¿A quién le hacemos caso?

Que sí, pero no. Así va el caso de Rubén Rocha Moya.

Primer acto: El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, asegura que el gobernador sinaloense con licencia sólo cuenta con escoltas estatales. Corte inmediato: Claudia Sheinbaum confirma que no, que es resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

Segundo acto: Hace apenas unos días, la Presidenta de México sostuvo que los 10 implicados en el caso Sinaloa —señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico— contaban con ficha roja de la Interpol; es decir, que si pretendían fugarse del país serían detenidos por las investigaciones de Estados Unidos. Sin embargo, ayer la Secretaría de Seguridad del Gobierno federal cambió el libreto: Rocha Moya no tiene ficha roja.

Al parecer, en Palacio Nacional no sólo cambian las versiones… también las clasificaciones.

¿Cómo se llamó la obra?

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Dicen que hay políticos que convierten cualquier bache en guerra territorial y otros que descubren que las calles no preguntan de qué municipio vienes. Por eso en la zona de López Mateos, Gerardo Quirino Velázquez y Juan José Frangie decidieron coordinarse para mejorar la zona.

En Tlajomulco y Zapopan optaron por meterle mano a las calles Clavel y San Rafael para abrir una vía alterna que mejore el tránsito de miles de automovilistas.

La obra manda un mensaje contundente: cuando se pone a la ciudadanía por encima de los egos, las fronteras municipales se vuelven simples rayitas en el mapa.

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En más temas legislativos, todo indica que hoy podrían aprobarse reformas en materia electoral en el Congreso de Jalisco, propuestas por la diputada panista Claudia Murguía, para blindar las elecciones contra la injerencia, la infiltración y el financiamiento del narco.

La propuesta también incluye otros puntos importantes, como evitar la sobrerrepresentación en el Congreso, por aquello de que los partidos, con sus alianzas, terminan llevándose porcentajes que no les corresponden en los espacios plurinominales.

Además, plantea que haya debates obligatorios entre candidatos y candidatas en los 125 municipios. Y que, a partir de 2030, se elijan mujeres en los Ayuntamientos donde históricamente sólo han gobernado hombres. ¿Qué tal?