Preparados para todo… menos para perder la esperanza

Hay generaciones que crecieron creyendo que el futuro era una promesa. La pura idea de un “mañana” era suficiente para trabajar como locos en el hoy.

Nuestros abuelos, incluso nuestros padres, vivieron con la certeza —a veces ingenua, pero certeza al fin— de que estudiar serviría para vivir mejor. Que trabajar duro aseguraba una recompensa. Que se podía consolidar un patrimonio, aunque fuera poco a poco. Que el mundo, pese a sus injusticias, ofrecía un mejor futuro si uno se esforzaba.

A lo mejor no era totalmente cierto. Pero la esperanza era suficiente para caminar y avanzar.

Hoy, en cambio, millones de jóvenes están creciendo con una sensación distinta: la de habitar un mundo que parece agotado antes de tiempo.

Un planeta que les exige prepararse durante años para empleos que quizá pronto ya no existirán. Que les exige productividad permanente, pero les deja cada vez menos espacio para respirar, para enamorarse o simplemente para imaginar una vida posible.

La ansiedad ya no parece una condición clínica de algunas personas. Empieza a sentirse como una atmósfera generacional.

Y quizá esa sea una de las diferencias más profundas de nuestro tiempo: antes el miedo era perder el futuro; hoy, para muchos jóvenes, el miedo es que no puedan alcanzarlo nunca.

¿Cómo se construye un proyecto de vida en un mundo donde todo parece provisional? ¿Cómo se planea una familia cuando la estabilidad se volvió un privilegio? ¿Cómo se sueña a largo plazo cuando estamos atrapados en la urgencia permanente?

En las aulas podemos ver todos los días esa tensión silenciosa. Jóvenes que cargan presiones que otras generaciones no conocieron: tener que sostener identidades digitales, sobrevivir a la comparación permanente y sentir que cualquier paso en falso en las redes puede condenarlos a la vergüenza pública para siempre.

Pero reducir esta conversación a un discurso pesimista sería injusto. Porque también hay algo profundamente admirable en esta generación: incluso en medio del desencanto, uno puede ver que siguen buscando sentido.

Ahí están las juventudes defendiendo causas ambientales, hablando de salud mental sin vergüenza, cuestionando desigualdades históricas, exigiendo espacios más humanos y recordándonos que el éxito que no conlleva bienestar no sirve de mucho.

Quizá nuestro reto no sea convencerlos de que “todo estará bien”. Ellos saben que el mundo es mucho más complejo que eso.

Quizá el desafío es más difícil: hay que ayudar, con humildad, a reconstruir razones para creer que el futuro todavía vale la pena.

Y en esa tarea, todos: las universidades, el gobierno, la familia… todos tenemos una responsabilidad gigante.

Educar no puede limitarse a preparar personas para un mercado laboral que cambia cada seis meses.

Educar también significa ayudar a sostener esperanza colectiva.

Quizá esa sea la batalla más importante del siglo XXI. Formar ciudadanos capaces de imaginar un mundo distinto incluso cuando el presente parece estar empecinado en cancelar el mañana.

Cuando una generación deja de creer en el futuro, no sólo se rompe una expectativa económica. Eso sería hasta barato. Lo grave es que se rompe algo mucho más delicado: la posibilidad de imaginar.

Y una sociedad que pierde la capacidad de imaginar termina por resignarse al deterioro del presente.

Por eso debemos estar preparados para todo. Menos para perder la esperanza.

twitter: @rvillanueval