Humo blanco…

Ayer, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción tuvo su gran sesión para revelar a los “mejores calificados” en la carrera por la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque el puntaje más alto lo alcanzó Ricardo Sánchez Berumen (34 puntos), no fue el único que causó revuelo. Gustavo González Hernández (32) y Tatiana Anaya Zúñiga (31) completaron el podio, lo que nos deja claro que si los puntos fueran votos, ya tendríamos un empate técnico.

Los tres tienen un historial de “servir al público”: Ricardo como el coordinador del Gabinete de Seguridad de Alfaro, Tatiana en el gabinete de Lemus y Gustavo en la Fiscalía General de la República (antes fue legislador).

Muchos apuestan por Gustavo como el “elegido”. ¿Será?

El informe será remitido al gobernador Pablo Lemus, quien deberá proponer una terna al Congreso del Estado. Y el Legislativo tendrá como plazo máximo el 20 de enero para votar la designación.

* * *

Después del rotundo “no” de Juanacatlán a la planta de ciclo combinado, nos dicen que Pablo Lemus no se quedó de brazos cruzados.

Con la misma energía con la que rechazan las plantas, el gobernador se fue a la Ciudad de México a buscar soluciones. Y vaya que las encontró: ahora Jalisco tendrá tres nuevas centrales eléctricas y más líneas de transmisión. Eso sí, nada de tomar en cuenta el río Santiago.

El objetivo es cargar a Jalisco de energía y data centers, como si fueran palomitas, con la intención de incrementar las inversiones en el Estado.

* * *

Nos cuentan que el Ayuntamiento de Zapopan está convocando a todos los valientes para un evento “retador”, pero sobre todo “de convivencia”. Este viernes, a las 18:00 horas, se celebrará el gran banquete de la temporada: una mega rosca de reyes que promete ser la más grande de la historia, con la participación de más de mil 500 personas.

No podría faltar la figura del alcalde Juan José Frangie, quien ya se alista para cortar la rosca con más ímpetu que un líder en campaña. Y estará acompañado de Isaura Amador, la coordinadora de Cercanía Ciudadana.

Dicen que, entre trozos de rosca y sonrisas, Isaura no solo repartirá rebanadas, sino también cercanía con la gente.

La cita es en la explanada del Parque de las Niñas y los Niños.