ciudadanía, pues.

Eso sí, no le pregunte usted a los políticos morenistas en cuestión porque se le van a indignar. Ya dijo la diputada Itzul Barrera que ella no tiene postura sobre las bardas que mágicamente aparecieron con su nombre, que cuántas veces necesitamos que nos lo repita. Yo creo que ha de ser la ciudadanía organizada que tenía 10 botes de pintura guinda en la cochera y finalmente decidió darles uso.

Y peor tantito está la respuesta que dio Mery Pozos. Dice ella que nada más las está utilizando para anunciar dónde está su casa de enlace. Todo parece indicar que Google Maps y vergüenza son dos cosas que no tiene.

Sería interesante que, en un ejercicio de honestidad, de plano dijeran: estoy haciendo campaña anticipada porque quiero y puedo. Porque Morena y su barrio los respaldan. Y porque el IEPC está durmiendo el sueño de los justos.

Qué triste es la vida cuando se acerca el proceso electoral, sobre todo cuando eres una barda y ves que alguien se aproxima sigilosamente hacia ti con un bote de pintura.

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