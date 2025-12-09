¡Que no habrá clases!

En Jalisco ya se confirmó lo que muchos estudiantes pedían a gritos: no habrá clases los días de los partidos mundialistas en el Estadio AKRON. O sea, asueto premium el 11, 18, 23 y 26 de junio, cortesía del futbol.

La duda que persiste es si también la burocracia y la iniciativa privada se subirán al mismo camión mundialista. En Casa Jalisco aseguran que todo depende de que la FIFA “emita una recomendación”.

Por lo pronto, hay que recordar que la ciudad será escenario de partidos decisivos: el 18 de junio llegará el turno del juego entre México contra Corea del Sur. Y otro plato fuerte del grupo será el 26 de junio, cuando choquen Uruguay y España. ¿Qué tal?



* * *



Ayer, en el análisis de la Ley de Ingresos 2026 de Jalisco, los diputados y el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, tuvieron un momento… digamos, creativo. En los pasillos alguien lanzó, en tono de broma, la idea de revivir la tenencia vehicular en Jalisco. El problema es que Luis García no la escuchó como chiste: la retomó varias veces y aseguró que eliminarla fue un error.

Según dijo, estaría encantado de impulsar su regreso porque sería “progresivo” y dejaría más de ocho mil millones de pesos a las arcas estatales. La diputada Mariana Casillas hasta le siguió el juego y coincidió.

Ahora la duda es: ¿Seguirá siendo un chascarrillo de pasillo… o ya prendieron el boiler para calentar la iniciativa?



* * *



En el arranque de semana, mientras en los partidos políticos ya escribían la cartita a Santa Claus y buscaban la receta del pavo, tremendo balde de agua fría les cayó desde el PRI Jalisco cuando su dirigente, Laura Haro, evidenció que Movimiento Ciudadano le hace la chamba a Morena. Y, para muestra, la votación de sus seis senadores a favor de la designación de Ernestina Godoy como fiscal general. Sobre Acción Nacional, calificó de vergonzoso el papel de la bancada, que dio tres votos a favor y 11 nulos.

Para rematar, dijo que la única oposición en México se llama PRI. ¿Se les habrá aguado alguna posada?