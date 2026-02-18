El origen del pleito

Muy gentilmente un lector de estas reflexiones de noticias -José David García de Alba Zepeda- ayer nos hacía referencia a la crónica -del mismo día- sobre la reacción del ex presidente Barak Obama a la publicación -en sus redes sociales- del presidente Trump de una fotografía en donde muestra al ex mandatario al lado de su esposa, pero con cuerpos de simios. El leyente defiende la posición de Trump, preguntándome “¿Sabe usted porque Trump decidió ir por la presidencia?, y el mismo da la respuesta: “Allá por 2010 en una comida y con muchos invitados, -donde- estaba Trump, Obama tomó el micrófono, y por 10 o 15 minutos estuvo hablando y haciendo chistoretes a la forma gringa y zas, hizo uno de Trump, burlándose, la gente se rió y se encabritó. Ahí empezó todo, lo demás es historia. El que se lleva, se aguanta”.

Más o menos así sucedió, pero el origen fue diferente. Fue exactamente el 30 de abril de 2011, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en donde Barak Obama (presidente de 2009 a 2017) mostró un clip de The Lion King (El Rey León) -como broma de “certificado de nacimiento”- a manera de respuesta a la teoría conspirativa y fijación de Trump que argumentaba que Obama había nacido en Kenia, África y no Honolulu, Hawai, por lo que no le correspondía estar en la presidencia.

El comentario de Obama después de mostrar el clip de la película fue en el sentido que “... esperaba que eso aclarara las dudas” y agradeció a la compañía cinematográfica Disney por facilitar el documento visual, lo que provocó las risas de los asistentes, en donde se encontraba Donald Trump. Posiblemente este “chistorete” por parte de Obama, que ridiculizó públicamente a Trump, dejándolo humillado ante sus mentiras, profundizó más la relación entre ambos personajes.

Y si recordamos las palabras de Trump durante su primera campaña presidencial en el 2015, que en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, donde hablaba de venganzas políticas al señalar, “Soy un guerrero y para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su retribución”, amenazas que repitió en su segunda campaña -9 de junio de 2024- en donde dijo que en caso de llegar nuevamente a la presidencia iría en contra de sus enemigos declarados, “... la venganza lleva tiempo, lo reconozco, pero a veces la venganza puede estar justificada” (?), entonces comprendemos de dónde viene el origen de las diferencias entre ambos y la verdadera razón de la publicación, que por ningún motivo ninguna justifica el mensaje racista emitido recientemente por el actual mandatario.

Usted, ¿qué opina?