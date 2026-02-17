Las diferencias

Que nadie se asuste… pero tampoco cante victoria. El subsecretario federal de Salud, Eduardo Clark, ya avisó que es “muy probable” que el brote de sarampión en Jalisco no esté controlado al 100% para cuando ruede el balón del Mundial en junio. Eso sí, promete menos casos y más vacunados. ¡Algo es algo!

Dice que el pico aún no llega y que podrían crecer los contagios “algún tiempo”.

La buena noticia es que Jalisco presume casi dos millones de dosis aplicadas. La mala es que el virus no sabe de calendarios futboleros.

Chihuahua tardó siete meses en domarlo, recuerdan. Pero tranquilos: si no llegamos al silbatazo inicial con marcador en cero, al menos habrá una cobertura alta de vacunación.

* * *

En tiempos donde la palabra “cuidado” suele quedarse en el discurso y no en el presupuesto, Jalisco decidió ponerle número, diagnóstico y hasta modelo emocional al asunto. Mientras en la Federación el tema parece archivado entre buenas intenciones, en Casa Jalisco se presentó una hoja de ruta para atender a los 3.4 millones de jaliscienses vinculados a las labores de cuidado, que sostienen silenciosamente la economía y los hogares.

El evento no fue de trámite: reunió a cuidadoras, partidos, empresarios y fundaciones. Y ahí estuvo Maye Villa, presidenta del DIF en Jalisco, reconociendo a la diputada Gaby Cárdenas como la aliada que, además de discursos, consiguió presupuesto.

Porque sí: cuidar cuesta, desgasta y requiere de una política pública. Y en eso, Jalisco decidió no quedarse esperando aplausos desde el Centro del país.

* * *

Tras entregar la oficina, el ex fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, decidió despedirse con “broche de oro”: la investigación contra la conductora Ely Castro por presunto peculado en el SIAPA está terminada… pero, detalle mínimo, no alcanzó a judicializarla. El tiempo, cruel verdugo.

Con ex secretarios estatales de la administración de Aristóteles Sandoval no hubo reloj que valiera. Ahí sí corrió la tinta. Pero en este expediente, el calendario se volvió protagonista: que si la lectura de derechos, que si tres funcionarios “de buen nivel”, que dos pidieron 10 días para defenderse y que otro, casualmente, se enfermó. La justicia también respeta las incapacidades.

El archivo queda “listo” para quien llegue. Traducción política: ya hice lo mío… que el siguiente firme.

* * *

El gobernador Pablo Lemus amaneció generoso y, cual influencer de viajes, anunció que junto con Volaris regalará seis vuelos redondos a Nueva York para quienes tengan su Tarjeta Única.

Dicen que es “Al Estilo Jalisco”, una nueva política pública donde la movilidad social se mide en millas acumuladas y la prosperidad cabe en un avión. Eso sí, pronto vendrán las dinámicas, que seguramente requerirán creatividad, paciencia y quizá hasta aprenderse el eslogan oficial. ¿Qué tal?