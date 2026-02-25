En tiempos donde algunos siguen apostándole a la taquilla antes que a la tranquilidad, en Tlajomulco decidieron bajarse del caballo… pero con dignidad. El Gobierno anunció la cancelación de la Fiesta Internacional del Caballo 2026, recordando que primero va la seguridad y luego el dinero.

El alcalde Gerardo Quirino optó por la prudencia institucional, ante los hechos violentos registrados en 20 Estados tras la muerte de El Mencho: mejor suspender la fiesta que tentar a la suerte. Y en coordinación con el Gobierno estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, se decidió que no es momento de aplausos, sino de calma.

El mensaje fue claro: no hay espectáculo que valga más que la estabilidad y la seguridad.

* * *

Mientras la población está saliendo del encierro por las quemas de vehículos y tiendas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco afina el café, el templete y las sonrisas para su Informe Anual 2025. Invitación formal, horario puntual y discurso seguramente pulido.

La duda incómoda es si, entre gráficas, cifras y aplausos, habrá espacio para mencionar las fallas o los aciertos de las corporaciones durante los últimos días. ¿Algún señalamiento firme sobre la violencia, los abusos o la omisión de las autoridades?

Porque una cosa es rendir cuentas en PowerPoint y otra muy distinta mirar de frente la realidad.

* * *

Nos cuentan que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco salió al rescate… con un comunicado. Con tono solemne, llamó a la unidad de los tres Poderes y de los tres órdenes de Gobierno, porque nada dice “control de daños” como una buena redacción institucional.

El pronunciamiento lamenta la pérdida de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Fiscalía. También reconoce la actuación federal y estatal, no vaya a ser que alguien se sienta excluido.

Eso sí, refrendó su disposición para acompañar las acciones necesarias. ¿Qué tal?

* * *

Y para los que tenían pendiente, Claudia Sheinbaum salió al quite con serenidad olímpica: no hay riesgo para que el balón ruede en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA. ¡Palabra oficial!

Algunos todavía revisan las rutas alternas y hacen cuentas de daños, pero desde Palacio Nacional se trazó la línea: el Mundial va, porque va. Y en eso coincide el gobernador Pablo Lemus.