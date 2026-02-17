¿Qué partido puede coordinar Ricardo Villanueva?

El ex rector general de la Universidad de Guadalajara y ahora subsecretario de Educación Superior en el gobierno federal, Ricardo Villanueva Lomelí, puede tener una nueva hoja de ruta trazada en Palacio Nacional: encargarse de organizar a Morena en Jalisco para el proceso electoral de 2027. El nombramiento partidista no está confirmado, pero apenas se generó el rumor empezaron a moverse los tableros del poder en Jalisco.

De hecho, ayer mismo el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, afirmó que de confirmarse este encargo a Villanueva Lomelí, sería “una buena noticia”, y destacó la amistad de años que lo liga con el ex rector.

Lo que el mandatario estatal no agregó, aunque se puede deducir fácilmente, es que Ricardo Villanueva no sería un funcionario académico, sino un dirigente partidista con una meta clara: ganar las elecciones en 2027. Y eso lo convierte en un adversario, no en un amigo añejo.

Pero antes de hacer cálculos electorales, se abre una incógnita profunda que ningún morenista ha resultado hasta ahora: ¿Cómo unificar al partido en el Estado?

Queda claro que Jalisco ha sido uno de los objetivos no conseguidos de la llamada Cuarta Transformación. El avance electoral que se registró en las elecciones de 2024 sólo le permitió a Morena dominar la mayoría de los distritos electorales y arrebatarle a Movimiento Ciudadano y los otros partidos políticos, la mayoría de las diputaciones federales y varias alcaldías metropolitanas, pero el Gobierno estatal y las ciudades más importantes siguen siendo gobernadas por Movimiento Ciudadano.

Cada cita electoral, sin embargo, significa un nuevo comienzo.

Pero conciliar los intereses de los diferentes grupos morenistas será una complicada -si no es que imposible- tarea. Mientras el senador Carlos Lomelí y su aliada Erika Pérez García, mantienen el control del partido en la representación estatal, es evidente que otros liderazgos siguen su propia ruta. De inicio, los presidentes municipales de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. En Guadalajara, el regidor José María “Chema” Martínez.

Otros personajes como Alberto Maldonado y Merilyn Gómez Pozos, están enfocados en sus propios proyectos electorales.

En el ámbito local, son también claras las intenciones de varios diputados estatales que se conciben con oportunidades de competir en 2027 por cargos ejecutivos, como las alcaldías de Guadalajara, Tonalá y Puerto Vallarta, principalmente. De hecho, han lanzado abiertas campañas de actividad preelectoral.

En ese amasijo de proyectos personales, de choques internos y de lecturas electorales, una especie de delegado de Morena, como lo sería Ricardo Villanueva, tendría que hacer malabares para mantener al menos un discurso de orden, porque además de los conflictos internos, en Jalisco es evidente el alejamiento de los partidos “aliados”: PT y el Verde.

Naturalmente, de ser este el encargo que reciba el ex rector de la UdeG, contaría con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero ella y su equipo más cercano también enfrentan sus propias tempestades, ante la rebeldía de quienes se resisten a aceptar la orden de no ser candidatos o no imponer candidaturas (Saúl Monreal, Ricardo Gallardo y su esposa Ruth González; el senador Manuel Velasco, entre otros tantos), además del bache en que se encuentra la reforma electoral, que no avanzará si se empeñan en recortar a diputados y senadores plurinominales, y reducir el presupuesto público a los partidos políticos.

A eso se enfrentaría Ricardo Villanueva, que seguramente prefiere seguir concentrado en la Subsecretaría de Educación Superior.