¿Pues qué tanto se mueven?

¿Cuánto le cuesta a usted moverse al mes? Cualquiera que sea la cifra, le apuesto los últimos 20 pesos que me quedan para esta quincena que gasta mucho menos, pero muchísimo menos, que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara.

Sí, esa FEU. Esa organización que cada vez más carece de representación y credibilidad ante los estudiantes… asumiendo que alguna vez la tuvo.

Hace unos días se dio a conocer que tan solo en diciembre, la Universidad de Guadalajara expidió cheques por casi medio millón de pesos a nombre de Fernanda Romero, presidenta de este organismo estudiantil. Sí, medio millón. ¿Para qué? El concepto es “Gastos de movilidad”.

Esto es fácilmente verificable. En la página de cheques emitidos de la Universidad, se puede observar que ese dinero salió desde la Secretaría General.

¿Medio millón de pesos en un mes para la movilidad de la FEU? ¿Por? Dice Fernanda Romero que ese presupuesto se justifica porque dentro del organismo estudiantil operan más de 25 secretarías. ¿Qué hacen? Quién sabe. Pero vaya usted a preguntarle a cualquier estudiante universitario si sienten que le son de alguna utilidad.

También dijo que se trata de guerra sucia. Nada más falso. Los cheques a su nombre ahí están, son públicos. En todo caso que transparenten su uso, peso por peso, para despejar cualquier duda.

Es justo decir que no se trata de la primera presidencia de la FEU que recibe dinero por este concepto. Lo hizo también Javier Armenta en su momento, como se puede constatar en la misma página. También hay que decir que no aparecen cheques a nombre de la ex presidenta Zoé García.

Durante el periodo de Zoé García, la Secretaría General de la UdeG emitió cheques por el mismo concepto a favor de una particular llamada Miriam Alba Cruz. Tan solo el año pasado, entre febrero y noviembre, estamos hablando de más de 9 millones de pesos por gastos de movilidad. Esta persona de nombre Miriam no aparece en la nómina de la UdeG. Ojo: no estoy asegurando que esta persona forma o formó parte de la FEU (que lo aclaren ellos, en todo caso), pero lo que sí puedo afirmar es que es sumamente recurrente que la UdeG emita cheques con grandes cantidades por este concepto. Vuelvo a la pregunta inicial: ¿pues qué tanto se mueven?

De vuelta al nido

EL INFORMADOR me vio nacer profesionalmente hace más de 17 años. Agradezco a Juan Carlos Álvarez del Castillo por la invitación y la confianza para volver a estas páginas, ahora como columnista. Ser parte del periódico más relevante del occidente del país siempre será un honor.

TikTok, IG y X: @romedinapol