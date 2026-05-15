"Pude haber sido súper campeón": "La Cobrita"

Alejandro «Cobrita» González y Paquito Openo, disputaron en mayo de 1992, el triunfo en el cuadrilátero instalado en el palenque de gallos del Agua Azul, esquina de las avenidas Washington y 16 de Septiembre, inmueble en el que también presentaron espectáculos artísticos dentro del marco de las Fiesta de Octubre. El tapatío «La Cobrita» ganó en dos rounds al filipino Openo, victoria que se sumó a otras más, hasta que obtuvo el campeonato mundial pluma CMB, tras vencer al estadounidense Kevin Kelley, nocaut en diez rounds, en San Antonio, Texas, el 7 de enero de 1995. Alejandro «Cobrita» González, fue considerado por los expertos, como un boxeador completo.

Fue Julián Magdaleno, manager de "La Cobrita", quien se reunió en 1992 con Carlos Castanedo, para presentarlo en el palenque de gallos del Agua Azul. Castanedo, promotor, con socios como el empresario tapatío Jaime de la Peña, expusieron boxeo de calidad, con patrocinios que apoyaron la fuerte inversión de la papeleta, se disputó el campeonato internacional del CMB. La taquilla para "Cobrita"-Openo, fue casi lleno, una fiesta del deporte que más satisfacciones le ha dado a México, la que no se repetía en Guadalajara desde los compromisos de Juan Graciano, ídolo que llenó en sus presentaciones la Arena Coliseo, reunía a 6 mil quinientos aficionados, o más. Rodolfo "Gato" González, capitalino y también ídolo, metió más de cuatro mil aficionados en la Carpa Pavillón, instalada por avenida González Gallo, donde tradicionalmente se presentaban los circos. Y Salvador Sánchez, con magistral exposición del arte de la defensa y el ataque, también en la Carpa Pavillón de Televisa, que administraba Jaime de Haro. Acontecimientos históricos registrados en los años 1979 y 1980.

Alejandro "Cobrita" González, técnico, elegante, con pegada, carismático, egresado de la colonia Atlas, después de derrotar al argentino Claudio Víctor Martinet, también en el palenque de gallos del Agua Azul, se había convertido en un producto con proyección internacional, su siguiente sueldo debía convertirse en bolsa importante, la que podría pagar un promotor del peso del zacatecano Rogelio Robles, presidente de Azteca Promotions con sede en Los Angeles, y quien lo administró hasta el compromiso de campeonato del mundo.

Robles le diseñó a "La Cobrita" programación de encuentros para consolidarlo en el negocio de pago por ver, que estaba de moda en México con Julio César Chávez. "La Cobrita" expuso exitosamente dos veces su campeonato mundial, lo perdió en la tercera defensa con el nayarita Manuel "Mantecas" Medina. Robles creía que Alejandro González reunía atributos para coronarse otra vez campeón mundial pluma. Arriesgó capital, le trajo en marzo de 1996 a Guadalajara, al campeón pluma CMB, el filipino Luisito Espinosa, y ante espectacular taquilla en la Arena Coliseo, "La Cobrita" fue noqueado en cuatro asaltos, y enviado al hospital.

La “Cobrita” confió en una oportunidad, años después de perder el campeonato mundial pluma CMB, ante Manuel "Mantecas" Medina: “Yo soy humilde, yo vengo de cuna pobre, soy igual, no cambio, pero reconozco que cuando campeón, joven, con dinero y guapo, perdí el piso, ya senté cabeza, pienso mejor las cosas, estoy arrepentido porque pude haber sido un súper campeón, pero me salió dinero, como nunca en mi vida y loco me quise volver”... Y por ahí estaré atisbando