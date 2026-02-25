Factura de fuego, miedo y parálisis

Mientras la captura y muerte del líder de la principal organización criminal en el país, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se anunciaba el pasado domingo 22 de febrero en redes sociales y medios de comunicación, en las calles de Jalisco y de otros 19 estados lo que se vivió fue una derrota económica total.

Mientras el discurso oficial en la mañanera del lunes intenta matizar los daños, asegurando que todo estaba en la normalidad y que los comercios estaban abiertos y funcionando, la realidad era que el sector productivo y las familias mexicanas estaban pagando una factura de fuego y parálisis que no podría ocultarse con comunicados optimistas.

Los saldos del impacto económico inmediato de la jornada violenta que vivió Jalisco y en gran parte del país, es apenas preliminar, pero los datos que van saliendo a la luz son preocupantes. En Guadalajara, el Mercado de Abastos —corazón de la distribución que mueve hasta 20 mil toneladas de alimentos diarios— reportó pérdidas de entre 700 y 800 millones de pesos por el cierre preventivo y los bloqueos que dejaron a un centenar de camiones varados. Si a esto sumamos los más de 100 millones de pesos en pérdidas estimados por los industriales de Jalisco, el panorama es de tristeza. No solo se trata de dinero, hablamos de un ausentismo laboral que alcanzó el 90% el lunes, con miles de trabajadores resguardados por el temor a una violencia que el gobierno no pudo contener.

La desconfianza, como siempre, afecta más hondo en los mercados financieros. En un solo día, los grupos aeroportuarios y aerolíneas perdieron más de 28 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera las puertas de entrada a Guadalajara y Puerto Vallarta, vio esfumarse más de 15 mil millones de pesos de su valor de mercado. ¿Cómo pedirle a la inversión privada que apueste por un país donde las rutas de distribución son incendiadas y el transporte aéreo colapsa con 261 vuelos cancelados en 48 horas?

Lo más triste, sin embargo, ocurre en la economía del ciudadano de a píe. Detrás de las cifras macroeconómicas están los 280 autos particulares destruidos y calcinados. Para una familia de clase media o trabajadora, un vehículo no es solo un medio de transporte; es parte fundamental de su patrimonio y, en muchos casos, su herramienta de trabajo. Ver ese esfuerzo convertido en cenizas en un narcobloqueo es un golpe directo al bienestar del que pocos logran recuperarse sin apoyo.

Y en el horizonte, toda esta incertidumbre empaña el evento que debería ser la gran vitrina de México este año: el Mundial de Futbol 2026. Con Guadalajara como una de las sedes en nuestro país, los eventos del pasado domingo ponen bajo el escrutinio internacional nuestra capacidad no solo para organizar un evento internacional como el Mundial, sino que ponen en duda nuestra capacidad para ofrecer algo mucho más básico: un entorno seguro para que cualquier persona pueda visitarnos y vivir una experiencia normal.

Israel Macías López

Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.