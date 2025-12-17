La farsa del tren al AIFA

Recuerda aquel revelador video difundido en redes sociales el 5 de diciembre de 2021, donde se ve al —en aquel entonces— presidente López Obrador cómodamente sentado en un vagón, que supuestamente era el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), levantando su mano derecha, señalando a través de la ventana y diciendo, “Todo esto es el aeropuerto”. A su lado —muy sonriente— iba su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; general Crescencio Sandoval, secretario de Defensa; general Gustavo Vallejo, constructor del AIFA; Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Aquello fue una farsa, porque el aeropuerto no existía —se inauguró el 21 de marzo del 2022— y menos había vía ferroviaria junto a lo que era una obra en construcción. Esas escenas se grabaron —reconoció dos semanas después la misma presidencia en la mañanera— en un “carrito especial” —vagón de mantenimiento, llamado así por el Ejército, que tiene a su cargo la obra—, en un ramal ferroviario de Jaltocán en el Estado de Hidalgo. Pero estuvo tan bien “actuado” el montaje que en el video se observa al gobernador Del Mazo y al general Vallejo mostrando y hablando de los trabajos que se realizaban en ese momento, que hubieran sido escenas dignas de ser consideradas para un Oscar.

Bueno, pues el lunes pasado la presidenta Sheinbaum, quien fue parte del “elenco” de aquel montaje, aseguró que el famoso tren que conectará a la Ciudad de México con el AIFA, “... ya estaría funcionando, pero —hasta— antes del Mundial”. Claudia dijo que la obra está prácticamente terminada en su parte civil y que será en los próximos días cuando se iniciarán los recorridos de pruebas para verificar la operación del sistema.

Nadie duda que un aeropuerto lejano a la zona metropolitana —en cualquier parte del mundo— requiere de vías de comunicación rápidas y que faciliten su acceso. El problema aquí —en su momento— fueron las formas, mintiendo, “tomando el pelo” a la gente y haciendo burdas representaciones. Pero ¿cuál es la importancia que el tren esté antes del Mundial de Futbol? Ninguna. Los turistas que nos visitan del extranjero con motivo del evento llegarán en vuelos internacionales a través del aeropuerto de la Ciudad de México y no del AIFA, ya que ésta terminal solo maneja vuelos nacionales y de carga. Así que la “pose” de que estará para el Mundial y la “actuación” en el tren ficticio por parte de la presidenta sólo es “parte de la farsa”.

