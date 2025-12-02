Por qué falló “El Chicharito” 

El domingo ocurrieron dos hechos extraordinarios en México. Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video con su nuevo libro bajo el brazo y Javier “El Chicharito” Hernández falló un doloroso penal ante el Cruz Azul que le arrebató a Chivas el pase a semifinales.

En Google Trends, una herramienta que analiza las búsquedas de cibernautas en la web, el término “Chicharito” superó hasta seis veces el de “AMLO”.

El destino puede ser muy injusto. Un político, a diferencia de un futbolista, nunca aceptará que se equivocó. Para los jugadores del balompié, en cambio, son inocultables sus errores y aciertos en la cancha.

Con esto no pretendo hacer una apología de “El Chicharito”, pero me sorprende el escarnio de que ha sido objeto en redes y medios. Por otro lado, lo entiendo. Tres goles en dos años y un penal definitorio convertido en gol de campo es un ominoso saldo en contra.

Nuestra concepción del éxito puede ser implacable. La carrera de Javier Hernández está llena de momentos estelares a pesar de que atraviesa su etapa más oscura. Su nombre puede colocarse al lado de otras leyendas como Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

Muchos recordarán ese penal frente al Cruz Azul, pero quién recuerda el gol de Javier contra el Atlético de Madrid en la Champions League de 2015 tras una jugada extraordinaria y un pase de Cristiano Ronaldo.

Quién recuerda los nueve goles de “El Chicharito” con la camiseta madridista siendo suplente de Karim Benzema. Quién recuerda los goles mundialistas del ahora hijo desterrado de Chivas.

El penal que falló “El Chicharito” es reprochable y duele muy cerca del corazón lastimado y migajero de los chivahermanos, pero en una perspectiva global e histórica, los logros de Javier están por encima de ese momento doméstico.

La Enciclopedia Británica consigna que Napoléon Bonaparte, confinado en su segundo y definitivo exilio en la isla de Santa Elena, escribió estas palabras:

“Mi verdadera gloria no serán las cuarenta batallas que gané porque la derrota de Waterloo destruirá la memoria de tantas victorias… lo que no será destruido, y vivirá para siempre, es mi Código Civil”.

¿Quién recuerda una victoria de Napoleón? ¿Será que en el fondo no perdonamos el éxito?

Para escribir esta columna consulté a Pablo, un amigo cuya pasión irracional por el futbol lo ha llevado al conocimiento experto y filosófico tras largas y solitarias horas de estudio junto a un tarro de cerveza como único compañero.

-¿Por qué falló “El Chicharito” ese penal? -lo inquirí.

-Lo falló porque lo cobró.