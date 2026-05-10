¡Pssst!, “No le hagan cosquillas”

¡Un respetuoso saludo a todas las Madres en su día!

Dentro del repertorio de acusaciones y amenazas que -ya todos los días- se lanzan desde la oficina Oval de la Casa Blanca en contra de México, como novedad nos encontramos con que el Departamento de Estado ha iniciado una “revisión” de los 53 consulados mexicanos -de acuerdo con un reporte de CBS News- por estar involucrados en actividades políticas vinculadas en el proceso interno estadounidense, por lo que el secretario Mario Rubio estuviera considerando el cierre de algunas de esas sedes diplomáticas.

Pareciera descabellada la medida, cuando -parafraseando a la presidenta Shienbaum- “no hay pruebas” concretas de que eso suceda. La misma mandataria a media semana dijo que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación oficial sobre esa supuesta revisión, y ratificando que, “Esta idea… es completamente falsa… No estamos de acuerdo… Eso es absolutamente falso”.

Sin embargo, hay dos antecedentes que pudieran ser el inicio de esa “sospecha” de involucramiento en asuntos internos. A principios de mayo del año pasado el presidente Trump impulsó una propuesta para aplicar un impuesto del 3.5 por ciento a las remesas, lo que representaría que México no recibiera 2,250 millones de dólares anuales, de los 65,000 millones que en promedio se reciben por ese conducto. La reacción de Sheinbaum a la intención -24 de mayo- fue haciendo un llamado a los connacionales avecindados en el país del norte, para que “... le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales, a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso”, y ojo, vino una extraña advertencia: “Y vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar” (?)

Y el segundo precedente, fue el libro de Peter Schweizer promovido en enero pasado por el presidente Trump en sus redes sociales, titulado “El golpe de Estado invisible / Como las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma”, donde se plantea que el gobierno de nuestro país y Morena están usando la migración masiva como “arma política para influir en la sociedad y en la política”, lo que provocó la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores para rechazar la acusación -sin mencionar al libro, pero si hablando de los señalamientos”-, calificándolos de “... falsedades carentes de sustento”.

Así que, ¡Pssst!, la mejor recomendación a Palacio Nacional es no sugerir “movilizaciones” que den motivo a sospechas de intervencionismo, porque “están viendo que el niño es risueño y todavía le hacen cosquillas”.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net